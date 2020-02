Nella settimana che va da lunedì 17 a domenica 23 febbraio, i nati sotto il segno dell'Acquario vivranno dei giorni in chiaroscuro.

Esaminiamo di seguito gli aspetti sentimentali di coppia, ma anche relativi a coloro che sono cuori solitari, e quelli lavorativi e professionali.

Chi sta vivendo una relazione di coppia dovrebbe puntare maggiormente nel dialogo con il proprio partner. I single dovrebbero essere meno spavaldi, ma non è escluso un 'colpo di fulmine'. Il lavoro potrebbe regalare soddisfazioni, servirà, però, tanto impegno.

Previsioni astrologiche dell'Acquario: l'amore di coppia e per i single

I nati sotto il segno dell'Acquario dovrebbero, in questa settimana, dare all'amore di coppia una valenza maggiore. Alcuni vostri comportamenti nei confronti del partner potrebbero sembrare molto immaturi ed eccessivamente puerili. Cercate di ripristinare un dialogo costruttivo con la persona amata e non siate orgogliosi, l'obiettivo finale dovrà essere quello di una ritrovata tranquillità individuale e di coppia.

I cuori solitari dovrebbero riuscire ad essere meno spavaldi, evitate di fare il passo più lungo della gamba, potreste rimanere male e ricevere diverse delusioni a causa di alcuni 'due di picche'.

Saranno particolarmente movimentate le giornate iniziali della settimana, un po' più tranquillo si prospetterà il vostro fine settimana. Non sono esclusi sporadici 'colpi di fulmine'.

L'Acquario e la sfera lavorativa

Il quadro astrale dell'Acquario, per quel che concerne la sfera lavorativa, risulta essere abbastanza positivo. Nella settimana presa in considerazione, dovrete impegnarvi particolarmente e potrete raggiungere buoni obiettivi.

Non accontentatevi e cercate di arrivare a livelli di carriera sempre più alti e remunerativi.

Alcuni fra i nativi potrebbero essere impegnati in nuovi progetti o addirittura in nuove attività professionali. Questa settimana risulterà essere favorevole per chi rischierà e si saprà prendere delle responsabilità.

Le caratteristiche del segno dell'Acquario

Coloro che appartengono al segno dell'Acquario amano la libertà e non gradiscono essere ingabbiati e limitati, nelle loro idee e nelle loro azioni.

Sono persone particolarmente inclini a sbalzi d'umore e sono incostanti se decidono di portare avanti un loro pensiero. Cambiano idea piuttosto facilmente, senza per questo rinnegare l'ipotesi precedentemente sostenuta. I nati sotto il segno dell'Acquario risultano essere autonomi e non gradiscono farsi supportare dagli altri, attribuiscono un grande valore all'amicizia e amano circondarsi di persone positive.