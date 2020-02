Le previsioni zodiacali della settimana dal 17 al 23 febbraio, per il segno dello Scorpione sono prevalentemente positive. Sarà preso in considerazione l'andamento sentimentale di coppia, le vicende amorose dei cuori solitari e l'aspetto lavorativo e professionale. Ci sarà anche un breve approfondimento sulle caratteristiche principali del segno dello Scorpione.

In particolare a vita di coppia sarà attaccata da una voglia perentoria di novità. I cuori solitari vedranno una settimana divisa in due, tra hobby e aspetto sentimentale, per essi sarà positiva la parte finale del periodo.

L'ambito lavorativo sarà molto buono, grazie alla splendida intesa con i colleghi sarà possibile ottenere ottimi risultati.

Scorpione: l'amore di coppia

Ci potrebbe essere qualche problema per i nati sotto il segno dello Scorpione che stanno vivendo un rapporto di coppia. Potreste essere infatti trascinati da una voglia incontrastabile di novità e di questo ne risentirà la vostra relazione amorosa.

Potrebbe ad esempio avvicinarsi a voi una persona che non vi risulterà affatto indifferente. Qualcuno quindi potrebbe volere libertà e avere la possibilità di decidere come proseguire la propria vita amorosa.

I single nati sotto il segno dello Scorpione

I cuori solitari nati sotto il segno dello Scorpione vivranno una settimana a due facce. Da lunedì a venerdì farete meglio a dedicarvi a situazioni alternative e a mettere momentaneamente da parte l'aspetto sentimentale. Praticate qualche hobby e cercate di stare bene innanzitutto con voi stessi.

Il fine settimana sarà invece molto stimolante, avrete l'opportunità di incontrare in particolare una persona e valutare l'eventualità di una conoscenza e poi di una relativa frequentazione.

Lo Scorpione e la sfera lavorativa

La sfera lavorativa sarà convincente per coloro che appartengono al segno dello Scorpione.

L'ambiente lavorativo risulterà molto buono, così come il rapporto con i colleghi, pertanto avrete l'opportunità di fare un proficuo gioco di squadra e di questo ne gioverà anche la vostra maturità professionale.

Le caratteristiche del segno dello Scorpione

Lo Scorpione è un segno pieno di fascino ed estremamente passionale.

Le persone nate sotto questo segno amano stare sempre al centro delle attenzioni e sono, a volte, molto polemiche. Se subiscono dei torti o delle angherie, utilizzano la vendetta come arma principale e non si fermano finché non hanno raggiunto il loro obiettivo. Sono molto diretti e per questo vengono tacciati di essere poco sensibili, ma in realtà è solo un modo di rapportarsi con gli altri. La passione è l'elemento che caratterizza il loro modo di fare e di agire.