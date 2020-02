L'Oroscopo dell'amore di coppia di giovedì 27 febbraio concentra tutte le energie degli astri favorevoli in un determinato punto, benefico per consolidare l'amore e concretizzare i progetti in due. Saturno, Plutone, Marte e Giove in Capricorno consolidano le relazioni in modo più stabile e fortunato, convogliando una nuova fermezza verso nuove mete da raggiungere con fiducia. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Grinta o emotività nell'oroscopo dell'amore di giovedì

Ariete: Luna e Venere sono in splendida sintonia, attenzione solo a una quadratura con gli astri presenti in Capricorno che può rendervi piuttosto freddi nei confronti della persona amata.

Queste sensazioni però diventano positive se riuscite a concretizzare una rivalutazione radicale del rapporto a due.

Toro: sono in arrivo belle notizie che interessano la coppia e allontanano quel senso di sfiducia che sentite forte in voi. In amore siate più pazienti e tolleranti nei confronti della persona amata. Saturno e Urano in trigono aprono la porta del cuore a una dimensione più profonda del vostro essere.

Gemelli: più estroversi e indipendenti poiché avvolti dall'influenza di una Luna molto impetuosa dall'Ariete, siete più battaglieri nel portare avanti i vostri ideali e far valere le proprie opinioni in coppia.

Attenzione però a non perdere questo nuovo spirito d'iniziativa, a causa di una superficialità elargita dagli astri quadrati in Pesci.

Cancro: gli astri in quadratura dall'Ariete creano un po' di attrito in coppia. Non è un periodo molto positivo, ma cercate di recuperare le energie e contenete il nervosismo. Sole, Mercurio e Nettuno sono dalla vostra parte e propongono un modo di amare più spontaneo e meno idealizzato.

Leone: la personalità è rafforzata dall'influenza benevola di Luna dall'Ariete che punta un riflettore più sui vostri bisogni che su quelli del partner. Attenzione quindi a non fuggire dalla realtà e a non rispondere ad alcune responsabilità che vi tocca adempiere nella relazione.

Vergine: Saturno e Urano in trigono attuano un cambiamento costruttivo per l'amore, anche se molto imprevedibile. Disgregando e ricongiungendo le sensazioni, attuano novità sostanziali per il vostro essere.

Preparatevi a risvegliare le vostre potenzialità tenute nascoste per troppo tempo in fondo al cuore. Sono tutte da investire in coppia per progredire.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il cielo astrale è un po' teso a causa di alcuni pianeti in posizione sconveniente per l'amore. Urano quasi sfida a cogliere nuove rivoluzioni che possono essere attuate solo se abbandonate un atteggiamento capriccioso e analizzate in modo più obiettivo sia le vostre esigenze che quelle del partner, trovando insieme un punto d'incontro.

Scorpione: troppo presi da mille problemi, forse siete eccessivamente tesi in coppia.

Che ne dite di rilassarvi e di coltivare l'intrigante dinamismo che vi è consono, investendolo nella relazione a due? Sprigionate splendide emozioni con Sole, Nettuno e Mercurio favorevoli dai Pesci.

Sagittario: la vicinanza dei pianeti in Capricorno concentra le energie in un punto preciso e come un raggio laser le convoglia nella coppia in maniera costruttiva e più stabile. Saturno e Plutone, in sinergia con Marte, focalizzano le energie dinamiche in un punto preciso, quello che porta a stabilizzare la coppia in modo durevole.

Capricorno: i pianeti nel segno incrociano una quadratura con Venere e Luna in Ariete che vi rende più indipendenti nei confronti dell'amore e bisognosi di approfondire di più i propri spazi.

Ma non isolatevi, piuttosto puntate sull'effetto benefico di Sole, Mercurio e Nettuno che garantiscono una nuova vitalità più entusiasmante.

Acquario: la sensibilità diventa focosa grazie all'influenza del satellite notturno posizionato in casa astrologica prima. Molto immediati nel ricevere "tutto e subito", partite a razzo affermando un desiderio di amare che diventa molto impulsivo. Attenzione che alcune critiche pronunciate dal partner possono risultare costruttive.

Pesci: una buona notizia è in arrivo e riguarda la vostra relazione a due. Siate positivi e accogliete tutto con maggiore spensieratezza poiché Sole, Nettuno e Mercurio proteggono il rapporto, catalizzando il successo anche insieme a Giove fortunato.