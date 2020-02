L'Oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì 19 febbraio accoglie l'entrata di Luna in Capricorno che elargisce una maggiore concretezza e la voglia di dover impegnarsi al massimo, per far crescere la relazione in maniera più stabile. L'astro d'argento incontra anche la congiunzione di Marte che offre un mondo interiore molto ricettivo, selvaggio e al tempo stesso sensibile nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Sensazioni intense nell'oroscopo dell'amore di mercoledì

Ariete: attenzione a non proiettare le proprie tensioni in coppia, rischiate di appesantire il rapporto a causa di Venere in quadratura agli astri del Capricorno che crea un blocco interiore, la difficoltà a esprimere i propri sentimenti.

Sole in posizione favorevole illumina un cammino interiore che se avviato, porta maggiore armonia nel rapporto.

Toro: il vostro Urano è in quadratura con Luna in casa astrologica decima e crea qualche tensione. Il bisogno di stravolgere il rapporto amoroso è forte, ma non è detto che sia positivo. Alcuni di voi possono pensare a una separazione, ma vagliate bene la situazione prima di prendere decisioni drastiche.

Gemelli: apritevi a un chiarimento costruttivo con il partner, per progredire con maggiore fiducia e serenità nella coppia.

Non siate impulsivi quindi e cercate di analizzare la situazione con obiettività e chiarezza. Qualche piccolo contrattempo vi distoglie dai doveri familiari.

Cancro: non date troppo peso ai giudizi esterni. Spesso sono proclamati da persone che cercano di offuscare il vostro amore con il pessimismo. Puntate un riflettore sulle sensazioni del presente, senza rimuginare sul passato e arginando irrazionali apprensioni che non hanno motivo di esistere.

Leone: Sole in opposizione priva di quella vitalità utile per progredire in due. Attenzione a non tendere troppo la corda con la persona amata, state rischiando di distruggere tutto a causa di un eccessivo orgoglio. Magari avete ragione, ma analizzate anche i punti di vista del partner.

Vergine: una Luna molto riservata dal cielo astrologico del Capricorno lambisce anche voi e sprigiona un impegno costante nel portare avanti la relazione con maggiore serietà e concretezza.

Attenzione però agli influssi marziani che in congiunzione con Luna, possono farvi assumere un atteggiamento molto critico e far fare passi più lunghi della gamba.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la quadratura di Luna e Venere si fa sentire così come il desiderio di essere amati. Attenzione quindi a non essere troppo aggressivi e soffocanti in coppia poiché insoddisfatti di ciò che avete. Occhio che se sfogate questa impulsività latente con i rimproveri, sbagliate di grosso.

Scorpione: buono l'influsso lunare che produce costanza nei sentimenti. Sole continua a elargire fortuna e benessere mentre gli astri dal Capricorno rafforzano il coraggio e spingono all'azione.

Attenzione a non lasciarvi prendere da un'eccessiva voglia di rivoluzionare la coppia in maniera positiva. Tutto a suo tempo.

Sagittario: Nettuno e Mercurio in quadratura chiudono un po' la mente a un colloquio che può essere costruttivo per la coppia. Attenzione anche a un'eccessiva distrazione che non fa valutare la situazione in maniera obiettiva.

Capricorno: Luna nel segno crea un certo distacco nel vivere gli affetti in coppia. Piuttosto riservati, puntate più sulla perseveranza e la concretezza che sulla sublimazione dell'amore. Attenzione a non dare un peso eccessivo ad alcune situazioni di poco conto.

Rischiate di litigare per un nonnulla.

Acquario: Sole con Venere stabilizza una bella armonia di coppia. Alcuni sensi di colpa possono ripresentarsi e farvi distrarre da questo idillio che vivete nel rapporto. Quindi bando ai pensieri negativi o a un'eccessiva gelosia e progredite, traendo le situazioni a vostro vantaggio.

Pesci: attenzione agli influssi marziani e lunari dal Capricorno che sprigionano energie intense, difficili da tenere a bada. Siete molto suscettibili e passate da una totale indifferenza a un modo di fare alquanto irritabile. Mercurio e Nettuno cercano di mitigare il tutto con la sensibilità e l'intelligenza.