L'Oroscopo di domani, martedì 11 febbraio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà sotto il piano astrologico. La Luna si troverà ancora in Vergine e in questa fase sarà abbastanza naturale sentirsi più esigenti e riflessivi. Il senso pratico risulterà maggiore. Per i nati del Cancro saranno 24 ore audaci, mentre i Pesci si sentiranno invasi da una bella ventata di energia. Novità importanti per lo Scorpione, che presto vivrà un cambiamento interiore. Approfondiamo il tutto scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni 11 febbraio

Capricorno - 12° posto - Le relazioni che in passato hanno vissuto una profonda spaccatura, dovranno evitare ricadute. Momento difficile nel lavoro, forse qualcosa non funziona. Se state maturando l'idea di cercare un'alternativa migliore, rompete gli schemi. In questa giornata ci saranno delle commissioni da sbrigare e rischierete di rimanere inchiodati nel traffico o in una lunga coda. In casa, da tempo, state pensando di ristrutturare o di cambiare disposizione dei mobili: prendetevi dei giorni per rifletterci.

Mettetevi in gioco, testate i vostri limiti e cercate di superarli.

Gemelli - 11° in classifica - Questa settimana potrebbe offrire diverse opportunità, ma tutto dipenderà da voi. Qualcuno sta attraversando un momento delicato e pieno d'incertezze, i vostri sentimenti appaiono piuttosto contrastanti. Da un lato volete espandervi e vedere il mondo, ma dall'altro avete timore di fallire e preferite starvene a casa, al sicuro.

Questo 2020 si sta rivelando un anno frenetico e turbolento, dato che nel mondo ne sono accadute di cotte e crude. Tuttavia non lasciatevi influenzare dai fattori esterni. La vita è fin troppo fugace per sprecarla a vivere seguendo la massa e la moda del momento, siate voi stessi al 100%. In amore e in famiglia sarà meglio essere chiari.

Scorpione - 10° posto - Da un po' non state attraversando un bel periodo.

Dentro di voi vi sentite stanchi e vuoti, come se vi mancasse qualcosa. Avete bisogno di scuotervi, di prefiggervi un obiettivo. In giornata dovrete essere maggiormente indulgenti verso gli amici, il partner e i figli: non scaricate su di loro le vostre frustrazioni. Se avete un problema sfogatevi con qualcuno di fidato. Confidarsi aiuta ad alleggerire il peso interiore. In famiglia dovrete cercare di tenere la situazione sotto controllo. Se non riuscite a gestire tutto da soli, non perdete altro tempo e chiedete una mano. Non si vive per lavorare, bensì si lavora per vivere, per cui cercate di tenere sempre a mente questa massima.

Entro la primavera vivrete un cambiamento interiore e ci saranno delle novità importanti.

Toro - 9° in classifica - In famiglia l'atmosfera potrebbe risultare un po' tesa. Da alcuni giorni c'è qualcosa che non va, forse un problema economico o sentimentale vi sta tenendo sulla corda. Qualcuno non si sente soddisfatto e vorrebbe vivere una vita del tutto differente. La speranza è l'ultima a morire, per cui non bisogna mai darsi per vinti. Per cambiare qualcosa bisogna impegnarsi in prima persona: niente capita a caso. Nel lavoro state rendendo meno del solito, ma è tutta colpa dello stress. Valutate l'idea di prendervi un paio di giorni di assoluto relax.

In questo momento avete bisogno di pensare solamente a voi stessi e di amarvi di più. Programmate una vacanza, c'è un intero mondo da scoprire.

Acquario - 8° posto - La vita è troppo breve per dar retta alle dicerie della gente o per seguire la moda del momento. In giornata un'emozione potrebbe togliervi il fiato. Non scoraggiatevi se non riuscite a trovare lavoro, forse state sbagliando percorso oppure dovete semplicemente guardare altrove. Un po' di frustrazione all'interno dell'ambiente lavorativo o scolastico non mancherà, in giornata avvertirete il forte bisogno di scappare lontano. Imparate a fare meno affidamento sugli altri e amatevi di più.

Presto riceverete una chiamata importante.

Leone - 7° in classifica - In giornata non saprete che pesci prendere. Da tempo state aspettando una risposta che potrebbe cambiarvi l'esistenza. Un movimento importante si verificherà tra la primavera e l'estate. Siete un segno sincero, non sapete fingere o mentire. In passato siete rimasti profondamente scottati dalla falsità di una persona che credevate amica. Le bugie vi feriscono e non siete inclini al perdono, tranne in alcuni casi. L'amore ha bisogno di costante impegno e fiducia, se siete single forse è perché avete delle aspettative troppo alte oppure vi piace flirtare.

Chi ha dei figli dovrà prestarli più attenzione del solito, poiché potrebbero vivere delle difficoltà scolastiche o sentimentali.

Oroscopo del giorno

Ariete - 6° posto - Martedì riflessivo, utile soprattutto per fare i conti con il passato o con un certo sentimento. Nella vita, prima o poi, tutto torna, per cui non preoccupatevi se avete subito un torto. Presto riuscirete a ottenere quello che cercate. Non sottovalutate un'amicizia, potrebbe tornarvi utile in questa giornata così, così. Qualcuno per ragioni di lavoro è costretto a viaggiare quotidianamente e questo talvolta risulta essere abbastanza pesante.

Quando rincasate vi sentite svuotati e privi di forze. In questa giornata vi sentirete poco in forma e avrete una gran voglia di starvene a casa a guardare serie tv o a leggere un bel libro. Non cercate di essere o apparire quello che non siete, scegliete il giusto compromesso.

Pesci - 5° in classifica - L’oroscopo di domani vi mette in guardia dalle probabili uscite di denaro. Amate fare shopping, non solo d'abbigliamento, ma anche di libri, dispositivi tecnologici e mobili. Non a caso molto spesso fate acquisti online. Nel caso in cui state puntando a un obiettivo che richiede un investimento particolare oppure state mettendo via dei risparmi, dovrete imparare a controllarvi.

In questo periodo sentite l'esigenza di muovervi di più, perché fate troppo vita sedentaria. In giornata avrete a disposizione un buon livello di energia, sfruttatelo per rimettervi in gioco. Cercate di mantenere la parola data e non arrabbiatevi davanti alle critiche.

Bilancia - 4° posto - Le previsioni astrologiche aprono le porte a un martedì importante. Dovrete sistemare dei conti, fare chiarezza con una persona cara, aiutare un familiare. Sarà richiesto il vostro aiuto, per cui non tiratevi indietro. All'interno dell'ambiente di lavoro sentite l'esigenza di crescere, di espandervi e di ottenere un cambiamento significativo.

Forse state aspettando una promozione o un aumento della paga. Chi ama cucinare sfornerà delle deliziose pietanze che renderanno felici e appagati i commensali. Complimenti in arrivo, in fondo adorate essere elogiati. Avete dei sogni nel cassetto, ma siete frenati dalla paura del fallimento e delle critiche altrui. Salute in ripresa.

Cancro - 3° in classifica - L’Oroscopo dell'11 febbraio dice che sarà un martedì alquanto audace. La settimana è incominciata con qualche dolore fisico o insidia, ma in questo martedì le acque si calmeranno. Vi fate sempre in quattro per accontentare tutti, famiglia compresa.

Non è facile essere voi, siete sensibili e costantemente ansiosi. Anche se una cosa non vi va di farla, raramente dite di no. Nella vita avete preso un sacco di cantonate. L'allineamento astrale di domani non risulterà favorevole all'ambiente familiare, tuttavia siate furbi e tenetevi ben distanti dalle discussioni. Ci potrebbero essere delle questioni da sradicare e questo potrebbe procurarvi affanno e rallentarvi nel lavoro o nello studio. Siete degli accaniti consumatori di caffè o tè. Occhio alla pressione, in un periodo così stressante sarà meglio non eccedere con sale e dolci.

Sagittario - 2° posto - Fisicamente vi sentirete abbastanza bene, la salute risulterà alquanto compatta.

Qualcuno ha incominciato a mangiare sano e a fare movimento. Mentalmente non si potrà dire la stessa cosa, poiché una cocente delusione vi ha spinto a fidarvi di meno del prossimo. Tuttavia fate attenzione a non fare di tutta l'erba un fascio, altrimenti rischierete di chiudere la porta a un sacco di emozioni che arriveranno entro l'estate. Programmate una vacanza, magari al mare. Per i cuori solitari ci saranno numerose occasioni da vivere. In questo periodo avvertite l'esigenza di pensare a voi stessi, perché vi siete messi fin troppo in secondo piano. Dunque, mettete da parte il lavoro per un po' e pensate a rimettervi in sesto.

Vergine - 1° in classifica - Sarà una giornata più che valida, grazie a un buon cielo astrale che vi supporterà sia nel lavoro/studio, che nelle situazioni private. In famiglia, se ci sono state delle battaglie o delle discussioni, tutto tornerà al suo posto. Cercate di non sprecare questo martedì e datevi da fare. In questa fase le chance di avere molto successo risulteranno maggiori del consueto. Prendetevi cura della vostra pelle, spesso, un po' per mancanza di tempo e un po' per pigrizia, non riuscite a ritagliarvi un paio di ore per concedervi una bella pulizia facciale e un bagno rilassante. Un ritardo potrebbe creare scompiglio.