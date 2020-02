L'oroscopo della giornata di martedì 11 febbraio, prevede gli influssi di Marte in buon aspetto per i nativi sotto il segno dell'Ariete, mentre Vergine sentirà la necessità di liberarsi di eventuali preoccupazioni riguardanti la propria vita sentimentale. Un forte desiderio di leadership entrerà nella mente dei nativi Sagittario per quanto riguarda il lavoro mentre Mercurio, stazionario nel segno acquatico dei Pesci, aiuterà i nativi del segno ad essere coraggiosi ad esprimere le proprie sensazioni e sentimenti.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di martedì 11 febbraio per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 11 febbraio segno per segno

Ariete: gioco dei transiti che vedrà in buon aspetto nel vostro cielo i pianeti Marte e Giove secondo l'oroscopo della giornata di martedì. La sfera sentimentale sarà grandiosa per voi nativi del segno, dove incertezze e atteggiamenti mutevoli non si manifesteranno per nessun motivo nella vostra relazione di coppia, rendendo la vostra giornata perfetta sotto questo punto di vista.

Se siete single potrebbero esserci degli imprevisti con le vostre faccende personali. In ambito lavorativo finalmente inizierete un progetto molto importante che vi terrà impegnati per un bel po’. Voto - 8

Toro: se siete single gli influssi di Mercurio dal segno d'acqua dei Pesci, potrebbero far cambiare improvvisamente le vostre emozioni nei confronti di una persona che precedentemente vi aveva molto impressionato, ma che adesso non attira più così la vostra attenzione.

Le relazioni fisse dovranno prendere in considerazione l'idea di dover fare un acquisto ingente. Per quanto riguarda il lavoro la vostra frenetica tabella di marcia si assesterà un po’ e non sarete costretti a fare avanti e indietro per completare in tempo le vostre mansioni. Voto - 7

Gemelli: con Marte e Venere favorevoli secondo l'oroscopo di martedì, la forza sarà con voi, almeno se vi rilassate e prendete le cose così come verranno.

In ambito sentimentale sarete irresistibili e il vostro calore umano sarà corrisposto da parte della vostra anima gemella. I cuori solitari che vorranno mettersi in gioco troveranno le sfide adatte a loro. Nel lavoro fareste meglio ad essere più collaborativi affinché le vostre mansioni procedano adeguatamente. Voto - 7,5

Cancro: la vostra estrema attenzione ai dettagli vi permetterà di non sottovalutare alcune situazioni che potrebbero compromettere il vostro lavoro degli ultimi tempi. In amore gli influssi di Nettuno e Mercurio nel segno dei Pesci completano un oroscopo che vi farà vedere l'amore da un altro punto di vista, meno romantico ma più reale e sincero.

I single dovranno puntare tutto sul dialogo per attrarre la persona desiderata e conquistare il suo cuore. Voto - 7,5

Leone: il Sole in opposizione rispetto al segno dell'Acquario potrebbe farvi avere una percezione del mondo lievemente negativa secondo l'oroscopo della giornata di martedì. Sul fronte amoroso non preoccupatevi di piccole incomprensioni da parte del vostro partner. Spariranno molto presto. I single potrebbero riuscire ad attirare l'attenzione di una persona molto importante. Sul fronte lavorativo potreste commettere qualche piccolo errore, ma fortunatamente non sarà nulla di grave.

Voto - 6,5

Vergine: un oroscopo che prevede il pianeta Mercurio in opposizione al vostro segno zodiacale durante la giornata di martedì. Sul fronte sentimentale vi sentirete liberi da eventuali pressioni da parte della vostra anima gemella, permettendovi dunque di riprendere fiato e sperimentare nuove idee da fare insieme al partner. I single avranno ottime possibilità di fare buoni incontri. Nel lavoro convincenti più del solito e riuscirete a fare una bella figura con i vostri colleghi. Voto - 8

Gli altri segni zodiacali: da Bilancia a Pesci

Bilancia: se siete single e state pensando di organizzare una cena o una serata con una certa persona, l'oroscopo vi suggerisce di essere molto galanti e dare un'ottima impressione di voi stessi.

Le relazioni fisse avranno modo di trascorrere il loro tempo libero in maniera molto originale. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo aspettarsi che tutto vada bene quando tutto va male non sarà il giusto approccio per cercare di risolvere eventuali problemi. Voto - 7

Scorpione: un vortice di nuove attività e di novità saranno protagonisti della vostra giornata per voi nativi del segno, grazie a Venere e Mercurio favorevoli nel vostro cielo. In amore mantenendo un atteggiamento molto dolce e affettuoso saprete come far impazzire il vostro partner. Se siete single cercherete di vedere le cose dal punto di vista positivo e forse potreste aspettarvi una gradita sorpresa.

Nel lavoro cercherete di essere molto comprensivi qualora un collega non potrà essere disponibile nei vostri confronti. Voto - 7,5

Sagittario: il vostro migliore momento in ambito lavorativo arriverà probabilmente durante la giornata di martedì, dove l'oroscopo annuncia risultati molto soddisfacenti sotto ogni punto di vista, grazie alla vostra voglia di fare attitudine al comando. In amore assumere una posizione di rilievo inizierà a piacervi, a attenzione a non abusare del vostro potere. I cuori solitari potrebbero riuscire a fare degli ottimi incontri e vivere avventure molto interessanti. Voto - 8

Capricorno: periodo altalenante per voi nativi del segno sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo di martedì.

Sentirete il bisogno di attenzione, di trascorrere più tempo con il partner, ma non sarà molto facile per voi. Per i single non sarà facile ritrovare l’intesa con qualche nuova conoscenza. Sul fronte lavorativo avrete una certa elasticità mentale per riuscire a trovare la giusta soluzione ad alcuni vostri progetti lavorativi che sembravano in fase di stallo. Voto - 7

Acquario: il Sole in congiunzione nel vostro segno zodiacale, vi consiglia di mantenere un certo profilo sul posto di lavoro per cercare di dare una bella immagine di voi dinanzi ad un collega o un superiore riguardo un progetto significativo.

Sul fronte sentimentale tante nuove attenzioni riaccenderanno in voi la passione e un po’ di romanticismo nei confronti della vostra anima gemella. I single si sentiranno particolarmente apprezzati grazie ai complimenti da parte di una nuova conoscenza. Voto - 8

Pesci: Mercurio stazionario nel vostro cielo porta in voi una buona dose di coraggio soprattutto per voi single che state cercando di esprimere i vostri sentimenti nel modo più romantico che conoscete. Le relazioni fisse si concederanno un po’ di tempo per loro grazie al maggior quantità di tempo libero a disposizione. Nel lavoro vi verrà più facile fidarvi dei vostri colleghi oppure saper trovare un guadagno in un progetto lavorativo stimolante.

Voto - 8