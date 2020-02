L'Oroscopo dell'amore, per la settimana che va dal 17 al 23 febbraio, racconta di giornate da vivere all'insegna dell'azione per i Segni di Terra. Il cielo astrologico, infatti, è dominato dall'ingresso di Marte nel Capricorno. A inizio settimana, inoltre, Mercurio (attenzione per tutti) diventerà retrogrado e questo porterà un po' di confusione per il Sagittario e per i Gemelli nella comunicazione con il partner. Il Sole, infine, entra nel segno dei Pesci. Questo transito porterà nell'aria una gran voglia di sognare e di vivere il rapporto di coppia in modo romantico, anche se questo, naturalmente, non sarà possibile per tutti.

La Bilancia, infatti, si troverà a guardare in faccia la realtà e potrebbe non essere piacevolissimo. Vediamo, quindi, cosa accadrà per l'amore in questa settimana per tutti i segni dello Zodiaco.

Oroscopo dell'amore: il Toro decide di guadare avanti

Ariete - Venere è nel vostro Segno, ma si potrà esprimere poco, visto che sarà condizionata dall'aspetto negativo con Marte in Capricorno. Per gli Ariete in coppia si apre una settimana complicata. Il giorno 19 qualcuno di voi sentirà il partner freddo e distaccato anche nell'intimità.

Sarà, però, una situazione passeggera, non preoccupatevi. I single del segno saranno portati a incontrare persone seducenti, ma non pronte per un rapporto duraturo oppure, al contrario, sarete voi a mostrarvi al mondo belli e impossibili!

Toro - Il passaggio di Marte nel Capricorno vi renderà ancora più tenaci del solito, sarete anche più lucidi e, forse, un po' meno possessivi. Se il vostro rapporto di coppia non vi soddisfa più, avrete modo di agire e di guardare avanti.

Alcuni di voi avranno il desiderio di stare per qualche giornata da soli e potranno farlo magari organizzando il weekend lontano dal partner. Per i single del Toro, invece, tutto procede piuttosto bene, anche se la persona che vi interessa potrebbe allontanarsi, ma lo farà per motivi di lavoro.

Gemelli - In questo periodo vivrete l'amore tra alti e bassi. Da un lato vi sentite in forma e seducenti, dall'altro mancheranno le occasioni giuste per poterlo dimostrare a un partner che vi sembrerà distante e distratto nei vostri confronti.

Su questo avete ragione, ma discuterne adesso, con Mercurio retrogrado, non sarebbe producente. Per i single ci sono possibilità di conoscere persone interessanti, ma potrebbero risultare un po' troppo complicate perfino per voi (ed è tutto dire!): prendete tempo.

L'amore per il Cancro sarà pieno di magia

Cancro - Marte in Capricorno mette l'accento sul partner che, oltre a essere passionale, pretenderà da voi molta attenzione: vuole che lo seguiate e che lo appoggiate nei suoi progetti. Ci sarà tra di voi una bella magia per quanto riguarda la comunicazione, tanto che a volte, più che a parole, comunicherete con lo sguardo o con piccoli gesti romantici.

I single avranno tanta voglia di tenerezza e all'orizzonte potrebbe apparire qualcuno che prenderà l'iniziativa in modo piuttosto deciso: a voi la scelta se accettare o no questo corteggiamento.

Leone - Il cielo astrologico della settimana appare piuttosto semplice e lineare: il vostro oroscopo parla di giornate serene e gradevoli. Il rapporto di coppia dovrebbe, però, essere un po' rinvigorito dal punto di vista della passione, ma ci sarà tempo per rimediare a qualche distrazione da parte vostra. I Leone che in questo momento sono single, possono rilassarsi e dedicare questo periodo alla cura della loro bellezza e della loro autostima: così saranno in formissima per eventuali e prossime nuove conoscenze.

Vergine - Il vostro è un Segno super favorito dalla nuova posizione di Marte. Il pianeta rosso in transito nel Capricorno, infatti, promette di portare più eros nel vostro rapporto di coppia. Per chi ha fatto da poco una nuova conoscenza, attenzione: questa amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più importante, quindi preparatevi. La giornata giusta per il primo bacio potrebbe essere quella del 19 febbraio: segnatelo in agenda, non si sa mai!

Sagittario poco soddisfatto in amore e Pesci super seducenti

Bilancia - L'oroscopo dell'amore per voi dice che è arrivato il momento di fare una bella resa dei conti.

I rapporti di coppia già in crisi da tempo potrebbero arrivare al colpo di grazia con Marte in Capricorno e con Venere in Ariete. L'amore per voi ha bisogno di una ventata di aria nuova e di novità. Siete stanchi della routine. Molti Bilancia, sia in coppia che single, potrebbero reagire a questo stato d'animo dedicandosi solo e esclusivamente al lavoro: potrebbe essere anche giusta come soluzione, ma ricordate che questo vi porterà ancora più stress.

Scorpione - Mercurio retrogrado e Marte nel Capricorno vi faranno vivere il rapporto di coppia con la giusta dose di fantasia e di passionalità per la felicità del vostro partner.

Durante la settimana potreste apparire anche meno misteriosi del solito: forse perderete un po' del vostro insolito fascino, ma risulterete sicuramente più romantici. I single avranno un'ottima settimana a disposizione per fare conquiste su conquiste, in particolare tramite i classici incontri virtuali sui Social.

Sagittario - L'oroscopo dell'amore del Sagittario vede in primo piano la nuova posizione del Sole e il passaggio di Mercurio al moto retrogrado. Questi due pianeti potrebbero mostrarvi solo il lato negativo delle varie situazioni e nel vostro rapporto di coppia questo rischierà di far scoppiare qualche incomprensione.

Marte adesso vi aiuta poco, ma Venere vi offre uno spiraglio per reagire, in particolare, durante il weekend. I single saranno molto pigri: questo non favorirà le uscite e la possibilità di fare nuove conoscenze.

Capricorno - Per voi vale sempre il detto "chi la dura, la vince" e Marte nel Segno vi darà una mano da questo punto di vista. Dovete combattere, però, contro Venere in posizione sfavorevole che vi renderà egoisti nei confronti del partner. In più Mercurio in Pesci retrogrado vi terrà occupati più del solito, a risolvere incombenze di ogni tipo a discapito del tempo da dedicare a chi vi ama.

Per chi di voi è single ci sono ottime possibilità di fare nuovi incontri con persone, tra l'altro pronte subito a passare all'attacco!

Acquario - Il cielo è positivo soprattutto grazie a Venere che vi rende simpatici e comunicativi. Se siete in coppia forse è il caso di stare un po' meno tra le nuvole. La tendenza della settimana è, infatti, quella di essere distratti e di perdervi nei vostri tanti progetti. L'amore per voi Acquario non è mai un gioco, ma è la ricerca di un'anima affine e la posizione di Mercurio retrogrado nei Pesci vi renderà ancora più esigenti. Ci sono buone possibilità per i single di approfondire la conoscenza di una persona con la quale, per ora, vi piace tanto chiacchierare.

Pesci - L'influenza più intrigante per voi è, certamente, quella di Mercurio che si mette in moto retrogrado e che, insieme con il Sole nel vostro Segno, vi renderà super magnetici agli occhi del partner (e non solo, birichini!). Incanterete tutti con il vostro modo di fare e di parlare. Marte dal Capricorno vi renderà molto concreti e l'amore sarà a mille! Per chi di voi è alla ricerca dell'anima gemella, sappiate che l'universo si è messo in moto: novità in vista!