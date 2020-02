L'Oroscopo di domani, lunedì 10 febbraio, è pronto a svelare che giornata sarà sotto il profilo astrologico. Questa nuova settimana, dedicata ai sentimenti e all'amore, comincerà con la Luna in Vergine. Quando l'astro luminoso si trova in fase calante si diventa più pratici e impulsivi. Questo potrebbe comportare errori, discussioni e incomprensioni all'interno della sfera coniugale. In linea di massima, sarà una giornata interessante. I nati del Cancro avranno 24 ore interessanti mentre lo Scorpione dovrà fare attenzione alle insidie.

Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni del giorno 10 febbraio

Scorpione - 12° posto - Lunedì insidioso e giù di tono. In giornate poco serene come questa, rischiate di arrabbiarvi per un nonnulla, dunque cercate di controllare i nervi. Nelle prossime 24 ore qualcosa vi susciterà un'emozione interiore. Per quanto riguardano gli affari di cuore, dovrete essere più attenti. Qualcuno potrebbe avere una piccola cotta per un collega o un superiore, cercate di non infilarvi in situazioni complesse.

Se non vi sentite a vostro agio con un gruppo di amici, guardate altrove. Da giorni qualcosa vi impensierisce turbandovi il sonno notturno. Avete bisogno di staccare la spina perché il vostro livello di stress è fin troppo vertiginoso.

Acquario - 11° in classifica - Il Sole nel segno invoglierà la riflessione e l'approfondimento. Siete degli artisti nati, possedete un talento nascosto e non dovete vergognarvi di metterlo in mostra.

Fate leva sui vostri sentimenti interiori, soprattutto se siete in cerca di ispirazione. A causa di una cocente delusione che avete vissuto sulla vostra pelle, non date niente e nessuno per scontato. Attualmente il lavoro sta portando via una grossa fetta di tempo, probabilmente qualcuno è interessato a fare carriera e a scalare la vetta del successo. Per fare una buona impressione dovrete cercare di tenere sempre la testa alta e di sorridere di più.

Leone - 10° posto - Giornata progettuale, sarete talmente ispirati a insistere nei vostri scopi. Passo dopo passo arriverete dritti al traguardo, ma non dovrete mai smettere di porvi dei nuovi obiettivi. Una riposta sta per arrivare, qualcosa cambierà a breve. Siete un segno persuasivo e lottatore, davanti alle avversità della vita non vi arrendete mai. Nel lavoro potrebbero esserci degli attriti o forse delle competizioni accanite. Tuttavia non lanciatevi in assurde battaglie perché i migliori non hanno bisogno di dimostrare niente. In giornata saranno favoriti gli incontri, dunque, non chiudetevi nel vostro guscio.

Una persona a voi cara sta attraversando una fase critica e potrebbe avere un problema interiore.

Gemelli - 9° in classifica - Inizierete la settimana un po' in sordina. Risulterete stanchi perché probabilmente durante il weekend non siete riusciti a riposare a dovere. Se per lavoro siete costretti a dormire poco, valutate l'idea di fare dei riposini pomeridiani. Per fortuna l'amore sarà di conforto per chi è in coppia. Se c'è un problema, apritevi e parlatene con una persona fidata. I più giovani si prepareranno a sostenere una verifica o una prova importante, ma non dovranno lasciarsi divorare dall'agitazione e dall'ansia.

Siccome il livello di concentrazione sarà basso, provate a contare fino a 10 prima di parlare altrimenti rischierete di apparire invadenti e poco educati. Nel lavoro qualcuno vi recherà fastidio, forse un superiore o un collega.

Bilancia - 8° posto - Le previsioni astrologiche vi vedranno provati e stanchi. I sentimenti rischieranno di traballare, dunque dovrete cercare di prevenire ogni problematica e di correre ai ripari. L'amore è come il fuoco, ha bisogno di essere costantemente alimentato per mantenere viva la fiamma. Mettete da parte l'orgoglio e lasciatevi andare. In famiglia, qualcuno sta vivendo una situazione particolarmente turbolenta.

Non sarà la giornata ideale per gli incontri, il vostro fisico non risulterà al top e sarete poco socievoli. Se da poco avete chiuso una storia, evitate di fare 'chiodo scaccia chiodo' perché avete bisogno di pensare a voi stessi.

Cancro - 7° in classifica - L’oroscopo del 10 febbraio dice che sarà un lunedì particolarmente interessante. La mattina, di solito, faticate a svegliarvi ma per esigenze di famiglia o di lavoro siete costretti a mettere la sveglia presto. Non a caso la sera è il momento della giornata che preferite maggiormente in quanto potete rilassarvi e pensare alle vostre passioni.

Comunque sia, in questa mattinata avrete un sacco di energie e riuscirete a superare i vostri limiti. Sfruttate questa fase calante per approfondire, fare ricerche o dei corsi. Non è mai troppo tardi per imparare perché il sapere non invecchia ed è illimitato. Programmate tutto ciò che c'è da fare e distribuite gli impegni nell'arco della settimana. L'amore tornerà protagonista, ogni dubbio sarà finalmente dissipato. In famiglia dovrete essere più indulgenti.

Oroscopo di domani

Ariete - 6° posto - Venere aumenterà il vostro fascino e la capacità di socializzare. Anche se siete dei lupi solitari, in giornata vi sentirete più espansivi ed estroversi.

Potrete lanciarvi nella folla e allacciare dei nuovi contatti che vi torneranno utili anche all'interno della carriera. Queste 24 ore saranno estremamente intense per l'amore di coppia. In settimana i sentimenti risulteranno accentuati ed anche la passione sarà a dir poco stellare. Presto riceverete una gradita sorpresa ed anche i cuori solitari potranno rilanciarsi. Coloro che hanno sofferto per una perdita o per una rottura, entro la primavera riusciranno a rimettersi in piedi.

Pesci - 5° in classifica - L’oroscopo di domani vedrà un interessante Mercurio spronarvi. Dovrete rimanere focalizzati sul vostro obiettivo principale, solo così avrete la strada spianata verso il successo e la carriera.

In questo lunedì vi sentirete più sicuri di voi stessi e delle vostre capacità. Risulteranno maggiormente favoriti i discorsi, le idee e l'amore. Non esagerate con la caffeina altrimenti rischierete di non riuscire a prendere sonno in serata e questo potrebbe comportare un grosso problema se avete necessità di alzarvi presto. Non trascurate la pelle, ultimamente avete il volto stanco e spento. Tutte le diete intraprese in questo periodo andranno a buon fine. Non spendete i soldi solo per ostentare, da un po' di tempo il vostro conto piange.

Capricorno - 4° posto - Giove chiarirà ogni problema economico.

Ogni conto rimasto in sospeso sarà rimesto a posto a breve. In questo momento non potete contrarre nuovi debiti, per cui prima di fare un acquisto, pensateci bene e valutate attentamente la sua utilità. Con Saturno nel segno, il lavoro risulterà favorito. Siete davvero abili nel vostro mestiere anche se qualche nativo del Capricorno sta prendendo tempo svolgendo un lavoro che non ama. Gli astri pongono l'attenzione sul vostro fisico che richiede maggior movimento, forse trascorrete troppo tempo seduti e questo non gioverà a lungo andare. Cercate di mantenere mente e corpo in sintonia.

Sagittario - 3° in classifica - Vi sentirete molto battaglieri e invincibili e questo grazie all'influsso positivo di Marte.

Sarà possibile scardinare ogni frustrazione e fare luce su eventuali incognite. Presto riuscirete a venir fuori da eventuali impicci che vi stanno tormentando in questo periodo. In queste 24 ore l'amore risulterà agevolato dato che la vostra carica sensuale sarà alle stelle, ma occhio ai contrattempi romantici dei prossimi giorni. Coloro che sono stati lasciati dovranno imparare a voltare pagina, non perdete tempo dietro alle cose finite. Per quanto riguarda la salute, non eccedete con i pesi e seguite un regime alimentare più salutare.

Toro - 2° posto - Sarà un lunedì avvincente per le coppie e i single.

Ci saranno tante cose da fare sia in casa che fuori. Chi da poco ha intrapreso una frequentazione, non dovrà porsi fretta perché l'amore ha bisogno di cuore a fiamma bassa, in caso contrario si tratterà solamente di un fuoco di paglia. Qualche volta la vostra volontà vacilla. Questo capita soprattutto se state lavorando ad un progetto o ad una creazione che dovrebbe aiutarvi a fare il salto di qualità. Anche se non vi piace il lunedì perché vivete con difficoltà il rientro a scuola o a lavoro, in giornata vi sentirete forma smagliante e nessuno riuscirà a guastarvi il buon umore.

Vergine - 1° in classifica - Giornata tranquilla e favorevole agli incassi, specialmente se lavorate in proprio.

Avete avuto un avvio dell'anno un po' fiacco in cui si sono registrate molte spese e discussioni in famiglia. Se all'interno della vostra attività qualcosa non dovesse funzionare, cercate di capirne le motivazioni perché a tutto c'è una soluzione. Coloro che hanno vissuto un insuccesso, sia d'amore che lavorativo, non dovranno mai lasciarsi bloccare dalla paura del fallimento. In questo lunedì gli astri favoriranno maggiormente le diete, le cure e le terapie. Presto tornerete in gran forma ma non dovrete battere la fiacca e cedere alle tentazioni della signora Pigrizia. Un/a amico/a avrà bisogno di voi.