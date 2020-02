L'Oroscopo di domani 11 febbraio 2020 è pronto a 'sindacare' sul probabile andamento riservato dall'Astrologia ai settori relativi all'amore e al lavoro. Ovviamente, come da titolo, le attuali predizioni saranno impostate in direzione dei sei segni rappresentanti la prima metà dello zodiaco. Vediamo allora come potrebbe evolvere il prossimo martedì e quali saranno i segni più fortunati nel secondo giorno dell'attuale settimana appena iniziata. Se anche voi avete nel Tema Natale il segno compreso tra i seguenti Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine sarete certamente in ansia, curiosi di scoprire se il vostro simbolo astrale posa rientrare o meno nella ristretta cerchia dei cosiddetti 'privilegiati' dalle stelle.

In prima lista, come giusto che sia, il Toro, segno favorito da Marte in spettacolare trigono astrale a Urano nel segno (del Toro): il generoso segno di Terra in questo caso è stato sottoscritto meritatamente al 'top del giorno'. Splendido martedì anche per un altro segno: Vergine, valutato dall'Astrologia del momento al top con cinque stelline super-fortunate. Intanto, l'oroscopo del giorno 11 febbraio mette un serio punto interrogativo sull'andamento del prossimo martedì agli amici Gemelli e Leone, valutati ambedue in frangente negativo simboleggiato rispettivamente con il 'sottotono' e il 'ko'.

Ansiosi di approfondire il discorso in merito al pensiero degli astri? Bene, iniziamo subito con le previsioni dei segni da Ariete fino a Vergine.

Classifica stelline 11 febbraio

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina dello zodiaco. Sotto indagine in questo contesto, come da prassi da tempo consolidata, l'Astrologia applicata all'amore e al lavoro: ansiosi di mettere in risalto i migliori e i peggiori del periodo?

A dare risposte, come da prassi, la classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo del 11 febbraio 2020. Il prossimo martedì, quindi, giornata interessante la parte iniziale dell'attuale settimana, sarà molto positivo per quelli del Toro. Ottimamente supportati da pianeti 'vincenti' a tutti gli effetti anche i nativi della Vergine, classificati a cinque stelle nel periodo. Intanto, non proprio come nelle attese, le predizioni per gli amici appartenenti a Gemelli e Leone.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Toro;

: Toro; ★★★★★: Vergine;

★★★★: Ariete, Cancro;

★★★: Gemelli;

★★: Leone.

Oroscopo martedì 11 febbraio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★. Si preannuncia un martedì discreto, scorrevole a tratti e in altri casi (pochi) vi potrebbe essere richiesta una migliore gestione nelle situazioni più importanti. La Luna vi sarà parzialmente amica: l'opposizione verso Venere (pianeta di settore) sarà ridimensionata dalla specularità positiva offerta dalla stessa Luna, nel contesto in ottimo trigono astrale a Saturno e Plutone.

L'oroscopo del giorno, riguardo l'amore, invita a prestare attenzione ad alcuni eventi che ultimamente hanno portato un accumulo di stress nella vostra vita. Da questo martedì, però, inizierete a respirare aria nuova: dovete solamente lasciarvi alle spalle il passato e dare il permesso al vostro cuore di vivere delle nuove emozioni, ovviamente insieme al vostro partner. Single, anche se la vostra configurazione astrale non sarà proprio al massimo non preoccupatevi, perché se gli incontri dovessero scarseggiare riuscirete a godere ugualmente in totale libertà le poche occasioni che dovessero presentarsi e sarete felici.

Nel lavoro vi ritroverete davanti ad un’enorme mole di impegni. Organizzate al meglio il vostro tempo per risolvere ogni cosa. La vostra logica sarà la cosa giusta per trovare la giusta soluzione capace di farvi guadagnare più tempo e la stima dei colleghi.

Toro: 'top del giorno'. Partirà all'insegna di una meravigliosa Luna in Vergine questo vostro martedì. Ad avere il massimo della positività, come facile intuire, sarà il comparto relativo ai sentimenti come anche agli affetti in generale. In amore, all'orizzonte si profila una giornata piacevole, il che vi distrarrà dolcemente facendovi dimenticare certi pensieri negativi arrivati nei giorni scorsi.

Il merito spetterà alla pazienza ed alla perspicacia del vostro partner, capace di coinvolgervi toccando i tasti giusti in grado di invogliarvi a collaborare attivamente in ogni questione legate al rapporto. Single, la buona fortuna vi sorriderà, in particolare se siete nati nel primo decano. Sarà il momento di prospettare anche nuovi incontri perché l'amore e l'armonia sono in programma soprattutto in questa parte iniziale della settimana. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero invita ad avere più fiducia in voi stessi: vi stupirete nel vedere la magnificenza dei vostri risultati, soprattutto perché saranno dovuti soltanto al vostro impegno.

Continuate così, realizzerete molto ed in breve tempo.

Gemelli: ★★★. In prospettiva l'arrivo di un martedì 11 febbraio indirizzato verso il più mesto dei periodi, in questo caso valutato con il 'sottotono'. Malgrado un buon Marte risulti in posizione speculare positiva al 65%, la Luna in Vergine porterà scompiglio nei rapporti interpersonali, risultando speculare negativa al segno per un buon 55%. Siate parchi nelle scelte o nella messa in opera di progetti o intenti. In amore, peccato iniziare la giornata con una Luna così 'antipatica' per il vostro segno. Preparatevi ad un'emergenza che vi costringerà a rimboccarvi le maniche.

Se non doveste avere le idee chiare sul da farsi, con il partner fatevi una passeggiata solitaria nel parco, vi schiarirà la mente e vi renderà meno musoni con chi avete a fianco. Single, le predizioni relative all'oroscopo di martedì indicano che sarà un periodo particolarmente movimentato e di conseguenza vi sentirete un po' giù di tono. La stanchezza non tarderà a farsi sentire e la ricerca della felicità continuerà ad essere un punto di riferimento da centrare, se non altro per arrivare a toccare l'amore vero. Nel lavoro sarebbe il caso di contenere o rimandare certe spese. Tenete un profilo basso, accantonate progetti faraonici particolarmente ambiziosi e vedrete che andrà sicuramente meglio.

Le predizioni del giorno 11 febbraio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★. Martedì da giocare tutto sulla tranquillità più assoluta. Infatti, non a caso l'andamento del periodo è previsto monotono e legato alla solita routine. A tenere banco nel vostro cielo, Sole e Marte: il primo speculare positivo al 70% mentre l'altro speculare negativo al 50%. Diciamo che a vincere sarà una lieve positività, dunque bene anche così! Pertanto l'oroscopo sulla giornata di domani in amore indica che sicuramente sarete disposti a pensare più sul lato pratico le questioni legate alla vostra vita sentimentale. Sarà quindi il momento adatto per iniziare (o continuare) a prendersi cura del vostro nido d'amore: cambiare arredamento, apportare miglioramenti o fare qualche lavoro di restauro insieme al solo scopo di rinnovare o migliorare l'ambiente in cui si vive quotidianamente (di riflesso anche il rapporto).

Single, alcuni positivi cambiamenti non tarderanno ad arrivare: coloro che avevano in mente di apportare delle modifiche alla propria vita potranno farlo, perché sicuramente in questo giorno arriveranno importanti novità in amore. Nel lavoro sarete sicuramente sulla buona strada per portare a termine quei progetti che avevate iniziato e godervi finalmente qualche attimo di meritato riposo.

Leone: ★★. Per voi del Leone questo martedì della corrente settimana non si annuncia troppo positivo. Il motivo? Vediamo la vostra carta del cielo: punto critico, Nettuno speculare negativo al 85% per via della dura opposizione messa in conto dalla Luna nei confronti di quest'ultimo.

Dunque, non aspettatevi chissà che in amore, ok? Diciamo che, tra tutti, a limitare eventuali danni saranno coloro in coppia stabile e collaudata da più anni. Per gli altri ci sarà da stare fermi, in attesa che la situazione cambi in meglio. In generale, l'oroscopo invita alla riflessione, visto il periodo 'no' sotto tiro dalla Luna: la confusione regnerà sovrana nella vostra vita di coppia. La tensione si taglierà con il coltello e sarebbe auspicabile evitare di cedere alle polemiche che, di certo, potrebbero portare solamente tanta rabbia e discussioni infinite. Single, dovrete riflettere se quella persona così diversa da voi possa essere veramente giusta per una relazione a lungo termine o risulti alla lunga solo un'avventuretta effimera e di breve durata.

Pensateci un po' prima di lasciarvi andare, ok? Potrebbe essere abbastanza facile rimanerci male in futuro... Nel lavoro, esaminate con attenzione gli obiettivi, eliminando quanto non ha funzionato oppure sfruttando l'esperienza avuta dalle difficoltà già vissute come trampolino di lancio verso un futuro diverso. Sarà sicuramente necessario mobilitare le vostre leggendarie capacità di adattamento, se vorrete tenere il passo con il ritmo richiesto. Cercate di non rimanere indietro rispetto agli altri...

Vergine: ★★★★★. Giornata classica in questa parte della settimana appena iniziata in cui a dominare sarà la buona sorte, la passione e la piena voglia di vivere.

A dare interesse e spessore al periodo, la Luna nel segno, per voi messa stranamente bene nonostante sia sotto opposizione da Venere e Nettuno: a favorire il ribaltamento della negatività verso la piena positività saranno Saturno e Plutone, entrambi in splendido sestile alla stessa Luna. L'oroscopo di domani 11 febbraio, pertanto, indica che l'amore si tingerà di piena felicità: sarete naturalmente inclini a mostrare la vostra considerazione nei confronti del partner ascoltandolo pienamente e di buon grado. Potrebbe essere la circostanza ideale per esprimere i vostri veri sentimenti alla persona amata, rendendola così ancora più felice. Single, nulla di negativo per i nati del segno: sarà certamente una giornata molto fortunata. Gli astri assicureranno tante occasioni per molti di voi che vorranno incontrare l’anima gemella ed iniziare una vita a due. Nel lavoro, l'idealismo ed il senso di giustizia, già parte del vostro modo di essere, toccheranno i massimi livelli per via della Luna amica. Avrete molte opportunità per realizzarvi e chiudere la giornata con soddisfazioni personali gratificanti.

Continua con i sei segni restanti analizzati nell'oroscopo da Bilancia fino a Pesci.