Il mese di febbraio sta per giungere al 'giro di boa' portando aria di novità ed un nuovo oroscopo pieno di consigli per ognuno dei singoli segni zodiacali. Le posizioni astrali mutano continuamente influenzando in modo diverso ogni soggetto. Tra i segni più fortunati del periodo, esattamente per quanto riguarda il weekend che intercorre tra sabato 15 e domenica 16 febbraio, è possibile trovare lo Scorpione, seguito a ruota da un Acquario forte e sicuro di sé. I nati sotto il segno del Leone, invece, riusciranno a provare sentimenti inaspettati e pregni di gioia, legati soprattutto all'amore mentre il segno dei Gemelli si ritroverà ad affrontare un fine settimana monotono e poco allegro.

Di seguito i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo del fine settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - le tensioni con il partner, fortunatamente per l'Ariete, non sono interminabili e non intaccheranno in alcun modo le giornate della settimana. La fortuna, secondo quanto previsto, aumenterà in modo esponenziale con l'arrivo di sabato 15 febbraio. Meglio approfittarne e godersi al meglio quanto il fine settimana ha da offrire.

Toro - dopo un periodo negativo e contrario sarà finalmente possibile godersi qualche giorno di tranquillità e serenità in compagnia del proprio partner e delle persone amate.

Se si ha la possibilità di organizzare qualche breve gita fuori porta è meglio non perdere tempo e muoversi con decisione.

Gemelli - un periodo monotono, secondo l'oroscopo, e privo di felicità. Una insolita calma piatta potrebbe danneggiare il fine settimana dei Gemelli rendendoli quasi apatici ad ogni tipo di situazione. Meglio lasciarli stare, senza abbandonarli, ed attendere che il periodo sia passato.

Cancro - qualche piccola preoccupazione ha incupito l'umore di questo segno durante tutta la settimana. Il weekend che sta per arrivare, fortunatamente, riuscirà a fare dono di attimi di relax e sentimentalismo. Il partner non si allontanerà neanche per un istante.

Leone - un segno più innamorato di questo, specialmente dopo il giorno di San Valentino, non si è ancora visto. Un Leone carico e più romantico che mai, capace di regalare emozioni e sensazioni uniche al proprio partner.

Meglio approfittarne e mettere da parte i diverbi.

Vergine - chi è già abbastanza fortunato in amore non può esserlo anche sul lavoro. Potrebbero nascere alcuni problemi che saranno in grado di mettere a dura prova la stabilità mentale di chiunque. Il capo ufficio, dal canto suo, non sarà certo d'aiuto.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia - dopo una settimana leggermente stressante e confusionaria, qualche giorno di totale relax è più che meritato. Il partner sarà in grado di donarvi attimi a dir poco unici e le energie verranno rapidamente ricaricate. Potrebbe andare meglio, nonostante tutto, nella settimana a seguire.

Scorpione - la fortuna ha voltato il suo sguardo nella direzione giusta, almeno per quanto riguarda il segno dello Scorpione. Gli assidui giocatori potrebbero, in questa rara ed unica occasione, riuscire a recuperare, almeno in parte, quanto è stato speso negli anni. Ciò non significa, ovviamente, che è consentito sperperare tutto il proprio denaro nel gioco d'azzardo.

Sagittario - si prospetta essere un weekend all'insegna del relax e del romanticismo. La fortuna sembra proprio essere dalla parte del Sagittario e permetterà a chiunque, soprattutto a chi ha deciso di fare il passo decisivo nella propria relazione di coppia, di riuscire nei propri intenti.

Capricorno - aria di litigi, soprattutto nella vita di coppia. Potrebbe nascere qualche piccola discussione che, non trovando sfogo repentino, rischia di danneggiare temporaneamente quella che è da tempo considerata una storia d'amore stabile e duratura. Niente di cui preoccuparsi, ovviamente, ma sarebbe opportuno cercare di mettere da parte l'orgoglio.

Acquario - secondo quanto anticipato dall'oroscopo di questo fine settimana, coloro nati sotto al segno dell'Acquario avvertiranno una nuova forza dentro sé che gli permetterà di portare a compimento gli obiettivi che ci si era prefissati.

Pesci - il segno dei Pesci, nonostante le energie possano venire meno in questi due giorni, saranno pronti ad accogliere notizie importanti che potranno avvolgere o meno la cerchia sentimentale.

Sul lavoro non ci si potrà lamentare, nonostante il rapporto con alcuni colleghi non sia dei migliori.