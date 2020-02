L'Oroscopo di domani 19 febbraio 2020 è pronto a fare pronostici sul probabile andamento relativo al prossimo mercoledì. Previsioni positive o negative? Tutto dipenderà da come si presenta il cielo astrale all'appuntamento quotidiano con i singoli segni: a tal proposito, vogliamo ricordare ai più che ad essere analizzati in esclusiva in questo contesto saranno i sei segni appartenenti alla prima tranche dello zodiaco. Quindi a dover gioire/soffrire, in attesa di scoprire il giudizio insindacabile delle stelle, saranno tutti coloro nativi in Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Sotto analisi come sempre l'amore e il lavoro, osservati in base ad ogni singolo segno e sottoposti al giudizio, spesso abbastanza duro, da parte delle effemeridi. Quest'oggi a far volare sogni e desideri in campo sentimentale è il già annunciato transito della Luna in Pesci. Situazione prolifica oltre che per la Vergine valutata al 'top del giorno, si prospetta un periodo altamente positivo anche per Ariete e Leone, ambedue posizionati in vetta alla classifica, valutati in queste previsioni con cinque stelline super-fortunate.

Ad avere qualche grattacapo invece, secondo l'oroscopo del giorno 19 febbraio, saranno gli amici del Toro e del Cancro: il primo classificato in periodo 'sottotono' e l'altro valutato con il più duro 'ko'. I dettagli nel prosieguo.

Classifica stelline 19 febbraio 2020

L'Astrologia del momento è pronta a dare un'impronta, positiva o negativa che sia, alla prossima giornata di mercoledì. In questo caso, come sempre, a decretare il successo o il probabile insuccesso del periodo esaminato sarà la nostra classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo del 19 febbraio 2020.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima metà zodiacale compresa senz'altro dall'Ariete fino alla Vergine. Visto che abbiamo già in parte svelato la graduatoria in merito ai migliori e peggiori della giornata, andiamo pure al dunque. A seguire, il resoconto espresso dalle stelline quotidiane, come sempre restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Vergine;

: Vergine; ★★★★★: Ariete, Leone;

★★★★: Gemelli;

★★★: Toro;

★★: Cancro.

Oroscopo mercoledì 19 febbraio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★★.

Il prossimo mercoledì 19 febbraio è assodato che cielo astrale non ha nulla in contrario nell'affermare che questo sarà un giorno positivo. Il frangente è pronto a regalare vivacità e tanto benessere a questo tratto di settimana. Secondo le risultanze estratte della effemeridi quotidiane di vostra competenza, ad avere buone probabilità di riuscita saranno le cose legate ai sentimenti. Infatti, secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, avrete dei momenti di grande gioia e di passione, il che vi legherà ulteriormente alla persona amata. Le coppie ben collaudate potranno finalmente trascorrere una serata fatta di emozioni e di coccole condivise, senza litigare come spesso accade ultimamene.

Single, ottima giornata per i buoni sentimenti, anche grazie alla splendida posizione del Sole, entrato proprio in questo giorno in un segno amico: Pesci. Ogni problema sentimentale potrà essere risolto e forse potreste anche fare un bellissimo incontro che potrà segnare la vostra vita positivamente. Nel lavoro, il classico lampo di genio vi farà risolvere all'ultimo momento una situazione, forse di natura finanziaria, che credevate disperata. Una soluzione clamorosa dunque, che vi porterà anche buoni guadagni e tanta gratitudine.

Toro: ★★★. Giornata 'sottotono' sicuramente poco stabile, sottoposta a fluttuazioni negative provenienti dalla Luna in Capricorno, per voi speculare negativa al 85% a causa dell'opposizione della stessa con Venere.

In amore, di certo non cambierete idea rispetto a scelte già fatte, ma chiederete rassicurazioni e coerenza su alcune problematiche sorte in seguito. In coppia altresì, ci sarà sicuramente un certo miglioramento nella sfera sentimentale, ma resteranno ancora alcune tensioni nel rapporto. Se qualcosa è andato storto, cercate di fare buon viso a cattivo gioco e cercate di risolvere il tutto insieme a chi amate, ovviamente in modo pacato e sincero. Single, potranno esserci contrasti inutili, causati da pettegolezzi e/o dicerie di vario genere che potrebbero essere evitate. Date ascolto al cuore e lasciate perdere cosa dicono gli altri, così facendo vi sentirete abbastanza forti da affrontare qualsiasi questione, anche se dovessero essere per voi un po' delicate.

Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero indica che sarà una giornata un po' nervosa, anche stancante. Forse dovrete assumervi dei compiti che non vi piaceranno, ma certamente necessari per organizzare impegni e affari da avviare nei prossimi giorni.

Gemelli: ★★★★. In arrivo un mercoledì abbastanza buono, anche se non per tutti. In generale, l’umore ballerino si rifletterà senz'altro sulla qualità dei rapporti interpersonali: più di qualche persona a voi vicina dovrà sopportare le vostre continue richieste o le solite ricorrenti lamentele. Qualcuno lo farà di buon grado, senza problemi, altri invece potrebbero reagire diversamente...

A questo punto gli astri raccomandano di non essere troppo esigenti. In amore, la Luna speculare positiva al 65% verrà a scaldare la vostra vita a due dando un colpetto in direzione della passione. Sfruttate al massimo questa discreta positività, anche per mantenere una certa distanza da eventuali dubbi oppure per dirigervi risolutamente verso ciò che ambite di più. In media sarà possibile vivere il periodo senza problemi irrisolvibili di nessun genere. Single, le predizioni relative all'oroscopo di mercoledì indicano che il vostro fascino saprà ammaliare e catturare l'attenzione di chi sapete.

Sempre però che sia questo quello che desiderate di più. Senz'altro la giornata è positiva per i sentimenti, l’amore e l’amicizia in generale. Pronti a mettervi in gioco con qualcuno di cui siete molto attratti? Nel lavoro invece, anche se la Luna si trova in un segno poco amichevole, poco male. Anche se non tutto andrà alla perfezione, l'ottimismo e buon senso non mancheranno per affrontare eventuali impasse.

Astrologia del giorno 19 febbraio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★. La giornata prevista per il prossimo mercoledì 19 febbraio si preannuncia decisamente fuori dell'ordinario, con spiccata tendenza verso il famigerato periodo da 'ko'.

In tanti forse vivrete dei momenti di profonda astenia, con noia e poca voglia di fare. Fidandovi però di quella voce interiore che vi suggerisce sempre cosa fare, eviterete cattive sorprese. Appurato quanto appena detto, l'oroscopo sulla giornata di domani in amore annuncia probabili momenti di tensione in arrivo. La Luna, più che nervosa verso il vostro segno, potrebbe favorire l'insorgere di battibecchi o sensi di colpa infuocati: probabilmente comprenderete che avere torto o ragione, in amore, non serve proprio a nulla visto che alla fine a rimetterci sarete sempre e solo voi e il partner.

Intanto sforzatevi nel metterci più disponibilità e determinazione se volete che il rapporto continui senza problemi, ok? Single, non si può certo affermare che questa giornata sarà meraviglia sotto il profilo sentimentale. Attenti quindi, perché un piccolo imprevisto potrà farvi modificare un impegno programmato da tempo e rendervi così molto nervosi. Nel lavoro, state sicuramente girando in tondo, senza combinare nulla. Fate una pausa ed esaminate con calma eventuali situazioni che non vi soddisfano, mantenendo ovviamente la mente sgombra da pessimismi e bug di qualsiasi genere.

Leone: ★★★★★.

Per molti di voi del Leone sarà indubbiamente un'ottima giornata, secondo quanto analizzato dal nostro oroscopo giornaliero. In generale non deluderete di certo le aspettative delle persone del vostro giro, sapendo bene come rapportarsi a loro stessi guidandole magari in un territorio complice di parte, proprio come piace fare a voi. Nel corso del periodo intanto, qualcuno di voi nativi potrebbe avere la tentazione di lamentarsi: forse prima di farlo dovrebbe chiedersi se è il caso o meno di parlare, vista la buona situazione generale esistente... In amore, l'oroscopo presume che la Luna possa portare tante belle novità, alcune davvero molto positive: sarete avvolti da una specie di magia capace di aumentare l’intesa con il partner e rendere finalmente la vita di coppia leggera e spensierata.

Single, novità in vista anche per quelli che sperano in un incontro fatidico, magari con una persona giusta. I pianeti incoraggiano tutto ciò che farete con una energia incredibile e vi guideranno in ogni passo verso l'anima gemella. Nel lavoro, le vostre idee potrebbero distinguersi per originalità, oltre che per la velocità con cui partorirete ogni tipo di iniziativa, regalandovi prossimamente nuove opportunità.

Vergine: 'top del giorno'. Giornata perfetta per dare risalto ad una situazione - magari qualcosa di speciale che avete in mente da tempo - da mettere in atto nel comparto sentimentale/affettivo in generale. Alcuni di voi riemergeranno da quel 'baratro mentale' fatto di delusioni, rinunce e in qualche caso di pianti senza fine. Ricominciate dal semplice, siate solari e sereni abbandonando tutto ciò vi disturba o provoca ansia: lo scopo deve essere quello di non trovarsi mai più in balia degli eventi, ok? Intanto la giornata di mercoledì porterà un clima di rinascita anche a coloro che una vita sentimentale discreta l'hanno già: si intravedono soluzioni ad eventuali problemi, in particolare per quelli originati dall'essere in coppia. L'oroscopo di domani 19 febbraio consiglia di iniziare a pensare in primis a voi stessi, poi agli altri! Se da tempo sognate di fare un viaggio per svagare la mente, ecco che albeggiano concrete opportunità affinché questo si possa realizzare. Le stelle incoraggeranno a dare il meglio di voi, in qualsiasi ambito della vostra vita. Single, l'amore è forza e desiderio, e la splendida Luna in Capricorno non farà altro che confermare tutto questo. Il vostro tempo libero potrebbe arricchirsi di nuove frequentazioni, importanti per il futuro affettivo. Nel lavoro, astri favorevoli potrebbero invogliare cambiamenti nella vostra vita professionale. Il momento è importantissimo per alcuni di voi, anche perché i pianeti incoraggiano tutto ciò che avete in mente di fare: una energia incredibile vi guiderà passo passo verso il successo.

