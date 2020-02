L'Oroscopo di domani, venerdì 21 febbraio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Sotto il piano astrale avremo la Luna calante in Acquario. Ciò comporta un po' di sollievo soprattutto per i segni d'acqua che hanno patito il recente transito dell'astro luminoso in Capricorno. I nati dell'Ariete si sentiranno un po' agitati e scettici mentre la Bilancia sarà in buona ripresa. Ci saranno delle novità anche per gli Scorpione. Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni 21 febbraio

Leone - 12° in classifica - Si prospetta un venerdì a tratti valido ma con delle piccole difficoltà all'interno del lavoro o dello studio. Di questi tempi è meglio prevenire che curare, per cui cercate di non sforzare eccessivamente il vostro corpo. Tenetevi alla larga dalle discussioni, in questo periodo avete già abbastanza casini personali di cui occuparvi e non avete alcuna necessità di accollarvene altri. Avete un gran bisogno di staccare la spina dalla quotidianità che vi sta divorando giorno per giorno.

Organizzate di fare qualcosa di appagante come un bel viaggio al mare o all'estero. Qualcosa potrebbe non andare a buon fine e rischierete di vedervi precludere una concreta possibilità.

Ariete - 11° posto - Siete un segno pieno di vita e molto forte, ma in questa giornata rischierete di perdere le staffe e risulterete scettici. Tendete a verificare ogni cosa con estrema accuratezza. La vita vi ha dato abbastanza tormenti, per questo motivo siete abituati a guardarvi alle spalle e a non dare nessuno per scontato.

Con il tempo avete imparato numerose lezioni, ma ancora ne dovrete apprendere perché l'universo è fin troppo immenso per poter contenere tutto il sapere possibile. Sarà una giornata da prendere con le pinze, non infuriatevi se qualcosa non andrà come sperato perché potrete sempre ritentare. Soddisfazioni in dirittura d'arrivo per i genitori. Prendete in considerazione di muovervi di più, specie se siete sedentari.

Toro - 10° in classifica - In questa giornata qualcosa incomincerà a muoversi generando un pizzico di preoccupazione. Siete soliti infuriarvi quando qualcuno o qualcosa vi infastidisce. I problemi non vi piacciono, ma per fortuna siete abbastanza capaci di risolverli. Ultimamente state conducendo un po' di vita sregolata, forse mangiate fuori pasto oppure vi muovete pochissimo. Uno stile di vita più equilibrato vi farà stare bene non solo fisicamente ma soprattutto mentalmente. Quando la mente sta bene, si possono compiere atti lodevoli. Nei prossimi giorni dovrete prendere una decisione sostanziale e qualcuno dovrà portare a termine una consegna di lavoro/studio.

Sagittario - 9° posto - Non trascurate le persone a voi care perché il tempo non è illimitato. Organizzatevi per fare una visita o una chiamata a un genitore o ad un'amicizia distante. Prendete la vita così come viene, non lasciatevi affossare dai problemi. Sono in arrivo delle novità per le coppie giovani in procinto di sposarsi a breve: riuscirete a sistemare quell'imprevisto che vi è capitato. Chi invece è in coppia da molti anni, spesso si lamenta delle mancanze dell'altro e rivanga i primi tempi del corteggiamento. Il tempo cambia le cose, ma è possibile riaccendere la fiamma dell'amore impegnandosi a vicenda e facendo il primo passo.

Qualcuno vi darà un consiglio molto importante, cercate solamente di non dimenticarlo perché al più presto vi tornerà utile.

Capricorno - 8° posto - L'atmosfera celeste di questa giornata promette movimenti interessanti, soprattutto a livello economico. Qualcuno dovrà fare la spesa di casa oppure pulire l'abitazione. Non è sempre facile conciliare il lavoro con la vita personale, spesso vi sembra di non avere tempo per voi stessi. In queste 24 ore avrete molta energia da vendere e ciò vi aiuterà ad accelerare il passo nelle varie mansioni. La cosa importante sarà tenersi occupati soprattutto se c'è qualche turbamento interiore o un'attesa divorante.

A fine giornata concedetevi un bel premio e abolite il cibo spazzatura. Forse una persona a voi cara sta vivendo un periodo travagliato, offritele il vostro sostegno.

Pesci - 7° in classifica - L’oroscopo di domani vi vedrà armarvi di pazienza e cautela. C'è qualcuno che sta ancora aspettando il momento giusto per cominciare la dieta o per dichiararsi, o magari per fare un viaggio. Procrastinare significa aspettare un giorno che forse non arriverà mai. Dunque, datevi da fare già in questa giornata. Aiuta molto mettere nero su bianco le faccende e i compiti da eseguire. Siete un segno sognatore e permaloso, spesso mettete il muso per giorni e giorni.

Amate fare shopping ed è per questo motivo il vostro conto è sempre in ribasso. In giornata vi capiterà davanti agli occhi un'offerta golosa, ma prima di completare l'acquisto verificatene l'utilità. Entro domenica effettuerete un cambiamento personale oppure prenderete una valida decisione.

Oroscopo del giorno

Cancro - 6° in classifica - L’Oroscopo del 21 febbraio vede tornare il sereno. I giorni precedenti sono stati molto pesanti e pieni di problemi da risolvere. A partire da questo venerdì ogni faccenda insoluta potrà essere risolta e potrete tornare a tranquillizzarvi. Siete un segno estremamente empatico, sensibile e apprensivo, per questo motivo anche avanti alle più piccole insidie tendete a rimuginarci per ore e ore.

Tornerà il sereno anche all'interno della relazione di coppia, ogni dubbio o torto sarà chiarito e perdonato. Sarà possibile chiedere qualcosa in più alla persona del cuore e programmare un futuro più roseo. Chi è costretto a lavorare nel weekend dovrà valutare di chiedere dei giorni di riposo al più presto perché non si vive per lavorare ma si lavora per vivere. Attenzione alla distrazione in cucina, rischierete di bruciacchiare le pietanze.

Gemelli - 5° posto - Buon allineamento astrale, in queste 24 ore la salute risulterà pimpante e sprizzerete fascino da tutti i pori. Non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace, quindi non si può giudicare niente e nessuno.

Ci sono delle giornate in cui vi sentite bene e positivi, ma in altre giornate avete l'umore sotto ai piedi e vedete tutto nero. Venite da un periodo altalenante e forse avete preso una cantonata. Magari qualcuno vi ha mosso una critica oppure il vostro conto piange. Non è certamente un bel momento a livello economico, infatti non fate in tempo a mettere mano sulla paga mensile che già finisce a causa delle troppe tasse e dei mutui. Da questa giornata, però, ogni cosa potrà essere ripianata.

Vergine - 4° posto - Lasciatevi guidare dal vostro istinto, questa giornata risulterà abbastanza ispirata.

Una soluzione sta per arrivare e ogni difficoltà potrà essere definitivamente sistemata. A volte un ostacolo o un'insidia possono apparire più grande di ciò che realmente sono. In genere tendete a distrarvi. Il dialogo aiuta ad alleggerire il peso, per cui non rimandate ad oltranza e approfittate di queste 24 ore favorevoli per confidarvi con una persona fidata. Vi sarà affidata una nuova mansione oppure un compito da eseguire. Comunque sia, preservate la vostra salute mentale ritagliandovi degli spazi di tempo nell'arco la giornata. In tal modo recupererete fiato e consapevolezza.

Scorpione - 3° posto -Il focolare domestico per voi conta moltissimo, non a caso il dialogo e l'affinità che avete con i familiari non lo avete con gli altri.

Spesso tirate in ballo vecchie discussioni oppure vi imbufalite quando vi viene imposta una cosa. Ciononostante siete un segno unico a se e molto dolce. In giornata dovrebbe arrivare quella cosa che attendevate da tempo, forse un ordine oppure una soluzione pratica. Valutate l'idea di eseguire una pratica meditativa oppure di concedervi delle piccole passeggiate quotidiane al fine di scaricare i nervi e la tensione che accumulate durante il giorno. Siete altamente stressati per via delle numerose faccende che eseguite tra casa, famiglia e lavoro/studio. I single? Qualche novità arriverà in primavera.

Acquario - 2° in classifica - Capita di bisticciare quando si è in coppia, non a caso un proverbio dice: 'Amor senza baruffa fa la muffa'. Quindi non intestarditevi troppo su eventuali scaramucce. Di questi tempi è meglio fare meno cose possibili. La Luna nel segno potrebbe generare un po' di confusione mentale, ma siete un segno di per se lunatico e pieno di fantasia. Tendete a vivere in un mondo tutto vostro e ne siete anche gelosi. Non sopportate il finto buonismo e apprezzate il romanticismo. Comunque sia, in questa giornata una persona avrà bisogno del vostro aiuto. Entro la fine dell'anno cambierà qualcosa all'interno della vostra routine quotidiana. Non eccedete con te o caffè, ultimamente siete troppo agitati.

Bilancia - 1° posto - Le previsioni astrologiche portano una ventata di liete novelle che si verificheranno da qui a fine mese. C'è qualche nativo di questo splendido segno che deve risolvere un problema spinoso che impedisce di chiudere occhio la notte. Ritrovarsi davanti ad un bivio e non sapere quale strada prendere è del tutto naturale poiché si teme di commettere degli errori. Un proverbio giapponese dice che per ogni matita c'è una gomma, per cui, dopo aver riflettuto sui pro e contro, avventuratevi per il percorso prescelto. Nella vita è sempre meglio sbagliare che morire di rimpianti, inoltre, la soluzione migliore è farlo e basta. Grande attenzione alla salute! Entro breve dovrete recarvi dal dentista o fare un controllo medico specifico.