L'Oroscopo del weekend dal 21 al 23 febbraio accoglierà una Luna presente per tutto il fine settimana in Acquario. Una grande apertura mentale lambirà tutti i segni zodiacali di Aria che si approcceranno all'amore con spirito più indipendente. Sole in Pesci riscalderà i cuori ed elargirà un nuovo entusiasmo, molto costruttivo e concreto nelle previsioni astrali segno per segno.

Sentimenti o ragione nell'oroscopo del weekend di febbraio

Ariete: le influenze di Luna dall'Acquario si faranno sentire e sarete molto anticonformisti, mettendo i vostri bisogni al primo posto senza tener conto delle esigenze altrui.

Venere nel segno mitigherà queste sensazioni, aprendovi di più agli altri e proponendo intriganti occasioni inaspettate.

Toro: Urano incrocerà le sue energie rivoluzionarie con una Luna un po' irrispettosa poiché in quadratura. Questo transito potrebbe farvi assumere posizioni molto ribelli nei confronti della solita routine, a tratti eccessivamente liberatorie. Attenzione alle scosse emotive inattese.

Gemelli: irrequieti e originali, sarete alquanto bizzarri poiché investiti dall'influenza del satellite notturno che dall'Acquario, renderà tutto più libero e anticonformista.

Molto aperti alle amicizie, potrete darvi al divertimento in maniera più entusiasmante. Bando alla pigrizia, dovrete agire per concretizzare i sogni amorosi.

Cancro: alcune idee e progetti a cui ambite da tempo saranno attuati solo se attingerete a una riservatezza che Nettuno e Mercurio consiglieranno dai Pesci. Quindi eviterete di parlare e farete bene, perché alcune persone che voi credevate amiche potrebbero deludere le vostre aspettative.

In coppia non siate gelosi, per voi single invece potrebbero giungere novità inaspettate.

Leone: l'astro d'argento in opposizione per tutto il fine settimana potrebbe rendervi irritabili e sprigionare un desiderio di mettervi in mostra, attirando sempre l'attenzione su di voi. Lo stato d'animo sarà alquanto altalenante, quindi attenzione a non prendere delle decisioni affrettate di cui poi potreste pentirvi.

Vergine: attenzione all'opposizione di Nettuno, Mercurio e Sole che potrebbero causare delle sofferenze. Dovrete cercare di attuare un pensiero più obiettivo, analizzando le situazioni in maniera approfondita. Dalla vostra per fortuna ci saranno gli astri presenti in Capricorno che invoglieranno ad attuare un cambiamento costruttivo per l'amore, anche se doloroso.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il satellite notturno vi sarà complice in questo fine settimana, anche se sarete alquanto eccentrici nel modo di approcciarvi all'amore. Forse tenderete a celare un po' le emozioni che proverete, assumendo un atteggiamento distaccato forse provocato dalla paura di soffrire in amore.

Scorpione: Luna in quadratura a Urano per tutto il weekend risveglierà alcune tensioni celate che potrebbero farvi diventare ribelli e sprezzanti dei doveri e delle responsabilità. Attenzione quindi a non essere troppo precipitosi. Gli astri posizionati in Pesci riequilibreranno il tutto con il brio e l'intelligenza.

Sagittario: Luna dall'Acquario si farà sentire e renderà il modo di fare più frizzante e disinvolto. Sole, Nettuno e Mercurio in quadratura quasi sfideranno ad attuare i progetti in maniera più costruttiva, facendovi arginare eventuali pensieri negativi e fissazioni che potrebbero nuocere all'affettività.

Capricorno: Mercurio dai Pesci sarà garante di splendide notizie amorose. Avrete un grande potere sugli altri e potrete attuare dei cambiamenti benefici per l'amore. Sarà il momento giusto per instaurare buone relazioni sentimentali, Plutone in sinergia con gli altri segni stringerà un'alleanza solida e positiva con Sole in Pesci.

Acquario: Luna nel segno per tutto il fine settimana sprigionerà atteggiamenti eccentrici e anticonvenzionali dove il passato non avrà più ragione di influenzarvi, conteranno solo il presente e il futuro. Attenzione però a non pensare esclusivamente a voi stessi, seguendo questo elemento Aria che renderà molto indipendenti.

Pesci: un periodo fortunato sta per avviarsi e coinvolgerà le sfere affettive in maniera sensibile e molto profonda. Sole, Mercurio e Nettuno nel segno potrebbero trasformare un semplice flirt in qualcosa di più serio. Alcuni messaggi saranno in arrivo e riscalderanno il cuore. In amore dovrete sudare per concretizzare i sogni, ma ne varrà la pena.