L'Oroscopo di domani 22 febbraio 2020 è pronto a classificare il prossimo sabato. Dopo aver analizzato attentamente il cielo astrale relativo ad ogni singolo segno, come di consueto andremo a occuparci in esclusiva dei sei segni appartenenti alla prima tranche zodiacale. Dunque, in bella evidenza sono Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: chi tra questi avrà il pieno sostegno delle stelle, risultando il migliore? A tenere banco nell'anteprima sui migliori, solo due segni: in primis, come già anticipato nel sottotitolo d'apertura, Gemelli, in questo frangente valutati al 'top del giorno.

Il predetto simbolo astrale di Aria sarà accompagnato dall'altrettanto positivo Toro, ben posizionato in classifica con cinque splendide stelline indicanti il periodo super-fortunato. Al contrario purtroppo, secondo l'oroscopo del giorno 22 febbraio, non sarà molto gradito questo primo giorno di weekend a coloro appartenenti al segno del Leone (sottotono) e della Vergine (ko): il regale segno di Fuoco dovrà vedersela con un un periodo decisamente difficile da governare, mentre il simbolo astrale di Terra avrà flussi negativi in arrivo direttamente dalla quadratura in atto tra Venere e Giove (specularità negativa al 85% da entrambi).

Bene, diamo pure inizio al resto dell'oroscopo, ovviamente aprendo il discorso relativo alla scaletta con le stelle quotidiane e poi tutto il resto.

Classifica stelline 22 febbraio 2020

Questo sabato è pronto a dare spazio alla felicità o all'amara delusione? In questo caso a decretare chi tra i sei segni in oggetto potrà contare su un giorno fortunato è certamente la nuova classifica stelline quotidiana, in questo contesto generata dall'oroscopo del 22 febbraio 2020.

Come abbiamo visto in anteprima l'onore della prima posizione in scaletta spetta di diritto al segno dei Gemelli, sostenuto da uno splendido Marte e da una altrettanto positiva Luna, entrambi giudicati in posizione speculare positiva al 95% rispetto al segno. In difficoltà invece il Leone e Vergine, rispettivamente valutati con tre e due stelline. A seguire il resoconto giornaliero segno per segno estrapolato sull'oroscopo di domani su amore e lavoro.

Top del giorno : Gemelli;

: Gemelli; ★★★★★: Toro;

★★★★: Ariete, Cancro;

★★★: Leone;

★★: Vergine.

L'oroscopo del 22 febbraio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★. La giornata del 22 febbraio è prevista in gran parte semplice e ordinaria. Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, la vostra anima si farà più dolce e capirete meglio chi vi circonda, semplicemente e senza sforzo. Se avete un progetto sentimentale in mente, questo sarà il momento favorevole per iniziare a lavorarci. Non rinviatelo, soprattutto se la persona amata sarà d’accordo con voi. Single, ci potrebbero essere degli incontri interessanti generati da astri abbastanza favorevoli: potreste fare così una buona impressione su chi prossimamente senz'altro conoscerete e, magari, trasformarsi con il tempo in qualcosa di speciale.

Nel lavoro, le stelle favoriranno l'intuizione e vi suggeriranno le mosse giuste per aumentare la stima dei colleghi e dei capi. Sfruttate quindi questa buona occasione per dar vita a progetti importanti, magari quelli a cui aspirate da tempo.

Toro: ★★★★★. In bella evidenza questo vostro nuovo sabato d'inizio weekend, soprattutto nella parte centrale e finale della giornata: nella tarda serata potrebbero esserci scintille e passione a go-go per molti nativi! Ottimo risulterà Mercurio, assediato positivamente nel periodo da Marte in Capricorno (trigono a Urano) e dal Sole in Pesci (trigono a Urano).

In amore, il rapporto diventerà senz'altro più sereno e alla portata, facendovi sentire bene e assolutamente a vostro agio. Il vostro senso dell'umorismo unito alla vostra innata gioia di vivere vi faranno riavvicinare al vostro partner, rendendo la giornata tranquilla e felice in ogni momento della stessa. Single, in questa inizio di weekend, se userete calma e ponderazione, potrete ottenere finalmente ciò che desiderate da una vita! Perché è semplice: sarete attraenti e brillanti come non mai: accettando quindi un invito che vi verrà molto presto fatto, constaterete con enorme soddisfazione come andrà a finire.

Magari, un lieto fine è più che auspicabile... Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero indica che sarete bravi, anzi bravissimi, se non altro perché sfornerete idee, scoverete soluzioni geniali e organizzerete gli impegni con grande abilità.

Gemelli: 'top del giorno'. Giornata segnata in modo convincente sia da Marte che dalla Luna, come già anticipato inizialmente in apertura di queste previsioni altamente favorevoli al vostro segno. Dunque, è previsto uno splendido inizio weekend per voi nativi, in questo caso avvalorato dalla presenza della posizione 'top del giorno' a corredo del segno. Ad avere ottime chance di successo, come è facile intuire, in special modo le situazioni sentimentali.

Infatti in amore, parlando soprattutto in merito alla vostra vita di coppia, il periodo godrà di un momento di rinnovata vitalità. Sarete un vulcano d'idee e chi amate non potrà annoiarsi insieme a voi perché renderete questa giornata davvero speciale. Single, le predizioni relative all'oroscopo di sabato indicano che potrete fare e disfare a vostro piacimento. l fatto è che possedete un fascino sottile e magnetico, questo permetterà alle vostre quotazioni di godere di un rapido aumento ad ogni livello di rapporto. Non avrete bisogno dell'approvazione altrui per proseguire sulla strada già intrapresa, perché siete e lo sarete sempre, affascinanti ed ottimi seduttori.

Nel lavoro, il cielo sarà a vostra completa disposizione aiutandovi ad essere brillanti oppure a suscitare simpatia. Ci saranno così le condizioni favorevoli ad un miglioramento del giro d'affari di molti di voi e l'incremento di alcuni progetti potrebbe essere davvero interessante.

Astrologia del giorno 22 febbraio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★. Questo sabato 22 febbraio per tanti di voi del Cancro è previsto abbastanza in linea con parte delle attese. Gli astri di vostra competenza saranno quasi completamente dalla vostra, pertanto l'oroscopo sulla giornata di domani indica che potrete contare su una discreta intesa sentimentale con il vostro partner e buone chance in campo lavorativo.

Tutto ciò che chiederete o vorrete dal periodo, se non tutto sicuramente in parte il destino ve lo concederà: sforzatevi di rendere questo momento piacevole e disteso. In coppia si prevede una potenziale buona giornata, piacevole in determinati momenti. Quanti tra voi spasimano per assaporare il gusto trasgressivo o dell’avventura? Chi ci stesse pensando, sappia che potrà contare su un cielo parzialmente alleato. Single, sarà l'amore l'unico sentimento capace di resuscitarvi, facendovi tornare vigorosi e pronti a vivere la vita al massimo delle vostre potenzialità. Pensate positivo! Nel lavoro invece, sarete affabili e disponibili come non mai, suscitando dovunque interesse e simpatia.

Approfittatene dell'occasione per instaurare rapporti con dei professionisti. Riuscirete a districarvi da una situazione difficile pronta a colpire non soltanto voi ma anche i vostri colleghi.

Leone: ★★★. Un finale di settimana poco efficace, sia sul piano sentimentale che su quello professionale. Astri dissonanti potrebbero essere la causa dei vostri principali insuccessi nel mondo del lavoro o nei rapporti in generale. In base alle direttive evidenziate nelle nostre odierne previsioni, potrebbe essere necessario, parlando di amore e sentimenti, affinare l'arma della seduzione. In campo affettivo quindi, l'oroscopo invita a non dare per tutto per scontato: l’interesse del partner bisognerà sempre conquistarlo.

La miglior cosa quindi sarà ascoltare il cuore e non essere gelosi, senza nessun motivo. Single, vi aspetta una lunga e ripida salita per via delle attuali influenze planetarie poco positive verso il segno: non spaventatevi, anzi organizzatevi al meglio per affrontarla con la giusta forza e determinazione. Anche nei periodi più bui ed impegnativi della vostra vita imparerete una lezione e ne uscirete sicuramente delle persone migliori. Nel lavoro, tenete i piedi ben ancorati a terra e cercate di programmare per bene ogni aspetto della vostra attività. Vi costerà un po' di fatica in più, ma ne varrà certamente la pena.

Vergine: ★★. La giornata di sabato è stata valutata da 'ko', senza incertezze da parte nostra visto il cielo astrale poco raccomandabile nei vostri confronti. Responsabile di tale situazione non proprio piacevole, sempre loro: Venere e Giove, all'occasione ancora speculari negativi al 85%. Con questo quadro astrologico, l'oroscopo di domani 22 febbraio consiglia in amore tanta calma e molta circospezione in qualsiasi rapporto a stampo sentimentale. Mettete pure da parte ogni dissidio e ponetevi nei confronti della persona amata in tutta la vostra semplicità. Spesso complicate i rapporti con lui/lei proprio a causa del vostro modo di porvi davanti a certe situazioni: calmatevi e pensate prima di (s)parlare. Single, non fatevi coinvolgere in certe strane situazioni ma proseguite dritti per la vostra strada. Certe persone, ben diverse da voi, non sono sicuramente sulla vostra lunghezza d'onda, quindi allontanatele e vedrete che starete sicuramente meglio. Nel lavoro, niente di strano se sarete confusi o se vi altererete per un nonnulla. Sarà sicuramente l'effetto di Giove poco positivo verso il segno, il che vi renderà un po' nervosi. Anche se sgobberete per concludere un certo progetto, sicuramente gli sforzi naufragheranno miseramente: pazienza perché prossimamente andrà tutto certamente meglio.

E' possibile continuare con i sei segni restanti analizzati nell'oroscopo da Bilancia fino a Pesci.