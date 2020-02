L’Oroscopo del 22 febbraio è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. La Luna (fase calante) sarà in Acquario. Per i nativi dei Pesci saranno 24 ore ricche di impegni, mentre per i Leone si preannuncia un inizio weekend abbastanza positivo.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni astrologiche di questo sabato.

L'oroscopo di sabato 22 febbraio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: la tensione e l’agitazione sono le vostre compagne di vita. Spesso vi lamentate di essere sfortunati e/o poco belli, ma la negatività attira solamente altra negatività.

Osate e partite all'attacco, ma cercate di prendere precauzioni. I single stanno riflettendo sul da farsi dato che presto sboccerà una nuova ed entusiasmante relazione.

Toro: l’oroscopo del giorno 22 febbraio parla di timori e questioni irrisolte. Da tempo molti nativi stanno navigando in pessime acque. In serata rischierete di fare un incubo e ciò finirà per sciuparvi il sonno. Fate un’attenta valutazione introspettiva e cercate di capire cosa volete cambiare e cosa volete preservare. Per svolgere un buon lavoro sarà necessario essere il più possibilmente sereni.

Gemelli: qualcuno vi sta remando contro, o almeno questa è la vostra impressione. In giornata ogni cosa tornerà al suo posto e tutto sarà definitivamente chiarito. Chi è in pensione si sente spesso abbandonato e inutile, cercate qualcosa da fare! Siete un segno che non ama stare fermo, per cui guardatevi attorno e apritevi ad un mondo di possibilità.

Cancro: l’amore qualche volta fa i capricci, ma da questa giornata potrebbe tornare il sereno.

Un senso di appagamento vi pervaderà e riuscirete a concentrarvi in ogni faccenda. Sarà un sabato strepitoso soprattutto per chi lavora o studia dato che potrebbero esserci degli elogi o dei riconoscimenti. In casa ci saranno delle cose da fare dato che per domenica dovrete essere liberi.

Leone: in arrivo una giornata abbastanza positiva. Anche se qualcosa andrà storto non sarà di certo la fine del mondo.

Chi lavora e sogna di fare una strepitosa carriera dovrà cercare di distinguersi dalla concorrenza ma senza eccedere. Bene l'amore per le coppie di lunga data, pausa di riflessione per i single.

Vergine: sotto il profilo amoroso si prospetta una giornata interessante. I rapporti interpersonali risulteranno agevolati. Potrete staccare la spina dopo giorni di affanno. Qualcuno ha un conto in sospeso da risolvere entro la fine del mese, in tal caso dovrete pazientare. Le stelle invitano alla prudenza nel lavoro, non vi conviene mettervi contro i colleghi o certi clienti.

Bilancia: sabato produttivo e pieno di soddisfazioni.

In serata, con la persona del cuore ci saranno scintille. Non lasciatevi tormentare dalle preoccupazioni e confidatevi con l’amato o un’amicizia fidata. Siete soliti dosare le parole prima di parlare, continuate così. In primavera, i problemi attuali saranno un lontano ricordo.

Scorpione: sarete forti e pieni di sprint. Riuscirete a riscuotere risultati soddisfacenti ed anche elogi dai clienti o dai superiori. L’ispirazione sarà talmente tanta, per cui non sprecate in alcuna maniera questa energia speciale. In serata avrete modo di trascorrere delle ore piacevoli ed anche appaganti. Le coppie che stanno insieme da anni progetteranno qualcosa da fare in estate.

Sagittario: la giornata del 22 febbraio vi vedrà impegnati su una certa questione che vi preoccupa da giorni. State vivendo qualche difficoltà lavorativa o scolastica, ma presto tutto sarà risolto. Guardatevi alle spalle, qualcuno potrebbe farvi uno scherzo. Salute in precario equilibrio per colpa del troppo stress.

Capricorno: in arrivo una giornata abbastanza leggera per la maggior parte dei nativi. Niente riuscirà a disturbarvi, nemmeno un piccolo ritardo o cambiamento improvviso. Sarete pervasi da un senso di relax. In serata avrete tanto sonno e probabilmente andrete a dormire prima del consueto.

Acquario: questo sabato nascerà sotto un positivo influsso astrale. Già dalle prime ore del mattino vi sentirete riposati e pronti ad affrontare la giornata. In serata un calore pervaderà il cuore dei giovani innamorati. Una critica sarà in agguato, cercate di non farvi schiacciare da nessuno.

Pesci: le previsioni astrologiche del 22 febbraio preannunciano una giornata piena di impegni. Non avrete un secondo di tempo per riposare anche se farete di tutto per scrollarvi di dosso la fatica. La maggior parte dei nativi non vede l’ora che termini questa pesantissima settimana, la prossima sarà positiva e gioiosa.