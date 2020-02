L'oroscopo del 25 febbraio è pronto a rivelare l'andamento del secondo giorno della settimana. Per i nativi del Leone è un periodo favorevole per il campo amoroso, invece per le persone del Sagittario è molto agitato. Nel dettaglio l'astrologia della giornata di martedì e le previsioni degli astri su amore e lavoro per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Periodo importante per l'amore. Potete chiarire tutto quello che vi preoccupa: sistemare questioni in sospeso, buttare il passato alle vostre spalle e iniziare a guardare il futuro con più serenità e fiducia.

Qualunque siano le vostre intenzioni, in questo periodo potete realizzarle, quindi datevi da fare. Se state cercando lavoro, non mancheranno le occasioni. Siate cauti con i soldi e prudenti con gli investimenti.

Toro – Qualche battibecco potrebbe essere inevitabile, è meglio non insistere, anche se pensate di aver ragione: le discussioni potrebbero diventare infinite. Ci sono altri aspetti positivi su cui puntare: empatia, stabilità, il desiderio di migliorare i traguardi raggiunti. Per la passione e il romanticismo forse dovete aspettare un po'.

La vostra situazione professionale ed economica inizia a migliorare sempre di più. Potreste finalmente avere la possibilità di cambiare in meglio e migliorare lavoro e denaro.

Gemelli – Emozioni e desideri si susseguono a un ritmo da capogiro, potrete scoprire sensazioni che credevate dimenticate. Dialogate serenamente con il partner e trovate un accordo su quello che vi sta a cuore. La comunicazione è la carta vincente che, specie nelle coppie più datate, potrebbe far nascere emozioni molto calde e travolgenti.

Se non siete soddisfatti della vostra condizione lavorativa, potete allargare il giro dei vostri contatti professionali. Magari il suggerimento di un amico potrebbe farvi acchiappare una buona occasione.

Previsioni di martedì 25 febbraio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – In amore potreste avere poca voglia di condividere, preferite chiudere i vostri sogni e bisogni dentro di voi. Potreste spesso ritrovarvi con la testa tra le nuvole, il che non è affatto male, anzi, l'amore si nutre anche di fantasia e questo potrebbe arricchire il vostro mondo interiore.

Lavoro e soldi, in questo periodo, potrebbero regalarvi belle soddisfazioni. Fate tesoro di eventuali miglioramenti economici e mettete da parte qualcosa per il vostro futuro.

Leone – Vi aspetta un periodo davvero favorevole per l'amore. Potreste scacciare dal vostro cuore gli ultimi fantasmi e le ultime ombre, realizzare un desiderio e ritrovare finalmente pace e serenità. Non mancano dolcezza, romanticismo e passionalità. Non dovete aver paura delle novità improvvise, vi porteranno verso buoni risultati. In campo lavorativo dovete essere più comunicativi e stringere rapporti con il pubblico.

Finanze? Non male, ma occhio a non spendere troppo.

Vergine – Il settore meno favorito di questo momento è l'amore. Dovete tenere sotto controllo gelosia, irritabilità, incostanza. Le emozioni sono altalenanti e a tratti potreste anche avere idee confuse su quello che davvero provate. Tuttavia, alla fine lo capirete e tornerete con il partner, se vi state separando. Nonostante qualche ostacolo, rappresentato soprattutto dalla tensione che c'è sul posto di lavoro, questo è un periodo abbastanza favorevole. Potreste trovare soluzioni, occasioni e perfino migliorare le vostre finanze.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Dal vostro partner pretendete passione, emozioni sincere e condivise. Siete delle persone un po' battagliere, convinti che per ottenere qualcosa bisogna impegnarsi molto. Il rapporto con il partner migliorerà sempre di più e vi offrirà quelle sensazioni che stavate cercando da qualche tempo. Se siete sposati, dovete fare attenzione al denaro e al lavoro. In campo professionale sapete stabilire rapporti molto buoni con i vostri interlocutori, tanto che in caso di bisogno troverete sempre un appoggio, un consiglio. L'oroscopo raccomanda di fare attenzione agli investimenti e alle banche.

Scorpione – Con il partner c'è ancora tensione, qualche polemica. Questo è un buon momento per occuparsi dei dettagli pratici, specie se convivete e dovete pensare alla casa, ai figli e al futuro della coppia. Presto troverete soluzioni eccellenti e, nonostante i battibecchi, perfino il partner non potrà fare a meno di darvi ragione. Cupido osserva i single e da fine settimana inizierà a scoccare frecce d'amore. In campo lavorativo c'è una notizia buona e una cattiva. La buona è che potreste migliorare finalmente le vostre finanze, la cattiva è che rischiate equivoci e polemiche. Con un po' di attenzione potreste evitare i rischi connessi a un battibecco lavorativo.

Sagittario – Potrebbe essere un periodo piuttosto agitato per il vostro rapporto di coppia: gelosia, disaccordi, motivi familiari, i pretesti per discutere sono tantissimi e dipendono dalla condizione di partenza. Qualcuno di voi potrebbe trovarsi alle prese con una rottura. Siate prudenti, non lasciate andare il partner senza avere la certezza che sia davvero finita. Se lo fosse voltate pagina. Se c'è amore state tranquilli, questo periodo finirà presto e alla fine vi riscoprirete più innamorati che mai. Ottimo momento per cercare un nuovo impiego o cambiare quello attuale. Aggiornate il curriculum e provate a inserirvi negli ambienti giusti.

Potreste farlo anche sfruttando il mondo dei social.

L'oroscopo di martedì 25 febbraio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Non ci sono sollecitazioni molto forti che riguardano il campo amoroso. Un po' di noia e insoddisfazione potrebbe aspettare al varco i passionali come voi. L'importante è capire che l'amore è anche un quieto ritrovarsi. Spesso la convivenza addomestica la passione, sta a voi saper risvegliare gli istinti e l'eros. Astuzia e intuito non mancano mai e sono due doti che vi aiutano a cavarvela nel complicato mondo lavorativo. L'oroscopo consiglia di accontentarvi, se arriverà la vostra occasione.

Acquario – Questo è il momento di pensare ai dettagli, alla routine e alla normalità. Forse avete voglia di riflettere, di mettere in ordine o di progettare il futuro. In amore, qualunque sia la vostra condizione, questo è un periodo di programmazione, di decisioni e di riflessioni. In campo lavorativo avete bisogno di stabilità e ogni passo che farete, avrete in mente il vostro obiettivo. Con il tempo, la pazienza e l'impegno riuscirete a realizzare ciò che desiderate.

Pesci – Se siete ancora single, e nel cuore non c'è nessuno, questo è il momento migliore del mese per lasciarvi andare tra le braccia di Cupido.

Se il passato vi impedisce di guardare il futuro, se tristezza e sfiducia vi impediscono di vedere e capire che per voi ci sono ancora possibilità, presto riuscirete a lasciarvi tutto dietro e a andare avanti. Per farlo dovete crederci di più, fatto il primo passo vedrete che tutto il resto verrà da sé. Periodo favorevole anche per l'ambiente economico. potreste ricevere una donazione, vincere una causa, aumentare le entrate, ottenere una collaborazione extra o ricevere un contratto stabile. I modi in cui potrebbe manifestarsi la fortuna nella vostra vita saranno diversi.