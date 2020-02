L'oroscopo del mese di marzo prevede per la Bilancia un periodo da dedicare maggiormente alla sfera sentimentale, nel tentativo di riportare in auge la propria relazione di coppia oppure per cercare di portare delle migliorie, mentre Venere potrebbe creare qualche difficoltà per i nativi Acquario che potrebbero spesso arrivare a litigare con il partner. Sole e Marte confermeranno un certo ottimismo sul posto di lavoro per i Pesci, mentre per il Sagittario l'ambito lavorativo sarà un’occasione per rilanciare la propria carriera professionale.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di marzo 2020 per quanto riguarda la seconda sestina.

Previsioni oroscopo marzo 2020, seconda sestina

Bilancia: l'oroscopo del mese di marzo per voi nativi del segno sarà da dedicare per la maggior parte alla sfera sentimentale grazie anche al pianeta Venere in buon aspetto. In amore infatti se siete in coppia sarete in grado di dare al partner tutte le attenzioni di cui ha bisogno, senza stare a guardare quante ne ricevete in cambio, ma fortunatamente il partner saprà come ricambiare.

Per quanto riguarda i cuori solitari fareste meglio a puntare sulla vostra bellezza ma soprattutto dovrete puntare anche sull'intelligenza per cercare di conquistare una persona che vi piace molto. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo la parte centrale del mese potrebbe rivelarsi la parte più gratificante per creare progetti di successo e magari riuscire ad attirare nuova clientela. Voto - 8,5

Scorpione: si aprirà per voi un periodo piuttosto complicato da gestire per voi nativi del segno secondo l'oroscopo del mese di marzo.

Sul fronte sentimentale avrete una configurazione astrale spesso traballante che spesso influenzerà negativamente la vostra relazione di coppia. Dunque, bisogna procedere con molta attenzione ed evitando particolari errori che potrebbero rovinare la vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda i cuori solitari potrebbero inaspettatamente trovare la una persona interessante con cui iniziare una nuova frequentazione.

Sul posto di lavoro Mercurio rimane in trigono fino alla prima settimana del mese per cercare di ultimare particolari progetti che richiederanno impegno. Successivamente però, la situazione potrebbe prendere una brutta piega e trovare la giusta ispirazione potrebbe diventare più difficile. Voto - 6

Sagittario: l'oroscopo del mese di marzo si rivelerà per voi positivo grazie ad una configurazione astrale che vi metterà una certa voglia di fare, e un notevole ottimismo utile per superare eventuali ostacoli che si metteranno davanti a voi. Sarete in grado di utilizzare al meglio le vostre conoscenze e la vostra esperienza, svolgendo in modo mirato le vostre mansioni e svolgendo se necessario qualche ora in più di lavoro.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale non ci saranno grandiose novità per voi nativi del segno. La vostra relazione di coppia potrebbe rivelarsi piuttosto monotona ma fortunatamente non arriverete a litigare con il partner. Per quanto riguarda i single potreste avere un impegno importante da affrontare fuori sede e forse sarebbe il caso di non pensare molto all'amore. Voto - 7,5

Capricorno: configurazione astrale che si mostrerà spesso a vostro favore secondo l'oroscopo del mese di marzo. La sfera sentimentale sarà particolarmente influenzata da tale configurazione, e vi permetterà di esprimere al meglio i vostri sentimenti nei confronti della vostra anima gemella e tirare fuori una relazione di coppia veramente speciale come l'avete sempre sognata.

I single avranno la possibilità di recuperare un vecchio amore, oppure potranno provare nuove emozioni lasciandosi andare a qualche bella e intrigante avventura. Sul posto di lavoro guadagni, possibili investimenti oppure la possibilità di ottenere grandiosi vantaggi per il vostro impiego saranno a portata di mano permettendovi dunque di assumere una posizione decisamente più agiata nei vostri confronti. Buone possibilità inoltre di riuscire a trovare un nuovo impiego anche se forse dovrete valutare l'ipotesi di uscire dalla vostra città. Voto - 8,5

Acquario: sarà un oroscopo che forse potrebbe non essere esattamente come avevate sperato.

Dopo svariati successi nel mese precedente, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo, ci sarà una configurazione astrale formata dai pianeti Marte e Giove in posizione sfavorevole che potrebbero portare vari problemi nel processo produttivo delle vostre mansioni. Forse sarebbe il caso di concentrarsi di più e rimboccarsi le maniche. Discorso simile per quanto riguarda la sfera sentimentale, dove il pianeta Venere dal segno dell'Ariete porta qualche piccola difficoltà nella vostra relazione di coppia. Solamente nella prima settimana del mese la situazione sarà positiva, successivamente fate attenzione a non causare eventuali problemi di coppia con il partner.

Se foste single il dialogo potrebbe essere una carta vincente per riuscire a trovare la vostra potenziale anima gemella. Voto - 6,5

Pesci: gli influssi del pianeta Venere in sestile assieme a Marte completano per voi un oroscopo che vi metterà in un’ottima forma fisica per il mese di marzo. In ambito lavorativo infatti tale forza fisica sarà perfetta soprattutto per svolgere mansioni pesanti. Ciò che avete progettato durante il mese precedente potrebbe finalmente iniziare a concretizzarsi, mettendovi di buon umore, aiutandovi ad avere una visione positiva delle cose. Per quanto riguarda la sfera sentimentale i rapporti miglioreranno con la vostra anima gemella regalandovi una certa soddisfazione emotiva accompagnata da una certa bellezza e positività nella vostra relazione di coppia.

Se siete single Giove e Saturno possono portare serenità e gioia in famiglia, ma anche emozioni da vivere in compagnia di una persona che presto diventerà per voi molto importante. Voto - 8