L'Oroscopo di domani 25 febbraio 2020 è arrivato, puntuale all'incontro con voi lettori. Sotto analisi in questo contesto la giornata di martedì sviscerata e messa in relazione con i settori della vita legati all'amore e al lavoro. Allora, ansiosi di dare un senso alla giornata di domani? Ebbene, prima di indicare chi tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine risulti al primo posto nella classifica stelline del momento, ci sentiamo in dovere di segnalare un transito astrale sicuramente di prim'ordine.

In pratica, trattasi dell'ingresso della Luna in Ariete, passaggio in programma per questo martedì alle ore 19:47 della sera. Tra i super-favoriti del momento, oltre all'Ariete valutato al 'top del giorno', il periodo analizzato sarà senz'altro molto proficuo per coloro nativi in Leone e Cancro, entrambi sottoscritti in giornata a cinque stelle. Intanto, volendo definire chi probabilmente andrà incontro a un martedì negativo, l'oroscopo del giorno 25 febbraio guarda con una certa preoccupazione in direzione del Toro e della Vergine: perché?

Andiamo a scoprirlo insieme analizzando le predizioni astrali poste a seguire.

Classifica stelline 25 febbraio

La buona astrologia ha stilato già la scaletta riservata ai sei segni zodiacali attualmente in analisi riportando come sempre il responso fedelmente nella nostra classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo del 25 febbraio 2020. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro i soli segni interessanti la prima tranche zodiacale.

In odore di positività, come in parte annunciato in apertura, risultano tre simboli astrali su sei, ovviamente presenti nei primi posti della scaletta con le stelle. In bella mostra nel riepilogo sottostante per rendere immediatamente l'idea sul grado di positività attribuita dall'astrologia ad ognuno dei simboli in oggetto. A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Ariete - Luna nel segno;

: Ariete - Luna nel segno; ★★★★★: Cancro, Leone;

★★★★: Gemelli;

★★★: Toro;

★★: Vergine.

Oroscopo martedì 25 febbraio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: 'top del giorno'.

Estremamente positivo il periodo sotto analisi visto l'importante arrivo della Luna nel settore, prevista per la serata di martedì. Grazie all'ottimo aspetto del satellite terrestre ad essere favorito non sarà solo l'amore: il periodo potrebbe essere davvero 'd'oro' per le intuizioni. Specialmente nel corso della seconda metà del pomeriggio un’idea importante potrebbe favorire un inaspettato successo... Intanto secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, quasi tutto andrà a gonfie vele con i progetti di coppia favoriti: in vista anche matrimoni e convivenze. La Luna a favore vi farà toccare il cielo con un dito rendendo così il momento davvero speciale.

Single, se giocate le vostre carte con massima tranquillità, godrete senz'altro dei favori celesti: molto presto non mancheranno di rivelarsi in tutto il loro splendore. Nel lavoro il cielo vi sorride e riuscirete a portare a termine velocemente alcune urgenze per poi dedicarvi agli svaghi ed ai divertimenti senza pensieri. Con un sangue freddo straordinario riuscirete a gestire una situazione piuttosto delicata fino ad uscirne vincenti.

Toro: ★★★. In vista un periodo decisamente segnato dall'antipatico 'sottotono' come tra l'altro già precedentemente evidenziato in apertura. Siate più elastici, non cercate di averla vinta a tutti i costi: occhio se nati in seconda decade!

Infatti, una eventuale vendetta potrebbe avere per voi un sapore amaro... In amore, a causa di Venere troppo dispettosa, vi sentirete un po' soli, trascurati dalla vostra dolce metà anche se in realtà avrete ben poco da recriminare. Date un tocco di classe alla giornata organizzando una romantica cenetta nel ristorante preferito dal partner e vedrete che tutto si sistemerà. Single, in amore, dovrete darvi da fare più solito per conquistare la persona che più vi piace perché in questo momento sarete molto volubili e abbastanza incontentabili. Nel lavoro l'oroscopo giornaliero indica che gli astri del periodo favoriranno chi di voi riuscirà a prendersela comodo.

Il consiglio è quello di non investire troppe energie in questa giornata. Potreste trovarvi infatti nella spiacevole situazione di impegnarvi tanto e ottenere poco e questo sarebbe davvero molto frustrante per voi.

Gemelli: ★★★★. La giornata relativa al prossimo martedì 25 febbraio sarà da considerare di attesa. Infatti, come annunciato nell'oroscopo settimanale, prossimamente arriveranno splendide giornate portate dalla Luna in Gemelli. In amore non lasciatevi prendere dall'ansia ed accertatevi che con la persona amata tutto sia come desiderate. Più di qualcuno di voi nativi in questa giornata potrebbe realizzare anche un piccolo desiderio: la serata con il partner potrebbe essere all'insegna della serenità e del rinnovato sentimento.

Single, le predizioni relative all'oroscopo di martedì indicano che finalmente state raggiungendo un invidiabile equilibrio personale: grazie alle attuali congiunzioni astrali avete fatto un po' di selezione e d'ora in avanti riuscirete a tenere separati gli affetti dai semplici conoscenti. Date importanza solo a chi merita. Nel lavoro, piano piano si realizzerà tutto ciò che desiderate, basta saper aspettare ed essere tolleranti. Nel frattempo potrete fare chiarezza in relazione ad una questione difficile e prendere decisioni di una certa importanza.

Le predizioni del giorno 25 febbraio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★★. Sarà per tanti di voi Cancro un secondo giorno di settimana molto interessante, classificato dall'oroscopo del giorno a cinque stelle. Pertanto l'oroscopo sulla giornata di domani prevede massima positività in campo sentimentale: sappiamo che in amore, quando volete, sapete essere affascinanti, dolci come uno zuccherino e con un tocco di piccante in grado di rendere il tutto molto saporito. La vita di coppia sarà all'insegna della tranquillità più assoluta grazie ad un'ottima posizione dei pianeti nel vostro segno. Idee e soluzioni brillanti si faranno vivi in voi e senza troppa fatica.

Single, se vi mostrerete recettivi ai segnali che da un po' di tempo a questa parte vi sono arrivati riuscirete a cavarvela anche nelle situazioni più contorte ed intricate. Cupido sarà dalla vostra parte e vi aiuterà a superare difficoltà nelle situazioni più disparate rendendovi la vita serena. Nel lavoro, grazie a Sole e Marte vostri amici, sarete in grado di occuparvi di proposte interessanti che promettono gratificazioni oppure ottimi introiti.

Leone: ★★★★★. Le previsioni zodiacali puntano il dito verso il giorno 25 febbraio. Pronti a scoprire la verità sul prossimo martedì? Una splendida Luna in Ariete porterà solo amore e affettività in ogni settore della vostra vita.

Sicuramente avrete un ottimo supporto anche da un Sole in Pesci in ottimo aspetto, forte del sestile con Urano e Marte. In amore l'oroscopo indica soprattutto a chi è già in coppia che non mancheranno nuovi progetti; tutto procederà bene e gli amori di sempre si rafforzeranno. Molti potranno rivoluzionare la loro vita positivamente, rendendola più felice del solito. Single, potrebbe essere una giornata molto generosa con positivi influssi astrali che vi porteranno a stringere nuove ed affascinanti amicizie. Il settore cuore-amore sarà particolarmente favorito dalle stelle e sarete pronti ad innamorarvi.

Nel lavoro sarà sicuramente una splendida giornata dove sarete finalmente soddisfatti: riuscirete a pensare in positivo ed a vedere il lato migliore in ogni situazione. Tirate fuori dal cassetto i grandi progetti per il futuro perché molti tra l'altro potrebbero essere facilmente realizzabili.

Vergine: ★★. Giornata quasi impossibile da decifrare, astrologicamente parlando. Ciò che è chiaro è solo questo: il periodo in arrivo sarà, volenti o nolenti, catalogato come negativo. Parliamo dei vostri astri: la criticità maggiore è dovuta principalmente a Venere in Ariete speculare negativa al 85%. L'oroscopo di domani 25 febbraio pertanto consiglia in amore di essere pazienti e restare calmi.

Anche se sarete un tantino nervosi e tenderete ad ingigantire ogni cosa mettendo a dura prova la pazienza del partner, evitate le polemiche troppo accese. Altresì cercate di rilassarvi per non stressarvi troppo. Single, sarà sicuramente una giornata di grandi riflessioni per molti del segno. Comunque per evitare di prendere decisioni avventate meglio allontanarsi da persone che vi stanno facendo soffrire inutilmente. Se state attraversando un periodo pieno di indecisione ed incertezze, non allarmatevi perché presto spariranno come neve al sole, cercate quindi di resistere. Nel lavoro, preparatevi ad una giornata dispendiosa. Si prevede infatti che sul vostro bilancio potrebbero pesare contrattempi di vario genere, magari anche spese consistenti per la vostra abitazione.

