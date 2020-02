L'Oroscopo di domani, venerdì 28 febbraio, è pronto a svelare come saranno le prossime 24 ore. Sul piano astrologico avremo l'influenza della Luna in Toro che donerà saggezza e molta pazienza. Da quando è iniziato l'anno nuovo, ne stanno accadendo di tutti i colori, per cui una giornata serena sarà proprio l'indispensabile. Tuttavia, non sarà il momento ideale per recarsi dal dentista, ma risulteranno favoriti i trattamenti estetici. Anche il reparto economico e lavorativo avrà una bella scossa, inoltre, delle notizie speciali risulteranno in dirittura d'arrivo.

Qualcuno avrà 24 ore fortunate, come nel caso dei Leone. Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni 28 febbraio

Scorpione - 12° in classifica - Quando la Luna è nel segno a voi opposto, c'è da guardarsi alle spalle. Avete bisogno urgentemente di prendervi una pausa dal lavoro perché siete troppo stressati! In giornata avrete ben poche energie e volontà, ma a lungo andare finirete per ammalarvi a causa della troppa stanchezza accumulata.

Quasi sicuramente in serata arriverete stremati e vi addormenterete prima del solito. A livello astrologico, il weekend risulterà migliore, per cui tenete duro fino a sabato. Delegate quello che potete e cercate di semplificarvi ogni faccenda. Di tanto in tanto avrete modo di fare delle piccole pause. Evitate di eccedere con la caffeina, non vi aiuterà a migliorare le prestazioni. Per quanto riguarda il lavoro, da tempo state pensando di cambiare mestiere o di fare il salto di qualità.

Sui social arriverà una nuova richiesta d'amicizia da non sottovalutare. Chi ha dei figli finirà per preoccuparsi, ma cercate di non perdere il controllo della situazione.

Ariete - 11° posto - In linea di massima si prospetta un venerdì interessante anche se una preoccupazione potrebbe ancora darvi tormento. Siete un segno leader, trascinate famiglia, amici e collaboratori reggendo tutte le responsabilità sulle vostre spalle.

A lungo andare, però, essere sempre in prima linea può stancare. Per tale ragione, in questo periodo preferite di gran lunga rimanere a casa piuttosto che uscire ed esporvi alle intemperie del mondo esterno. Cercate di tenervi impegnati come meglio potete, in questo modo eviterete di cadere nella trappola della noia. Con Venere nel segno sarà molto più facile lasciarsi andare alla passione. Non aspettate che l'altro si faccia avanti, ma sorprendete facendo la prima mossa. Vivete le emozioni al 100%, non rivangate il passato e apprezzate ciò che avete e che siete.

Sagittario - 10° in classifica - Risulteranno in arrivo delle notizie destinate a lasciarvi a dir poco interdetti.

Sul piano astrale, qualcosa si muoverà sul comparto finanziario. Forse al più presto arriverà una pioggia di denaro che vi permetterà di fare i salti di gioia. Chi per un motivo o per un altro non potrà uscire di casa, si ritroverà ad annoiarsi e non saprà che fare. Avrete un sacco di sprint e quindi sarà un peccato non sfruttarlo! Dunque studiate, approfondite e fate delle ricerche volte al miglioramento personale. Non sottovalutate il magico potere della lettura, che non solo allena la creatività, ma stimola e sprona. All'interno delle amicizie o dell'amore c'è forse una difficile situazione da superare.

I cuori solitari dovranno fare attenzione a non sbilanciarsi con una nuova conoscenza. Concentratevi sul vostro corpo e copritevi bene.

Cancro - 9° posto - L’oroscopo del 28 febbraio dice che sarà una serena giornata anche se qualcuno si potrebbe sentire leggermente indisposto e lunatico. Il vostro umore sarà ballerino a causa della fase crescente della Luna. Comunque sia, non vedrete l'ora che arrivi la calda stagione per mettere in atto alcuni progetti intriganti o per tuffarvi nella 'movida'. Siete un segno molto attaccato alla famiglia anche se delle volte capita di discutere pesantemente.

In giornata dovrete cercare di tenere a freno la lingua perché sarete tentati ad aprire argomenti spinosi. Chi si ritroverà ad uscire avrà delle ottime chance di incontrare una persona che prova dell'interesse carnale per loro. L'oroscopo segnala che qualche nativo del Cancro sta vivendo un periodo molto brutto a causa di una rottura o di un lutto. Ci vuole tempo per accettare una situazione nuova o una perdita, soprattutto se la ferita è recente. Comunque sia, in primavera riuscirete a risollevarvi perché non vi fate schiacciare da niente e nessuno.

Bilancia - 8° in classifica - Le previsioni astrologiche vi vedono attraversare un periodo mediocre, forse a causa di alcuni dubbi che si stanno facendo largo dentro di voi.

Non sapete che pesci prendere, magari vi trovate davanti ad un bivio ed avete paura di sbagliare. Concedetevi di fare errori, solo così potrete perfezionarvi e puntare al massimo. In amore, le coppie più forti hanno la fortuna di poter contare l'uno sull'altro e di confidarsi tutte le pene. A volte una montagna sembra troppo alta e irraggiungibile, in tal caso è meglio focalizzarsi sul cammino e affrontare i problemi man mano che vengono. Portate pazienza, la primavera profuma d'amore e pace. Per quanto riguarda la salute: prevenire è meglio che curare. In miglioramento le finanze, soprattutto se negli ultimi tre mesi avete speso troppo.

Pesci - 7° posto - L’oroscopo di domani si presenta molto buono. Febbraio è stato un mese così così, in alcune giornate avete avuto dei problemi da affrontare e in altre tutto è filato liscio come l'olio. Qualcuno si è ritrovato a festeggiare un compleanno altri lo faranno a breve. Comunque sia, spesso cadete vittima della disperazione, specie quando le cose non vanno come programmato. In giornata avrete un cielo astrale da far invidia grazie a Sole e Mercurio nel vostro acquatico segno. Risulteranno favorite le attività creative e pratiche. Mettete nero su bianco i vostri obiettivi e sogni di vita.

Leggete, muovetevi e curatevi di più, tutto ciò non potrà che far bene alla vostra salute generale. Quando il corpo sta bene, anche la mente è felice e molto più produttiva. L'amore arriva a qualsiasi età, per cui i cuori solitari non dovranno abbattersi e nemmeno rinunciare a vivere le emozioni del corteggiamento solamente per paura di soffrire.

Oroscopo del giorno 28 febbraio

Vergine - 6° in classifica - Spingetevi oltre i vostri limiti, avete tutte le carte in regola per aspirare a qualcosa di meglio. Qualcuno attorno a voi vi riferirà una notizia a dir poco speciale e da non sottovalutare che potrebbe fruttare qualcosa in futuro.

Le giovani coppie sono in attesa di convolare a nozze o di andare a vivere insieme. L'estate metterà a dura prova quelle storie poco sincere e qualcuno potrebbe anche decidere di separarsi. Occhio alle provocazioni, qualcuno cercherà di farvi arrabbiare, forse i figli o un collega dispettoso. Comunque sia, in questa giornata ci saranno dei rinvii, qualcosa salterà. In casa dovrete riordinare una stanza o riparare un guasto, in tal caso non rinviate. Chi lavora in proprio ultimamente sta avendo un po' di problemi.

Gemelli - 5° posto - Si prospettano 24 ore all'insegna della tranquillità. Quando siete sereni avete maggiori ispirazioni e idee geniali, dunque, approfittate di questa giornata per mettere in campo progetti ambiziosi e buoni propositi.

Nel lavoro non vi farete tormentare dalle chiacchiere da ufficio ne tanto meno dalle richieste dei clienti e/o superiori. Sarete decisamente diligenti. Qualcosa accadrà, forse qualcuno si rivolgerà a voi per un consiglio o una richiesta di aiuto. Cercate di non portate avanti le situazioni disagevoli che vi causano molti tormenti e preoccupazioni interiori. Entro l'estate un rapporto d'amicizia potrebbe tramontare a causa di certi episodi che si verificheranno da qui ai prossimi giorni. Organizzatevi per trascorrere un fine settimana appagante e tenetevi alla larga dai mezzi pubblici. A fine giornata premiatevi con un bel libro o la maratona della vostra serie tv preferita.

Capricorno - 4° in classifica - Marte nel vostro domicilio vi renderà tenaci e testardi. Avrete in testa un certo obiettivo e non avrete nessuna intenzione di gettare la spugna. Questo 2020 sarà il vostro anno fortunato, infatti, dalla primavera in poi molte situazioni saranno ripianate. In questa giornata avrete delle pulizie di casa da fare, qualcuno si renderà conto di essere a corto di un certo prodotto ma sarà restio ad uscire visti i tempi che corrono. Nelle prossime 24 ore darete sfogo alla vostra creatività e stupirete i familiari e/o gli amici. Portatevi avanti con il lavoro o i compiti, non rimanete indietro perché nel weekend dovrete farvi trovare liberi. Chi è sposato o convive, spesso si ritrova a discutere con il partner a causa del suo scarso impegno. La salute risulterà stabile, ma sarà meglio tenersi alla larga dagli spifferi.

Leone - 3° posto - Venerdì ok, vi sembrerà di essere accompagnati dalla Dea Bendata. Tutto ciò che avrete in mente di fare vi riuscirà a buon fine. Date retta al vostro sesto senso perché sarà molto funzionante. Attualmente le entrate scarseggiano poiché ci sono state molte tasse e bollette da pagare. Comunque sia, presto arriveranno delle novità proficue e qualcuno potrà ottenere una promozione. C'è qualcuno del Leone che non sta vivendo una relazione sana, dunque, in tal caso non dovrete sottostare al giogo di un partner egocentrico. Il mare è pieno di pesci ed avete diritto di essere felici. Non fate le ore piccole, mente, corpo e pelle necessitano di 7-8 ore di sonno altrimenti apparirete stanchi e vecchi. Mangiate sano, prediligete i cibi ricchi di nutrienti e fate dell'esercizio fisico regolare. Così facendo finirete per sentirvi corroborati e appagati, inoltre, ne gioverà anche la pressione che ultimamente sembra fare i capricci.

Toro - 2° in classifica - Giornata appagante e molto serena. Dopo due mesi turbolenti e fiacchi, finalmente la ruota comincerà a girare. La Luna nel segno conferirà un'aura di positività già alle prime ore del mattino. In linea di massima c'è un cambiamento positivo in atto. Non tutti, ma qualche nativo di questo segno si è recentemente trasferito oppure ha intrapreso un lavoro diverso dal solito e questo li causa di timori e ansia. Tuttavia non lasciatevi prendere dal panico perché a breve riuscirete ad ambientarvi. Qualcuno è indisposto, forse per via di un raffreddore o di un mal di gola dovuto alla forte ventata di freddo dei giorni precedenti. Comunque sia, la settimana volgerà al termine in maniera positiva ed emozionante. Anche il lavoro darà i suoi frutti. Abbandonatevi alla passione, flirtate, allacciate nuovi contatti, insomma apritevi al mondo.

Acquario - 1° posto - Giornata positiva e piena di certezze. Convoglierete tutta queste energia ottimista nelle più disparate attività come lavoro, studio, casa, amore. In famiglia non si registreranno particolari problemi, anzi, tutto sarà sereno e pacato. Chi si ama vivrà delle ore piene di sentimento e passione. Sfruttate queste 24 ore per riflettere sulla vostra vita, forse ci sono delle persone pessimiste che dovete allontanare al più presto da voi. Non si può spiccare il volo con una zavorra ai piedi, dunque cercate di sistemare ogni cosa. I più giovani di questo segno sognano di andare a vivere per conto loro, ma di questi tempi non è economicamente facile. In serata vi rilasserete davanti alla tv e con del buon cibo.