L'oroscopo della giornata di venerdì 28 febbraio prevede il pianeta Marte in ottimo aspetto nel segno del Toro, che sarà perfettamente organizzato sul posto di lavoro, mentre la Vergine potrebbe avere la sensazione che qualcosa le stia sfuggendo. La Luna si affaccerà nel segno dell'Ariete, promettendo intraprendenza e grinta su ogni fronte, mentre il Sagittario riuscirà ad esprimere le proprie idee e sentimenti con convinzione.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di venerdì 28 febbraio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 28 febbraio segno per segno

Ariete: intraprendenza e grinta, unite alla fortuna, saranno le carte vincenti per i nativi del segno grazie anche ad un'ottima configurazione astrale formata dalla Luna e da Venere in congiunzione. In amore l'oroscopo annuncia miglioramenti per la vostra relazione di coppia, riuscendo a superare quei piccoli ostacoli che si erano creati in precedenza. Se siete single guardatevi attorno e potreste trovare persone interessanti. Sul posto di lavoro l'energia e la voglia di fare saranno due elementi fondamentali per portare a casa discreti successi.

Voto - 8,5

Toro: Marte in trigono nel vostro cielo offre un oroscopo carico di energie e di buone prospettive per voi nativi del segno. Sul fronte sentimentale ci saranno opportunità di condivisione e contatti significativi con gli altri se siete single soprattutto nati nella prima decade. Le relazioni fisse vivranno tra il desiderio e la passione di stare insieme. In ambito lavorativo una breve chiacchierata con i colleghi potrebbe esservi di spunto per un nuovo progetto lavorativo.

Voto - 8

Gemelli: si aprirà per voi un periodo di crescita spirituale da vivere insieme alla vostra anima gemella per poterne beneficiarne al meglio. Il Sole in trigono porta novità nella vostra storia d'amore, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single sarete alla ricerca di cambiamenti, ma questi non vengono solo quando dite voi. Nel lavoro dovete far capire agli altri che voi siete disposti a scendere a compromessi solo a determinate condizioni, quelle dettate da voi.

Voto - 7

Cancro: avrete modo di ascoltare il cuore senza lasciarvi condizionare da qualsiasi parere, positivo o negativo che sia secondo l'oroscopo di venerdì. Sole e Mercurio in buon aspetto creeranno condizioni ideali sul fronte sentimentale per uscire fuori una discussione che dovevate fare già da un po’. Se siete single non preparatevi alcun discorso: se siete davvero innamorati e la vostra potenziale partner vi manderà segnali positivi, tutto verrà da sé. Sul posto di lavoro gli affari andranno avanti in maniera insolita, ma nulla di cui preoccuparsi.

Voto - 7,5

Leone: configurazione astrale che prevede il pianeta Venere in trigono al segno, promettendo un oroscopo incentrato verso la sfera sentimentale. Infatti la vostra relazione brillerà di luce propria, vivendo momenti semplici ma intensi. Se siete single cercate di vivere la vita così come verrà. In ambito lavorativo avrete ancora molta strada davanti prima di poter tirare un sospiro di sollievo, perciò non distraetevi e continuate su questa strada. Voto - 7

Vergine: gli influssi di Marte nel vostro cielo, in contrasto con il Sole in Pesci, portando un oroscopo tra alti e bassi. In amore sarete audaci e saprete come coinvolgere il partner in avventure entusiasmanti, cariche di passione.

Se siete single sarà tempo di grandi novità e voi dovrete riuscire a sfruttarle appieno. Nel lavoro potreste avere la sensazione che qualcosa vi stia sfuggendo di mano. Voi in ogni caso, non dubitate di voi stessi e cercate di fare chiarezza nella vostra mente. Voto - 7,5

Bilancia: la Luna in opposizione al vostro segno zodiacale potrebbe farvi tirare fuori un po’ di aggressività secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. Sul fronte sentimentale questo temperamento potrebbe essere un problema in quanto l'affiatamento di coppia potrebbe risentirne molto. Se siete single forse sarebbe il caso di evitare il contatto con le persone.

Nel lavoro un atteggiamento più deciso invece potrebbe esservi d'aiuto per raggiungere importanti successi. Voto - 7

Scorpione: oroscopo di venerdì che vi vedrà alle prese con la vostra relazione sentimentale. Ci saranno infatti tante cose da sistemare tra voi e la vostra anima gemella affinché tutto possa andare per il meglio. Se siete single vi sentirete forti e fiduciosi e tale atteggiamento sarà già un buon inizio. Nel lavoro un'ottima forma fisica accompagnata da un'eccellente lucidità mentale vi permetteranno di conseguire ottimi risultati con le vostre mansioni. Voto - 8

Sagittario: sarà una giornata piuttosto leggera per voi nativi del segno, considerato che non ci sarà molto da fare.

Sul fronte sentimentale l'oroscopo annuncia un periodo tranquillo con il partner, tanto che l'affiatamento di coppia salirà molto grazie anche al vostro modo di fare così unico e romantico. Se siete dei cuori solitari in cerca dell'amore non prendete decisioni affrettate e riflettete prima di agire. Sul posto di lavoro dovrete essere molto pazienti dovrete cercare di non perdere la pazienza per non compromettere la vostra prestazione. Voto - 7

Capricorno: sarà un oroscopo dove vi si chiederà molta pazienza in ciò che farete. Sul posto di lavoro infatti, qualche piccolo rallentamento non per causa vostra vi costringerà a fermarvi momentaneamente.

Approfittatene per fare qualcos'altro oppure per riposarvi un po’. Sul fronte sentimentale vi sentirete un po’ rigidi e la comunicazione con il partner potrebbe risentirne. Se siete single e volete iniziare una relazione con una persona, dovrete decidere al più presto cosa fare. Voto - 7

Acquario: godetevi un'ottima configurazione astrale durante l'oroscopo di venerdì, fortemente incentrata sul fronte sentimentale. La voglia di coccole e di dolci effusioni saranno all'ordine del giorno, tant'è che per una volta penserete esclusivamente al vostro benessere e a quello del partner. Se siete single cercate di curare meglio i rapporti con i vostri amici.

In ambito lavorativo riuscirete a smaltire una notevole mole di lavoro, anche se non mancheranno gli imprevisti. Voto - 8

Pesci: il Sole in congiunzione al segno vi permetterà di aprirvi alla vostra anima gemella per cercare di dissipare eventuali dubbi sulla vostra relazione di coppia oppure riguardo ad un vostro problema personale. Se siete single sarete particolarmente seducenti e affascinanti soprattutto se appartenete alla seconda decade. In ambito lavorativo ricordatevi che un lavoro eseguito correttamente vi permetterà di fare carriera. Voto - 8