L'Oroscopo di domani 8 febbraio 2020 annuncia l'arrivo della Luna in Leone e Venere in Ariete. La 'musa dei poeti' prenderà possesso del segno di Fuoco questo venerdì alle ore 23:45: pochi ma buoni i segni favoriti da tale transito. Invece il Pianeta Venere entrerà nel simbolo dell'Ariete alle ore 20:03, sempre nella giornata di questo venerdì. Per entrambi i transiti astrali gli effetti pieni saranno percepibili proprio nella giornata di sabato, periodo appunto che andremo a trattare in questo contesto.

Prima delle analisi ci preme mettere in chiaro quali saranno i segni che andremo a valutare sui soliti settori della vita dedicati all'amore e al lavoro: pronti a scoprire cosa riserveranno le stelle ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? Bene, partiamo allora subito col mettere in evidenza i segni fortunati di domani, 8 febbraio, scelti ovviamente nella sestina citata in precedenza. A poter gongolare all'apertura del weekend solamente due segni: l'Ariete (top del giorno) e il Leone (cinque stelle), con altri tre simboli astrali valutati in periodo normale.

A questo punto passiamo a svelare in modo completo la scala di valori espressa dall'oroscopo di sabato 8 febbraio, come sempre predisposta con le stelline dal migliore a venire giù.

Classifica stelline 8 febbraio 2020

E' ora disponibile per essere consultata l'apposita scaletta, come sempre in ordine dal simbolo migliore al meno fortunato. Alla testa della classifica stelline quotidiana, in questo contesto generata dall'oroscopo del 8 febbraio 2020, come annunciato in apertura sarà l'Ariete seguito una spanna più in basso da Leone.

Ricordiamo infine che ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questo articolo saranno solo i segni della prima tranche zodiacale. A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Ariete;

: Ariete; ★★★★★: Leone;

★★★★: Toro, Cancro, Vergine;

★★★: nessuno

★★: Gemelli.

Oroscopo sabato 8 febbraio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: 'top del giorno'. Partirà magnificamente questo vostro primo giorno di weekend.

In generale vi aspetta una giornata davvero 'gustosa'. la vostra capacità di affascinare chiunque vi capiti a tiro potrebbe regalare una meravigliosa sorpresa a fine pomeriggio o in serata. Intanto, secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, avrete tanta voglia di pensare di più a voi stessi e al vostro benessere. Se siete in coppia, il partner potrebbe proporvi una piacevole fuga romantica in un posto a sorpresa: accettate senza indugi e divertitevi... Single, la Luna amica renderà la giornata speciale! Sarete creativi, gioiosi e pieni di risorse, il che vi permetterà di ottenere risultati eccellenti o di rendere migliore la vita di qualcuna delle persone a cui volete bene.

In campo sentimentale, Venere vi renderà particolarmente teneri nell'uso delle parole e nei gesti: con gentilezza ed eleganza, potreste conquistare una persona in grado di farvi innamorare veramente. Nel lavoro, forti di una lungimiranza senza pari, potrete mettere in cantiere nuove iniziative, con la certezza che con il tempo daranno ottimi frutti.

Toro: ★★★★. Si preannuncia un sabato 8 febbraio un po' debole dal punto di vista della positività astrale ma assolutamente non negativo. Tenete presente comunque che stavolta il vostro cielo risulta abbastanza scarno e quasi privo di legamenti planetari di un certo peso, pertanto non garantirà una protezione completa e pienamente affidabile.

In amore sarete più intuitivi, il che vi aiuterà ad individuare meglio ciò che il vostro partner vorrebbe da voi. Starà al vostro buon senso favorire un buon dialogo, magari dando per primi una vostra opinione in merito a quei problemi che ben sapete: fatelo con sincerità ed in piena libertà. Single, sarà un periodo di riflessione con quasi nulla di importante da segnalare in nessun campo. Dopo la pressione astrale dei giorni scorsi, adesso l'Astrologia invoglia a credere che la giornata attuale non potrà essere considerata negativa per voi nativi. Avrete di certo tutto il tempo per rilassarvi, di ripensare a voi stessi, di leggere anche un buon libro: insomma prendetela con comodo purché riflettiate.

Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero invoglia a pensar che l'energia e la passione si intrecceranno positivamente con la speranza di centrare il vostro obiettivo principale (sapete solo voi qual è). State facendo progetti ambiziosi e ce la farete a portarli avanti tutti, a patto di metterci tantissimo impegno.

Gemelli: ★★. Secondo l'oroscopo del giorno 8 febbraio, si preannuncia un sabato certamente 'pesantuccio' da affrontare. Previsto con il segno di spunta relativo al 'ko', il periodo porterà non poche difficoltà soprattutto in amore: difficilmente riuscirete a convincere la persona amata su alcuni problemi interni alla coppia.

Chiedete lumi o consigli a qualcuno in grado di aiutarvi o consigliarvi nel cercare di superare tale situazione. In generale, il rapporto di coppia mostrerà alcune 'crepe' fin'ora non evidenziate: se vi preme il rapporto allora cercate il buon dialogo: la comunicazione, non soltanto verbale, agiranno da efficace collante. Le stelle consigliano soprattutto di rafforzare la fiducia e la stima con il partner: dovete assicurarvi che il vostro punto di vista venga compreso e poi condiviso dalla persona amata, questo per non creare ulteriori problemi. Single, le predizioni relative all'oroscopo di sabato vedono la Luna in diretta opposizione al Sole in Acquario, entrambi speculari negativi al 50% rispetto al vostro segno.

Questo stato di cose potrebbe favorire una sensazione d'insofferenza in alcune situazioni alle quali non riuscirete a venirne a capo. Cercate di scendere a patti con lo specchio: se l'immagine che vi rimanda non vi piace, siate meno intransigenti con voi stessi e iniziate a far qualcosa di nuovo al look! Migliorare l'aspetto potrebbe essere una scelta saggia. Nel lavoro, vi scontrerete con interessi opposti ai vostri: dovrete mediare in modo indiretto. Siate estremamente diplomatici, allontanando i malesseri o cercando di rimanere obiettivi, ben saldi nei vostri principi.

Astrologia del giorno 8 febbraio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★. La giornata di sabato 8 febbraio si prepara a portare un sabato da gestire in piena normalità. Certamente prevista come di routine, la giornata potrebbe risultare tediosa e abbastanza al rallentatore. A portare piccoli contrattempi, specialmente nei rapporti interpersonali o in ambito parentale una questione delicata non messa in conto. Pertanto l'oroscopo sulla giornata di domani per ciò che concerne l'amore, crede che finalmente certe cose inizieranno ad andare secondo le vostre aspettative. Potrete quindi rilassarvi e fare quello che vi piace, ovviamente tenendo le ansie fuori dalla porta di casa in modo da regalare emozioni piacevoli al vostro partner.

Single, volgete al positivo le vostre energie consolidando ciò che vi interessa o eliminando senza rimpianti ciò che costituisce un ostacolo. Insomma indirizzate i vostri sforzi verso mete concrete e realistiche sforzandovi di incontrare nuove persone capaci di farvi sorridere e divertire. Nel lavoro, intorno a voi tutto sembrerà muoversi favorevolmente: sfruttate le opportunità che il periodo potrebbe favorire canalizzando le energie in modo positivo. Godetevi questa giornata normale aspettando le prossime, forse più ricche di stimoli nuovi o con entusiasmanti prospettive da sfruttare.

Leone: ★★★★★.

Giornata di fine settimana davvero molto promettente per voi del Leone. Infatti, grazie proprio al vostro 'saper fare' e al carattere davvero sincero (diciamo pure 'regale' a tutti gli effetti), non vi fermerà di certo nessuno nel prosieguo dei vostri interessi. In amore, l'oroscopo invita a stupire il partner con qualcosa di diverso. Scrivete una lettera pregna di passione oppure dedicate una romantica poesia, vedrete che resterà senza parole e vi riempirà di coccole. Se siete una coppia non ancora burocraticamente vincolata, giustamente è arrivato il momento di fare progetti a lungo termine: avete bisogno di rafforzare la vostra unione, magari mettendo finalmente 'nero su bianco' la vostra unione celebrando un bel matrimonio!

Single, il meteo del giorno preannuncia cielo sereno in compagnia di un quadro astrale benevolo, senz'altro pronto a dare il via libera ad una quantità di iniziative interessanti: datevi una mossa... Nel lavoro, l'oroscopo invoglia a dedicarsi con impegno ad un progetto che desiderate fosse realizzato al più presto: fatelo tutte le vostre forze, perché il momento è buono per darci dentro e arrivare all'obiettivo. Aumenterete il vostro prestigio sociale, sarà per questo che nelle faccende pratiche procederete speditamente verso vette più alte.

Vergine: ★★★★. Giornata di ripartenza del nuovo weekend nella norma.

Non aspettatevi però grandi cose anche perché vi dovete accontentare di ciò che offre 'il convento'. In generale le quattro stelline a corredo del segno invitano soprattutto a cercate il riposo, ok? Avete avuto a che fare con troppi impegni ultimamente, adesso siete giustamente un pochino stanchi: rilassatevi. L'oroscopo di domani 8 febbraio intanto consiglia in amore di tenere la solita condotta, evitando di esagerare in qualsiasi ambito. Venere porterà una discreta armonia nella sfera emotiva e quasi tutto alla fine procederà senza troppi intoppi. Approfittatene per risolvere eventuali conflitti o per fare concessioni extra al partner, sicuramente se le merita. Single, finalmente la sfera sentimentale comincia ad andare secondo le vostre aspettative, quindi potete iniziare a rilassarvi e fare quello che vi piace. Se riuscirete ad estraniare dalla vostra bella persona tutte quelle inutili ansie, dedicando più tempo a voi stessi o agli incontri con persone simpatiche, a fine giornata troverete ottime soddisfazioni. Nel lavoro, la Luna in avvicinamento al vostro settore, secondo l'oroscopo illuminerà di luce buona un vecchio sogno reso impolverato dal tempo che passa. Lo tenevate nel cassetto da un pezzo: questo sabato o nei prossimi giorni, comunque quando meno ve lo aspettate potrebbe realizzarsi. Una vostra intuizione relativa ad un parente/conoscente/collega o interessante un'amicizia potrebbe rivelarsi esatta.

