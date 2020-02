L'oroscopo della giornata di lunedì 24 febbraio prevede la Luna in quadratura al segno d'acqua dei Pesci, che sarà in grado di essere seducente esprimendo al meglio i propri sentimenti, mentre la Vergine sentirà la necessità di condividere il proprio tempo con le persone che più ama. Marte in congiunzione nel segno del Capricorno permetterà ai nativi del segno di essere più istintivi ed energici nel lavoro, mentre il Toro nonostante lo stress, potrebbe raggiungere agilmente il successo professionale.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di lunedì 24 febbraio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 24 febbraio segno per segno

Ariete: l'oroscopo di lunedì annuncia una giornata un po’ incerta per voi nativi del segno. Nonostante Venere sia splendente nel vostro cielo, gli influssi di Giove potrebbero farvi dare per scontato alcuni aspetti della vostra vita quotidiana, prendendoli sottogamba, soprattutto in amore. Cercate quindi di dare maggior peso alla vostra anima gemella, vivendo al meglio la vostra relazione di coppia.

I single sapranno essere molto persuasivi, specie se nati nella prima decade. Nel lavoro fate attenzione al vostro temperamento in quanto potrebbe non piacere ai colleghi. Voto - 7

Toro: configurazione astrale che vede il pianeta Giove in trigono rispetto al segno amico del Capricorno secondo l'oroscopo di lunedì. In amore non avrete problemi a relazionarvi con il partner in quanto le cose verranno spontaneamente, regalandovi un'ottima intesa di coppia.

Se siete single sarete molto persuasivi nei confronti di un amico. Per quanto riguarda il lavoro spesso vi succederà di sottovalutarvi in un primo momento, per poi partire a raffica e terminare prima del previsto. Voto - 7,5

Gemelli: gli influssi della Luna in quadratura al segno dei Pesci influenzeranno positivamente la vostra giornata. Sul fronte sentimentale se siete single avrete modo di condividere le vostre passioni e i vostri ideali con persone che la penseranno come voi.

Le relazioni fisse avranno modo di prendersi del tempo per discutere cosa vorrebbero realmente nella loro storia d'amore. Per quanto riguarda il lavoro forse non è l'occasione migliore per fare quella spesa, in questo periodo conviene essere pazienti in attesa che il sole torni a splendere sulle vostre finanze. Voto - 7

Cancro: configurazione astrale piuttosto ricca per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di lunedì. Da Giove a Venere a Mercurio in trigono nel vostro cielo, in ambito sentimentale se siete single potreste finalmente incontrare una persona che sarà in grado di farvi battere forte il cuore a prima vista.

Se avete una relazione fissa vi sentirete dolci e gentili nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella terza decade. In ambito lavorativo avrete un grande talento nel prendere le decisioni giuste al momento giusto per ottenere il massimo da un vostro progetto. Voto - 8,5

Leone: gli influssi di Venere nel segno amico dell'Ariete completano per voi un oroscopo focalizzato principalmente verso la sfera sentimentale. Lasciate dunque che i sentimenti prendano il sopravvento, quando volete siete in grado di far sentire le persone davvero speciali, soprattutto il partner. Se siete single gli astri vi permetteranno di approfondire una nuova conoscenza.

In ambito lavorativo pazienza e perseveranza vi permetteranno di raggiungere i risultati tanto desiderati. Voto - 8

Vergine: con il Sole in opposizione al vostro segno zodiacale, l'oroscopo della giornata di lunedì si presenterà piuttosto discreto per i nativi del segno. In amore sentirete la necessità di trascorrere il vostro tempo con le persone che più amate, come il partner, oppure un amico caro, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single avrete una giornata ricca di incontri e vedere gente nuova vi farà passare il malumore. Nel lavoro non fatevi troppe illusioni e cercate di presentare progetti concreti.

Voto - 7,5

Bilancia: Venere in opposizione al vostro segno zodiacale assieme a Giove in trigono completano un oroscopo tra alti e bassi per voi nativi del segno. La sfera sentimentale si rivelerà poco convincente e l'intesa di coppia tra voi e il partner non sarà particolarmente alta. Se siete single le amicizie potrebbero essere un ottimo riparo al momento. Per quanto riguarda il lavoro potrebbe essere difficile per voi essere attivi e preferirete prendere le cose con calma. Voto - 6

Scorpione: configurazione astrale che vede il Sole e Mercurio in trigono dal segno amico dei Pesci secondo l'oroscopo della giornata di lunedì.

Sul fronte amoroso avete voglia di stare a contatto con i vostri cari, soprattutto con la vostra anima gemella per condividere insieme idee e passioni. I single faranno scintille in amore, però dovranno cercare di non complicarsi la vita. Nel lavoro lo stress delle giornate precedenti è solo un brutto ricordo e potrete lavorare con calma e senza fretta. Voto - 8

Sagittario: Marte nel buon segno vicino del Capricorno completa per voi un oroscopo piuttosto interessante. La sfera sentimentale si rivelerà ottimale e sarete a vostro agio con il partner fin dalle prime ore del mattino, pronti a vivere insieme ogni momento.

I single potranno contare su un inaspettato colpo di fortuna. Sul posto di lavoro non aspettatevi grandi progetti o grandi guadagni, ma tutto sommato sarà una giornata senza troppe problematiche. Voto - 7

Capricorno: configurazione astrale che prevede gli influssi di Marte e di Giove in quadratura al vostro cielo secondo l'oroscopo di lunedì. In ambito sentimentale sarete particolarmente attivi e pronti ad esaudire ogni richiesta da parte del partner affinché sia sempre felice. I single nati nella seconda decade potrebbero fare un incontro molto interessante. Nel lavoro assumerete un atteggiamento più istintivo per cercare di portare avanti un progetto che questa volta richiederà più impegno del solito.

Voto - 7,5

Acquario: avrete molte cose da fare sul posto di lavoro durante la giornata di lunedì. Ciò nonostante avrete modo di socializzare con i vostri colleghi e magari potreste dare vita ad un nuovo progetto di gruppo. Sul fronte sentimentale vi sentirete decisamente più calmi e saprete gestire perfettamente l'affiatamento di coppia tra voi e il partner. Se siete single forse sarebbe il caso di ignorare eventuali risposte da parte di persone sgradite. Voto - 7,5

Pesci: configurazione astrale che prevede una Luna nuova assieme ad uno splendente Sole in congiunzione al vostro segno zodiacale durante la giornata di lunedì.

Sul fronte sentimentale saprete esprimere perfettamente i vostri sentimenti nei confronti della vostra anima gemella e ciò beneficerà molto per la vostra relazione di coppia. Buone speranze per i single di risolvere una questione che sta molto a cuore. Coordinate il lavoro, se vi può far sentire meglio e più a vostro agio, ma ricordate che l'aiuto degli altri vi sarà quasi indispensabile, quindi non tiratevi indietro. Voto - 8