L'oroscopo della settimana che va dal 24 febbraio al 1° marzo prevede una splendida Luna nuova spostarsi nel segno dei Pesci a partire da lunedì, fornendo novità e occasioni interessanti sia in amore che nel lavoro, mentre Cancro sarà fortunato soprattutto in ambito lavorativo. Urano in quadratura promette ottimi risultati per i nativi Toro, mentre Bilancia potrebbe avere qualche problema in amore per via di Venere in opposizione.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 24 febbraio al 1° marzo 2020 segno per segno

Ariete: l'oroscopo settimanale per voi nativi del segno prevede una certa fretta in tutto ciò che farete, soprattutto in amore. Tenderete infatti a passare subito ai fatti con la vostra anima gemella, saltando i soliti convenevoli. I single avranno modo di essere romantici con una nuova conoscenza. Per quanto riguarda il lavoro il vostro istinto vi aiuterà a non commettere errori, riuscendo a piazzare i migliori risultati, soprattutto tra le giornate di mercoledì e giovedì.

Voto - 8,5

Toro: gli influssi di Urano in quadratura al vostro segno, assieme ad altri pianeti come Giove, Mercurio, Venere e Marte nel corso della settimana, vi permetteranno di ottenere ottimi risultati sul posto di lavoro. La giornata di venerdì in particolare potrebbe riservarvi delle belle sorprese. Sul fronte amoroso Venere vi spingerà a prestare più attenzione verso il partner, permettendovi di vivere al meglio il periodo.

I single sentiranno il forte desiderio di amare e non perderanno occasione di vivere esaltanti avventure. Voto - 8,5

Gemelli: oroscopo formato da alti e bassi per voi nativi del segno a causa di una configurazione astrale non sempre splendente. In amore la settimana non inizierà molto bene e avrete qualche difficoltà a comunicare con il partner. Ciò nonostante la situazione dovrebbe migliorare nella seconda parte della settimana, con un'intesa di coppia in rialzo.

Per quanto riguarda i single ci sarà la possibilità di conoscere nuove persone e dovrete capire se saranno interessanti per voi oppure no. Nel lavoro Mercurio in posizione sfavorevole potrebbe rallentarvi e dovrete trovare una soluzione al più presto. Voto - 7

Cancro: oroscopo settimanale che prevede il pianeta Mercurio in trigono rispetto al segno amico dei Pesci che vi aiuterà a prendere la giusta direzione sul fronte lavorativo. Infatti avrete le giuste intuizioni per prendere le decisioni più adatte, soprattutto tra le giornate di giovedì e venerdì. In amore potrebbero continuare le discussioni con il partner e sarà difficile sistemare le cose.

Forse sarebbe il caso che vi prendiate una breve pausa oppure proviate a risolvere la questione con molta calma. I single avranno voglia di stare con qualcuno ma non sarà facile trovare l'amore così facilmente. Voto - 6,5

Leone: Venere splenderà nel vostro cielo secondo l'oroscopo della settimana portando il sole nella vostra vita quotidiana. Sul fronte sentimentale le coppie che stanno insieme da tempo guarderanno al futuro con gioia e potreste prendere delle decisioni molto importanti. I cuori solitari avranno modo di sperimentare nuovi metodi per approcciarsi con una nuova conoscenza. In ambito lavorativo le giornate di mercoledì e giovedì saranno fondamentali per capire se ne varrà la pena continuare con un progetto lavorativo poco convincente.

Voto - 7,5

Vergine: la vostra settimana potrebbe non iniziare nel migliore dei modi per via della Luna in opposizione al vostro cielo. In ambito sentimentale l'oroscopo vi consiglia di assumere un atteggiamento calmo per evitare di causare eventuali disagi nella vostra relazione di coppia. Se siete single le giornate migliori per riuscire a trovare l'amore saranno nel fine settimana. Sul posto di lavoro la pace interiore che state cercando da un po’ di tempo arriverà e a quel punto diventerà più semplice lavorare sia singolarmente che in gruppo. Voto - 7

Bilancia: configurazione astrale che potrebbe non essere esattamente come vi aspettavate durante la settimana.

Gli influssi di Venere in opposizione al vostro cielo completano per voi un oroscopo poco esaltante sul fronte sentimentale e sarà difficile gestire la vostra relazione di coppia a causa del vostro continuo malumore. I single saranno invaghiti di una persona, ma conquistarla sarà veramente difficile. Per quanto riguarda il lavoro ci saranno delle questioni in sospeso da risolvere al più presto possibile prima di avere complicanze con i colleghi. Voto - 6

Scorpione: Mercurio e Giove saranno favorevoli nel vostro cielo secondo l'oroscopo della settimana. Cercate di non perdere altro tempo e approfittate del periodo per dare il meglio di voi sul posto di lavoro grazie anche ad una buona dose di fortuna e forza fisica.

Sul fronte amoroso il vostro fascino unito ad un atteggiamento romantico e convincente vi permetterà far impazzire la vostra anima gemella, ottenendo spesso ciò che desiderate. I cuori solitari avranno un’ottima settimana a disposizione per fare conquiste, soprattutto i nati nella seconda decade. Voto - 8,5

Sagittario: avrete dalla vostra parte una configurazione astrale piuttosto confusionaria secondo l'oroscopo della settimana. Sul fronte sentimentale Venere vi regalerà il sostegno di cui avrete bisogno nella vostra relazione di coppia. Se siete single, soprattutto nati nella terza decade, dovrete cercare di recuperare un rapporto con un amico caro.

Per quanto riguarda l'ambito lavorativo non fatevi prendere dall'ansia e dal nervosismo se alcune mansioni non vi sembreranno andare per il verso giusto: si tratterà solo di ostacoli o rallentamenti passeggeri che presto spariranno. Voto - 7

Capricorno: avrete modo di afferrare nuovi concetti sul posto di lavoro molto più facilmente ora che avete ampliato le vostre conoscenze a riguardo e grazie a Giove benefico nel vostro segno lavorerete decisamente meglio secondo l'oroscopo della settimana. Per quanto riguarda la sfera sentimentale ricordatevi che avere un partner non significa prendervi solamente il meglio dalla vostra relazione e dimenticarvi del resto.

Cercate dunque di essere più disponibili. Se siete single potreste essere più pigri del solito e potreste non avere molta voglia di uscire. Voto - 7

Acquario: splende il Sole nel vostro segno zodiacale durante la settimana che assieme a Mercurio e Venere in trigono favoriscono giornate veramente romantiche soprattutto tra mercoledì e giovedì, dove l'intesa di coppia con il partner sarà alle stelle. Per i cuori solitari un piccolo incontro con gli amici potrebbe essere una buona idea per cercare di conoscere nuove persone. In ambito lavorativo il vostro rendimento sarà ottimo e farete della comunicazione e della collaborazione i vostri punti di forza per ottenere maggiori guadagni.

Voto - 9

Pesci: settimana che inizierà alla grande per voi nativi del segno grazie ad una splendente Luna in quadratura al vostro cielo. La sfera sentimentale si rivelerà ricca di passione che si manterrà molto alta nelle prossime giornate. Approfittatene per godere appieno del periodocon la vostra anima gemella. Se siete single avrete l'occasione di approfondire meglio una nuova conoscenza. Nel lavoro Mercurio in quadratura promette belle novità e occasioni da non lasciarsi scappare. Voto - 8,5