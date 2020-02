Le previsioni zodiacali di sabato 15 febbraio 2020 annunciano una situazione astrale molto rosea e positiva per i segni zodiacali di Toro e Ariete, entrambi molto fortunati rispettivamente nel lavoro e negli affari. Sarà una giornata molto favorevole anche per i nati sotto i Pesci, che godranno di 24 ore davvero spensierate in amore. Vergine e Gemelli, invece, dovranno fare i conti con una crisi sentimentale piuttosto seria.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): impegnarsi seriamente in una relazione amorosa richiede sempre grande sforzo e fatica, forse voi in questo preciso momento non siete ancora pronti per un rapporto sentimentale stabile e duraturo.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): avete concluso positivamente un importante business e adesso potrete finalmente godervi i frutti del vostro impegnativo lavoro.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): non badate alle dicerie e maldicenze delle persone. Spesso la gente parla per invidia o gelosia nei vostri confronti. Andate avanti sulla vostra strada.

L'oroscopo per i segni d'aria

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): i sentimenti non vi saranno molto favorevoli in questo weekend, a causa di un brutto diverbio con la persona amata.

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): in amore state vivendo una situazione piuttosto ambigua. Non siete più sicuri dei vostri sentimenti e alcuni comportamenti del partner iniziano a non piacervi più.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): se dovete prendere una decisione importante, riflettete bene prima di fare scelte avventate e irreversibili.

Le previsioni per i segni d'acqua

Cancro (22 giugno – 22 luglio): quando meno ve lo aspettate, una persona a voi molto vicina potrebbe tradirvi e colpirvi alle spalle per alcuni interessi personale.

Prestate molta attenzione.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): il vostro sarà uno dei segni zodiacali più fortunati di questo terzo sabato di febbraio. Gli astri vi assisteranno sia nell'attività professionale che nella relazione sentimentale con il partner.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): il lavoro vi darà qualche dispiacere e sarà per voi fonte di stress e nervosismo. Il vostro capo metterà a dura prova la vostra pazienza.

Il mese di marzo per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): limitate le spese se non volete arrivare a fine mese con il conto in rosso. In tempo di vacche magre, dovrete imparare a gestire meglio le vostre risorse economiche.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): il vostro cuore è combattuto: non sa se perdonare o meno la persona amata per qualcosa successo di recente.

Toro (21 aprile – 21 maggio): un avanzamento di carriera che attendavate da molto tempo vi metterà di buon umore in questo fine settimana.