Le previsioni astrali di domani, venerdì 14 febbraio 2020, preannunciano una situazione zodiacale molto fortunata in amore per i nati sotto i segni zodiacali di Vergine e Acquario che vivranno un giorno di San Valentino davvero indimenticabile. Piccoli problemi di salute riguarderanno il segno del Toro, mentre i nati sotto l'Ariete non saranno molto soddisfatti dalla propria attività professionale.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): la situazione lavorativa non è molto favorevole, a causa della negativa congiunzione astrale tra la Luna e Mercurio.

Dovrete attendere la prossima settimana affinché gli astri siano più propizi per voi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): siete piuttosto annoiati da una situazione professionale che non vi gratifica e soddisfa abbastanza. Il vostro desiderio più grande al momento è quello di avere un avanzamento di carriera, ma almeno per adesso è ancora una realtà piuttosto lontana.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): la vita non vi gratifica abbastanza perché state conducendo un'esistenza piuttosto monotona e ripetitiva.

L'oroscopo per i segni d'aria

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): la vita di coppia prosegue alla grande. Sarete positivamente sorpresi dal vostro partner che vi regalerà un San Valentino da favola.

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): per voi sarà uno dei San Valentino più brutti della vostra vita in quanto dovrete fare a meno del vostro partner, lontano per impegni di lavoro.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): in serata riceverete una telefonata che potrebbe turbarvi non poco.

Le previsioni per i segni d'acqua

Cancro (22 giugno – 22 luglio): qualche piccolo problema economico potrebbe farvi litigare in famiglia. Rimediate grazie al vostro carattere mansueto e accondiscendente.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): al momento l'amore non sembra interessarvi. Siete più concentrati sul lavoro, nonostante qualche piccola incomprensione con i colleghi.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): oggi sarete piuttosto stanchi a causa degli impegni lavorativi degli scorsi giorni che vi hanno sottratto molte energie.

La giornata per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): siete davanti ad un bivio per prendere una decisione importante per il vostro futuro e non sapete che strada prendere. Accettate i consigli di qualche amico.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): sarete molto fortunati per quanto concerne i sentimenti. I single avranno buone possibilità di essere colpiti dalle frecce di Cupido. Le coppie consolideranno ancora di più il loro amore.

Toro (21 aprile – 21 maggio): la salute potrebbe giocarvi un cattivo scherzetto, costringendovi a trascorrere più di qualche giorno a letto con l'influenza.