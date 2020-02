L'oroscopo del 28 febbraio è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per il vostro segno dello Zodiaco. Per i nativi dell'Ariete è una giornata un po' tempestosa, invece, per le persone nate sotto il segno del Leone è tesa e insoddisfacente. Segno per segno, l'astrologia della giornata di venerdì e le previsioni astrali su amore e lavoro per tutti i simboli zodiacali.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Giornata un po' tempestosa per l'amore, una piccola minaccia che potreste sventare fermandovi a riflettere prima di aprire bocca.

Se il periodo è poco favorevole non è detto che tutto debba andare per forza storto. Magari c'è qualcosa può essere messo in discussione oppure c'è una piccola notizia che potrebbe cambiare qualcosa di voi stessi. Lasciando alle vostre spalle molti traumi del passato, lo stress e la tensione potrebbero sparire dal vostro viso. Fate un regalo a voi stessi, questo è un ottimo momento per farlo. In campo lavorativo è arrivato il momento di concretizzare ciò che vi sta a cuore.

Toro – Questo è un periodo interessante per il vostro cuore, anche se potrebbe rivelarsi piuttosto instabile ed agitato.

L'oroscopo consiglia di non regalare subito cuore e anima, perché potreste cambiare idea tanto in fretta quanto è stato immediato il colpo di fulmine. Molte coppie devono fare i conti con un passato che torna sempre a galla e che rischia di distruggere la relazione d'amore. Cercate di dimenticare il passato, di voltare pagina e scrivere un nuovo capitolo d'amore. Realismo, buon senso e tenacia vi fanno compagnia in questo periodo nel campo lavorativo, ma dovete fare i conti anche con le distrazioni e le tensioni.

Gemelli – In questa giornata le emozioni potrebbero oscillare tra alti e bassi. Forse siete gelosi o sospettosi, oppure non siete soddisfatti di come si comporta il partner. Per i cuori solitari non è tempo di andare in giro a cercare l'anima gemella. Quando le acque si saranno calmate, potrete mettervi in carreggiata. Questo potrebbe anche essere un periodo vantaggioso per gli affari, le finanze e il lavoro.

Dovete impegnarvi al massimo e probabilmente dovete anche sacrificare un po' di tempo in più. Presto i risultati vi ripagheranno di ogni sforzo compiuto.

Previsioni di venerdì 28 febbraio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Molti di voi soffrono per la mancanza di una persona speciale. Presto arriverà il momento di reagire e di dare l'anima a un'altra persona degna di voi. I cuori solitari che desiderano vivere una favola d'amore, devono aspettare tempi buoni. Le coppie in crisi devono smettere di litigare a causa della gelosia. Se non siete sicuri dei vostri sentimenti, è meglio mettere la parola 'Fine'.

In campo lavorativo avete ottime idee. Potreste essere ancora più strategici di prima, avete imparato la lezione del passato e non intendete ripetere gli stessi errori. Belle notizie in arrivo.

Leone – Tra tensioni e insoddisfazioni, almeno amore e passione vi regalano emozioni positive. Purtroppo in questa giornata non mancano gli attriti e le discussioni. Meno date peso a questi battibecchi meglio è. Gli obblighi familiari, lo stress e le mille cose da fare, certo non vi aiutano. Se potete, riservatevi qualche momento da dedicare solo a voi stessi e al partner. Le prospettive lavorative non sono male ma dovete metterci più impegno.

Vergine – Questo periodo potrebbe regalarvi qualcosa che avete da sempre desiderato, però, dovete fare attenzione ai consigli di amici, conoscenti e parenti. L'oroscopo consiglia di pensare sempre con la vostra testa, evitando ovviamente di fare scelte frettolose o avventate. Se pensate ancora al passato, potreste trovare la forza di dimenticarlo. Evitate le scelte azzardate in ambito economico (mutui, investimenti e finanziamenti). Rimandate le questioni più importanti, quando razionalità e attenzione miglioreranno. In questo momento potreste essere distratti e deconcentrati.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – In questa giornata non mancano scontri verbali. I motivi di eventuali discussioni con il partner potrebbero essere dovuti alla famiglia o a un terzo incomodo. I giovanissimi potrebbero provare sulla proprie pelle le prime complicazioni d'amore. Questo potrebbe anche essere un buon periodo per riposarvi, pensare allo shopping e lavorare di meno. Se vi tocca, cercate di rimanere concentrati, potreste essere distratti e commettere qualche errore di troppo.

Scorpione – In questa giornata potreste perdere la testa all'improvviso, quindi, attenzione alle scelte che fate.

Prima di regalare anima e corpo a una persona affascinante ma ambigua e sfuggente, è meglio pensarci non due ma duemila volte. Gli incontri non mancano e per alcuni di voi, Cupido potrebbe scoccare la freccia. Questo potrebbe anche essere un periodo fortunato in campo economico, quindi, non scoraggiatevi. Mettete da parte aggressività e pessimismo, nel lavoro potreste ricevere qualche proposta inaspettata.

Sagittario – In questa giornata siete grintosi, agguerriti, razionali, attenti e, soprattutto, concentrati. Vita sociale e familiare sono piuttosto scorrevoli. L'unico neo potrebbe essere dovuto alle emozioni sfuggenti che al momento non riuscite a focalizzare bene.

Nel complesso, questa risulta una giornata abbastanza felice, produttiva e soddisfacente. Nel lavoro si consiglia di giocare le carte giuste per avvicinarvi al vostro obiettivo ma, strada facendo, cercate di non perdere di vista qualche un'opportunità.

L'oroscopo di venerdì 28 febbraio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Questo è un periodo abbastanza favorevole per trovare il vero amore o, nel caso peggiore, per trovare una persona che ama le avventure di qualche settimana. Comunque vada, questa storia potrebbe aiutarvi a maturare e a crescere come persona e come partner, capire qualcosa in più di voi stessi.

La vita non è mai tutta bianca o tutta nera, ma colorata, sfumata e divertente. Un po' di nervosismo in campo lavorativo ma non preoccupatevi, poiché a breve risolverete ciò che vi preoccupa. Potrebbe esserci novità preziosa, anche per le tasche.

Acquario – Siete peperini in questa giornata. Niente e nessuno può farvi cambiare idea su ciò che vi frulla in mente. Qualcuno potrebbe crearvi non pochi grattacapi, che potrebbero incidere sulla qualità del vostro vissuto amore. Nel complesso, si potrebbe dipingere questa giornata come interessante, varia e favorevole per affrontare colloqui, presentare progetti, avviare trattative, firmare accordi e chiarire faccende delicate.

Pesci – In questa giornata potreste decidere di far rinascere il romanticismo nella vostra vita. Se siete coinvolti con qualcuno, un evento felice potrebbe arricchire il legame tra voi due. Se, al momento, siete single potreste conoscere una persona intelligente tramite i social. Assicuratevi di apparire al meglio e di aspettarvi l'inaspettato. In campo lavorativo potreste acquistare prestigio e mettere a segno dei bei colpi negli affari o negli investimenti. Chi è in cerca di lavoro potrebbe ricevere una buona proposta.