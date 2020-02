L'Oroscopo di domani, venerdì 7 febbraio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà sul piano astrologico.

Avremo ancora la Luna in Cancro a influenzare buona parte della giornata. In tarda serata l'astro transiterà in Leone. In una fase simile risultano favoriti i viaggi, il lavoro, lo studio, inoltre anche le cure risulteranno più efficaci. I nati del Sagittario si sentiranno maggiormente romantici, mentre la Vergine avrà dei conti da rivedere dati i problemi economici.

Approfondiamo il tutto scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni del 7 febbraio

Toro - 12° in classifica - Scontri all'interno della relazione di coppia, forse c'è una decisione da prendere e non riuscite a trovare un punto d'incontro con il partner. Tempo al tempo e tutto sarà sistemato. In questa giornata sarà meglio evitare di prendere un aereo, chi deve volare rischierà dei ritardi o degli imprevisti. Attenzione anche ai treni che potrebbero giungere in ritardo. Cercate di non arrabbiarvi se qualcuno vi porgerà una critica, avete già abbastanza confusioni personali di cui occuparvi.

Avete un ammiratore segreto, forse un collega o un compagno di studi, ma se siete già impegnati cercate di non fomentare gelosie e illusioni. Presto partirete per un bel viaggio e potrete spazzare via ogni incertezza.

Capricorno - 11° posto - Da un po' di tempo vi alzate stanchi, spossati e con una brutta cera. Molto probabilmente state dormendo poco e male, forse nutrite dei dubbi o avete delle incertezze che vi tormentano nelle ore notturne.

Ciononostante, questo 2020 sarà l'anno della svolta per voi nati del Capricorno. Dunque non scoraggiatevi davanti al primo ostacolo, anzi. Se qualcosa o qualcuno vi soffoca, voltate pagina oppure trovate una soluzione. Cercate di capire che strada prendere, questo vale specialmente se non si è soddisfatti dell'ambiente coniugale o lavorativo. Finché c'è vita c'è speranza. In giornata avrete da occuparvi della casa.

Valutate l'idea di avviare un progetto di decorazione o ristrutturazione, servirà a darvi nuova linfa vitale.

Acquario - 10° in classifica - Da giorni, nell'aria si sente odore di cambiamento, presto qualcosa non sarà più la medesima. Entro la fine del 2020 vi renderete conto che è stato un anno intenso e pieno di episodi. Già in soli due mesi ne sono successe di cotte e crude nel mondo, ma anche all'interno del privato qualcosa si è mosso. Chi sta trattando per una certa commissione lavorativa o per concludere un affare particolare, dovrà rivedere dei punti chiave. In amore c'è qualcosa che vi sta sfuggendo, aprite gli occhi.

Sbloccatevi, qualcosa vi frena impedendovi di progredire. Avete bisogno di liberarvi delle vostre preoccupazioni. Confidatevi con una persona fidata, in questo modo vi sentirete meglio e potrete brillare come una stella.

Scorpione - 9° posto - Siete soliti questionare su ogni cosa, ultimamente non vi va bene nulla. Se lavorate da molti anni, siete in attesa del pensionamento perché cominciate ad essere stanchi. Alzarsi presto e affrontare le intemperie quotidiane vi mette a dura prova, non solo fisicamente ma soprattutto mentalmente. Tirate avanti la famiglia perché siete disposti a tutto pur di rendere felici i figli e l'ambiente domestico.

In giornata troverete un po' di pace, valutate l'idea di farvi aiutare magari avvalendovi di un collaboratore. All'orizzonte si intravede l'avvicinarsi di un uragano di novità, organizzate un viaggio da fare in estate ma non dimenticate di curare il fisico.

Gemelli - 8° in classifica - A breve si verificherà un movimento positivo riguardante la sfera interpersonale. Pur mancando ancora molto alla primavera, man mano che la bella stagione si avvicina, avete una crescente voglia di tuffarvi in nuove avventure, di assaporare la vita in tutte le sue sfumature, di provare cibi diversi. Chi è single da abbastanza, presto sarà pronto a lasciarsi andare e ad innamorarsi.

Chi ha dei figli, in giornata si ritroverà a dar loro una mano nel fare i compiti. Qualcuno sta valutando l'idea di cambiare l'arredamento di casa. La scarsità di denaro comporta grosse preoccupazioni, perciò state meditando di fare un secondo lavoro o di trovarne uno più proficuo. Evitate di indebitarvi o di accendere un altro mutuo, in questo periodo avete bisogno di serenità.

Ariete - 7° posto - In giornata qualcuno si ritroverà a rimuginare su una questione di cuore mentre altri avranno modo di incominciare a seguire un programma o una terapia. Entro la primavera tutto si farà più limpido, quindi non datevi per vinti e non cedete alla sconsolazione.

State vivendo un periodo così così, a volte va bene e altre va male. Di tanto in tanto vi domandate se state facendo la cosa giusta o se state prendendo una cantonata. Cercate di tagliare corto con le preoccupazioni e godetevi il presente. Concedetevi un bagno caldo o un pediluvio detox, fate qualcosa per voi stessi perché ultimamente vi siete messi fin troppo in secondo piano. Chi è in cerca di lavoro presto troverà un impiego interessante.

Oroscopo del giorno

Vergine - 6° in classifica - In giornata avrete gli occhi puntati addosso. I cuori solitari under 30 faranno brescia nel cuore di qualcuno che vedono abbastanza spesso, magari un collega, un compagno di studi oppure una persona con cui fanno degli spostamenti.

Venere accresce l'intimità e questo segnerà un punto a favore nelle coppie che hanno recentemente discusso. Lasciatevi andare alla passione. L'amore si consoliderà. Qualcuno sta avendo difficoltà economiche a causa del conto in rosso, ma entro la primavera qualcosa si muoverà in positivo. Nel lavoro sarà molto importante conservare un clima sereno, inoltre, facendo squadra si potranno raggiungere degli ottimi risultati. Un volo rischierà di saltare.

Bilancia - 5° posto - Le previsioni astrologiche invitano all'azione. Da tempo avete in programma di mettervi a dieta, di andare dal dentista o di partire per un viaggio.

Tendete ad essere pessimisti anche se preferite definirvi realisti. Cambiate atteggiamento, se volete dei risultati positivi dovete muovervi in prima persona perché niente cade dal cielo. Gli astri annunciano importanti evoluzioni, a quanto pare è in atto una trasformazione interiore ed esteriore che noterete entro la primavera/estate. Qualcuno sta pensando di cambiare auto o casa, cercate solamente di non farvi consigliare male sugli acquisti. Le coppie giovani presto realizzeranno un progetto comune.

Pesci - 4° in classifica - L’oroscopo di domani favorirà i legami d'amore, specialmente se ci sono state delle crisi di recente.

In questo periodo vi preme più di tutto la vostra situazione finanziaria e lavorativa. Forse avete in mente di cambiare casa o di tuffarvi in un'attività proficua. Cercate di risparmiare, ultimamente ci sono state più uscite che entrate. Accudire il focolare domestico non è semplice come sembra. Entro domenica dovrete fare le pulizie o la spesa, rischierete di restare a corto di energie. Coloro che sognano di fare carriera non devono mai perdere di vista l'obiettivo agognato. Avete bisogno di nuovi stimoli e opportunità. Presto dovrete sostenere un esame o un test.

Leone - 3° posto - Queste sono giornate estremamente favorevoli all'apprendimento di nuove materie, dunque ampliate le vostre conoscenze.

Vi sveglierete con il piglio giusto e investirete questa carica nel lavoro e nelle faccende domestiche. Sarà la giornata perfetta per recarsi in posta o in banca per effettuare una commissione. In giro ci sarà meno traffico del consueto, dunque approfittatene per portare a termine eventuali mansioni. Un imprevisto dei giorni scorsi vi ha scoraggiato prosciugandovi il portafoglio, forse una multa, una bolletta salata o un guasto all'auto. Questa giornata porterà sollievo, specialmente se di tanto in tanto soffrite di mal di testa o di dolori alla schiena. Per godere di una buona forma fisica e mentale potrebbe rivelarsi di grande aiuto diminuire il sale, bere molta acqua e fare più movimento possibile.

Soddisfazioni lavorative e sentimentali in arrivo.

Cancro - 2° in classifica - L’Oroscopo del 7 febbraio si presenta abbastanza produttivo e importante per buona parte dei nativi di questo acquatico segno. Grazie ad un buon ritrovato livello di energia, riuscirete a rimanere concentrati sul lavoro o sullo studio senza distrarvi facilmente. Sarà del tutto naturale provare un miscuglio di sensazioni. Qualcuno si sentir insicuro e ansioso, altri invece si sentiranno più sensibili, empatici e pieni di immaginazione. In giornata, un superiore o un cliente si dirà soddisfatto del vostro operato. Il tempo è un grande inganno, sembra lungo e interminabile ma purtroppo non è affatto così.

Fate un complimento ad una persona a voi cara, ditele una parola dolce prima che sia troppo tardi.

Sagittario - 1° posto - Qualcosa si muoverà all'interno delle faccende di cuore. Chi è solo da tempo, a breve, si ritroverà ad avere un'emozionante batticuore, in tal caso dovrete farvi avanti. Chi è in coppia vaglierà dei nuovi progetti entusiasmanti. Un velo di romanticismo si poserà sulla vostra vita, vi sentirete più dolci e passionali. Aspettatevi delle novità anche in famiglia, saranno prese delle decisioni al più presto. Qualcuno si sta occupando di un caro che sta poco bene, il che vi fa onore anche se a volte cadete nello sconforto. Dopo una settimana decisamente 'No', da questo venerdì le cose cominceranno a filare per il verso giusto anche per le questioni finanziarie.