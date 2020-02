Anche la terza settimana del mese di febbraio sta per giungere, portando con sé un oroscopo più o meno positivo per molti segni. Nei giorni fra lunedì 17 e domenica 23 febbraio gli astri modificheranno le loro posizioni ed influenzeranno diversamente ogni persona, portando fortuna per qualcuno e qualche piccolo intoppo per altri. I nati sotto al segno dell'Ariete, ad esempio, faranno meglio ad avanzare con cautela in discussioni in cui sono poco preparati, mentre il Leone sarà pronto ad affrontare ogni singolo ostacolo che si presenterà sul suo cammino.

Dal canto loro, i nati nei mesi influenzati da Bilancia e Toro avvertiranno una stanchezza fisica e mentale tale da far desiderare qualche attimo di riposo.

Di seguito approfondiamo le previsioni dei 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, il segno dell'Ariete non si trova all'interno di una posizione favorevole, almeno per quanto riguarda le giornate che vanno da lunedì 17 a giovedì 20. Potrebbe nascere qualche piccola discussione in famiglia e con il partner e sarà necessario riflettere attentamente prima di pronunciare qualsiasi parola.

Occorre quindi avere cautela.

Toro - il segno del Toro, dopo qualche giornata turbolenta e stressante, non desidererà altro che qualche giornata da poter dedicare interamente al relax. Il lavoro andrà per il meglio ed i rapporti con le persone care non sembrano andare nella direzione sbagliata.

Gemelli - secondo l'oroscopo, quello che sta per arrivare non è un periodo promettente, soprattutto in amore.

Meglio andare con i "piedi di piombo" in ogni situazione, evitando di mettersi allo scoperto alla prima occasione. Le situazioni vanno osservate attentamente e calcolate per evitare di fare cavolate di ogni genere.

Cancro - giornate serene e pregne di tranquillità per il segno del Cancro. I rapporti con i propri cari proseguono in tranquillità e senza nessun ostacolo. Bisognerà fare attenzione, però, alle parole dette scherzosamente in amicizia: alcune potrebbero recare offesa involontariamente.

Leone - le giornate che stanno per arrivare dovranno essere prese di petto. Una presa di posizione non indifferente da parte di questo segno potrebbe essere necessaria. Alcuni saranno pronti a lottare. Ci sarà chi tenterà di scavalcarlo e proclamarsi migliore, accendendo solo inutili discussioni.

Vergine - in amore non ci si potrà assolutamente lamentare. Il segno della Vergine sembra essere nella piena protezione di Venere che, amorevolmente, offre la possibilità di spingersi oltre ad una semplice amicizia o ad una frequentazione. Se si avrà voglia di fare il grande passo, questo è il momento decisivo per ricercare il coraggio.

Previsioni ed oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - anche questo segno, proprio come il Toro, necessita di qualche giorno per staccare la spina e recuperare le energie. Restare costantemente sotto ai riflettori non risulta essere la cosa migliore e più salutare da fare. Troppe attenzioni potrebbero attirare l'invidia di qualcuno.

Scorpione - il lavoro è importante, ma l'oroscopo consiglia di ritagliare qualche momento di svago da passare in compagnia di amici e parenti. Una o due serate da poter dedicare completamente al divertimento non sono assolutamente una cattiva idea.

Sagittario - la fortuna, nelle giornate della prossima settimana, sarà dalla parte del Sagittario e gli permetterà di fare le scelte più appropriate per la propria persona.

Nulla potrebbe andare storto, almeno fino a quando non si prenderanno decisioni che metteranno a rischio la propria incolumità.

Capricorno - le discussioni, soprattutto nel prossimo weekend, non mancheranno di certo e metteranno in seria difficoltà il segno del Capricorno. Lo stress potrebbe accumularsi con una rapidità impressionante e potrebbe addirittura mettere a repentaglio la sanità di una relazione.

Acquario - in questo periodo si sentirà il bisogno di circondarsi di persone amiche e fidate. L'importante, come già anticipato, è riuscire a comprendere quali sono le persone di cui potersi fidare e quali invece quelle da lasciare il più lontano possibile.

Meglio non frequentare amicizie sbagliate.

Pesci - per chi non ha ancora trovato l'anima gemella, l'amore potrebbe portare tante sorprese e novità. Chi si trova all'interno di una relazione stabile, invece, potrà divertirsi ritagliando qualche attimo di intimità da trascorrere con il proprio partner. Attenzione a non fare troppe richieste.