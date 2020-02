Il mese di febbraio sta ormai entrando nel fulcro delle sue forze, portando con sé aria di novità ed un Oroscopo in grado di fornire i giusti consigli ad ogni singolo segno zodiacale.

Nel fine settimana di sabato 8 e domenica 9 febbraio, come in ogni periodo, ci sarà chi avrà maggiore fortuna in amore e chi, invece, potrà godere di ottimi favori in ambito lavorativo. Alcuni tra i 12 segni zodiacali, come ad esempio il Sagittario, si ritroveranno ad affrontare un periodo decisamente poco fortunato, mentre altri come Ariete e Leone si incammineranno in giornate di netto recupero e decisamente positive.

I nati sotto al segno dei Gemelli, invece, dovranno fare i conti con la stanchezza fisica e mentale che non accennerà ad andarsene neanche per un istante.

Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche di tutti i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, i nati sotto al segno dell'Ariete si tufferanno in un weekend a dir poco sensazionale e fortunato. L'amore sarà nell'aria e li accompagnerà ad ogni passo, così come nella carriera lavorativa o scolastica non ci si potrà aspettare altro che importanti novità.

Toro - la stanchezza potrebbe giungere inaspettata, soprattutto dopo gli sforzi delle ultime giornate per riuscire a raggiungere i propri obiettivi. Tuttavia, nonostante questa piccola nota negativa, ci si potrà godere un meritato ed atteso riposo, assaporando i frutti del proprio lavoro.

Gemelli - come per il Toro, anche i Gemelli verranno colti da una improvvisa stanchezza, più fisica che mentale, che costringerà questo segno zodiacale al totale riposo.

La richiesta di ferie o qualche giorno di assenza dal lavoro potrebbero essere le uniche soluzioni possibili per riuscire a riprendersi.

Cancro - un oroscopo migliore e positivo, in amore, non poteva esserci. Arriverà il momento per riuscire a portare alla luce quelle che sono le lacune del partner in un rapporto di coppia e ciò, secondo le previsioni, non farà altro che permettere ad entrambi di migliorare la relazione stessa.

Leone - se in amore non vi è nulla di cui potersi lamentare, sul lavoro potrebbero nascere alcuni piccoli problemi. I nati sotto al segno del Leone, a causa del loro carattere fin troppo fiero, potrebbero ritrovarsi a doversi mordere la lingua prima del tempo. Qualche rimprovero non gradito, da parte di un superiore, potrebbe far scaturire qualche risposta inaspettata. Nel complesso è comunque una fase di recupero.

Vergine - il segno della Vergine attraverserà un periodo di ripresa che permetterà un più celere recupero delle energie ed una rapida ricarica di fortuna. Quella dose che nella scorsa settimana è stata molto carente, in queste giornate riporterà il sorriso sulle labbra.

Previsioni ed oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - qualche piccola discussione, secondo l'oroscopo di questo fine settimana, potrebbe nascere sia con il partner che in famiglia. L'importante, per non rovinare le giornate a venire, sarà riuscire a mantenere la calma e non dilungarsi troppo.

Scorpione - fortuna e felicità sembrano essere proprio attorno al segno dello Scorpione. Il lavoro va a gonfie vele e il weekend potrà finalmente essere utilizzato per godere di qualche attimo di meritato riposo. Meglio se si potrà organizzare una breve gita fuori porta con la propria famiglia.

Sagittario - come già anticipato, i nati sotto al segno del Sagittario attraverseranno un periodo non proprio fortunato.

Tra le giornate di sabato e domenica si potrebbe avvertire un leggero calo di energie fisiche e mentali, con conseguente aumento di stress e malinconia.

Capricorno - ci si potrebbe imbattere in qualche battibecco di coppia, soprattutto se si tirano fuori discorsi ormai passati. "Ciò che è stato, è stato", recita un vecchio detto e probabilmente sarebbe il caso di non dargli tanto torto. Il passato, in casi come questo, è meglio lasciarlo alle spalle.

Acquario - qualche attimo di confusione coglierà l'Acquario improvvisamente, nei momenti forse meno opportuni. Nonostante la buona volontà e gli sforzi, questo segno non sarà in grado di mostrare a dovere i propri sentimenti nei confronti del prossimo, che si tratti del partner o di un amico.

Pesci - con il fine settimana alle porte, i nati sotto a questo segno potranno avvertire una crescente passione che li porterà ad essere maggiormente romantici con il partner. Organizzare qualche cenetta romantica e ritagliarsi alcuni attimi di intimità potrebbe non essere una cattiva idea.