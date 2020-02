Le previsioni dell'oroscopo riguardanti la settimana compresa tra lunedì 17 e domenica 23 febbraio, hanno in serbo non poche sorprese per molti segni zodiacali. Gli astri non saranno purtroppo molto fortunati per le relazioni amorose dei nati sotto ai segni di Cancro e Pesci, i quali si troveranno a dover combattere contro vecchi rancori. Questi sette giorni si prevedono, invece, molto più entusiasmanti per la Vergine e il Capricorno che vivranno emozioni nuove ed avranno parecchie soddisfazioni in ambito lavorativo.

Di seguito le previsioni astrali settimanali per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo della settimana: da Ariete a Vergine

Ariete: durante questi sette giorni, l'oroscopo ha in serbo molte soddisfazioni in ambito lavorativo per i nati Ariete. Ogni nuova proposta verrà ben accolta dai colleghi e tutto andrà a gonfie vele. Tuttavia bisognerà ricordarsi di non trascurare la vita amorosa.

Toro: i nati sotto al segno del Toro vedranno andare in fumo i programmi fatti durante la scorsa settimana. Per fortuna una buona notizia nella giornata di giovedì potrebbe portare una ventata di novità e positività.

Gemelli: lo stress si fa sentire, sopratutto a causa di una settimana di intenso lavoro. Sfortunatamente neanche il fine settimana sarà dedicato al riposo, dato che un caro amico avrà bisogno di aiuto. Attenzione, però, a non fare passi falsi.

Cancro: il Cancro incontrerà non poche problematiche durante questi sette giorni, infatti ci saranno dei muri importanti e difficili da abbattere in campo sentimentale.

Anche se la fortuna sarà poca, l'importante è non perdere mai di vista il proprio obbiettivo.

Leone: la settimana dovrà essere presa di petto, anche perché nella cerchia dei conoscenti ci sarà chi tenterà di scavalcare i nativi, accendendo così delle probabili discussioni.

Vergine: questi giorni saranno all'insegna del relax e della spensieratezza. Dopo aver ricevuto ottime soddisfazioni sul lavoro, è giunto il momento di una meritata vacanza.

L'importante è godersi i momenti di riposo senza pretendere troppo. Ci saranno delle emozioni.

Previsioni dell'oroscopo settimanale: da Bilancia a Pesci

Bilancia: questo periodo si prevede parecchio stressante dal punto di vista lavorativo. A tal proposito, infatti, per i nati sotto al segno della Bilancia sarà necessario affilare gli artigli per farsi rispettare dai colleghi. Un'opportunità per rilassarsi potrebbe arrivare a metà settimana.

Scorpione: lo stato d'animo di questa settimana non è dei migliori per il segno. Infatti, l'apatia e la nostalgia faranno da padroni soprattutto nel weekend.

Bisognerà tenere duro e non lasciarsi abbattere da qualche piccola difficoltà.

Sagittario: le previsioni dell'Oroscopo prevedono sette giorni all'insegna della positività e soprattutto dell'energia, per i Sagittario. La voglia di fare sarà molta e questo segno riuscirà a trasmettere la propria positività a tutti i propri cari.

Capricorno: questi giorni le relazioni personali e amorose di questo segno saranno al top. Non a caso febbraio è il periodo in cui si celebra l'amore, e durante il weekend il Capricorno riceverà una sorpresa emozionante e inaspettata dal proprio partner, che porterà tantissima passione nella coppia.

Acquario: la settimana passerà tranquillamente, le attività del segno si limiteranno alla solita routine senza nessun evento entusiasmante. Ma proprio questa monotonia darà all'Acquario una sensazione di insoddisfazione.

Pesci: i molti impegni settimanali non andranno come previsto e anche dal punto di vista amoroso non c'è una bella aria con il partner. Insomma questo periodo non sembra essere molto fortunato per i Pesci, che nonostante tutto però non smettono di perseguire i propri obbiettivi con tenacia.