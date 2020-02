Le emozioni diventano incontrollabili con Luna ancora posizionata in Ariete nell'Oroscopo di venerdì 28 febbraio. Nuove intuizioni si fanno largo nella mente dei simboli zodiacali alle prese con l'amore e il lavoro. L'influsso di Plutone dal Capricorno, in sinergia con gli altri pianeti presenti nel segno, favorisce le iniziative sentimentali anche per Pesci, Vergine, Scorpione e Toro. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo di venerdì

Ariete: la posizione di Luna in transito nel segno garantisce successi in affari e molta popolarità in ambito professionale.

Sfruttate questa situazione per trarne profitto. In amore attenzione a non essere troppo permalosi.

Toro: benessere, salute e bellezza sono in ripresa grazie agli influssi portentosi di Sole, Nettuno e Mercurio in posizione favorevole dai Pesci. L'intelligenza diventa creativa e potete spaziare nelle varie sfere vitali con maggiore intuizione ed entusiasmo. Il successo in amore è garantito dal buon aspetto di Plutone e Nettuno che favoriscono le iniziative sentimentali.

Gemelli: romanticismo e sensibilità camminano di pari passo con un atteggiamento a tratti arrogante, sprigionato da Luna in Ariete che punta un riflettore più sui vostri bisogni che su quelli della persona amata.

Il lavoro richiede maggiore concentrazione da parte vostra.

Cancro: disinvolti e assistiti dalla buona sorte elargita da Sole, Nettuno e Mercurio in trigono favorevole, siete più coinvolgenti e vitali sia in amore che in campo lavorativo. Se da un lato questi astri fanno puntare molto alto in amore offuscando un po' la realtà con l'ambizione, Plutone e il rigore saturniano fanno rimanere più con i "piedi per terra".

Leone: attenzione a non reagire male alle provocazioni inferte da persone maliziose che vogliono farvi innervosire. L'intuizione non manca con l'influenza positiva del satellite notturno dall'Ariete che rende anche le conversazioni troppo infantili poiché cercate in tutti i modi di avere ragione anche sul lavoro.

Vergine: sul lavoro non siate pigri, seguite una scia più dinamica proposta dagli astri presenti in Capricorno che spingono all'azione.

Anche in amore, mancate di intraprendenza poiché troppo legati a un passato che ha fatto soffrire.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: siete alla ricerca di una maggiore stabilità economica e l'insicurezza è evidente poiché non è un periodo fortunato da questo punto di vista. Marte e Giove in quadratura quasi sfidano a rischiare per ottenere i risultati sperati, attingendo a una maggiore fiducia nelle proprie capacità.

Scorpione: siete in attesa di momenti più propizi per il lavoro e non vi lasciate scalfire dall'opposizione di Urano che sprigiona il desiderio di realizzarvi maggiormente sul piano professionale.

Non temete, buone notizie sono in arrivo e coinvolgono anche la sfera amorosa. Potrete dire così di essere più soddisfatti di voi.

Sagittario: un po' di confusione mentale viene causata dalla quadratura di Sole, Nettuno e Mercurio che catapultano in un mondo surreale in bilico tra il sogno e la realtà. Anche sul lavoro ci sono delle prove da superare, attingendo a una concretezza intelligente che vi è consona. Sono in arrivo colpi di fulmine per voi single.

Capricorno: più profondi e introspettivi con Plutone che incrocia un sestile astrologico con Sole, siete investiti da un'energia portentosa che bandisce la superficialità scovando anche le sensazioni più nascoste dell'animo altrui.

Impossibile farvi cambiare idea in amore e sul lavoro portate avanti le convinzioni con coraggio.

Acquario: Luna e Venere agiscono in piena sintonia dall'Ariete, garantendo maggiore armonia in coppia e intriganti flirt per voi single. Abili seduttori come siete, di certo concretizzate i successi amorosi grazie all'influsso dei pianeti che circondano la vostra casa astrologica. Buono il lavoro.

Pesci: la possibilità di risolvere un grattacapo che vi tormenta è molto vicina e trovate la soluzione giusta anche grazie alla presenza di Sole e Mercurio che approfondiscono le sfere vitali con un'intuizione intelligente e vitale.

In amore, buoni i rapporti di coppia in consolidamento, mentre per voi single sono favoriti i nuovi incontri.