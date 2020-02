Le predizioni zodiacali di domenica 9 febbraio 2020 sono pronte per illustrare l'andamento astrale della giornata. La posizione astrologica relativa ai dodici segni vede pochi cambiamenti rispetto a sabato. La Luna e Marte risultano ancora in trigono tra di loro, in questa domenica pronti a fare da scudo all'Ariete. Il Toro ospita sempre Urano mentre per il Cancro nessuna attività planetaria in rilievo. Il Leone vola con le ali della Luna attualmente ferma nel settore.

A questo punto diamo lo spazio che meritano le predizioni zodiacali dell'oroscopo dall'Ariete fino a Pesci.

Predizioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete: Luna e Marte in trigono fanno da scudo al segno dell'Ariete. Per quelli che hanno il pallino del risparmio esagerato, al limite dell'avarizia, è l'ora di dire basta. Adesso è il momento di pensare a spendere qualche soldino non solo nelle necessità. Questa seconda domenica di febbraio si presenta più intrigante per l'amore e per tutti quelli che hanno voglia di fare incontri, che non vogliono stare più soli. Una buona scelta quella di allargare il giro delle conoscenze

Toro: Urano nel segno in trigono a Marte.

Da qualche tempo siete nel pieno di una vera e propria rinascita, il che comporta anche la voglia di voler fare cose nuove. Per chi ha una attività in proprio non si escludono opportunità, incarichi o qualcosa in più. In serata potrebbero esserci buone novità in merito a qualcosa che state aspettando...

Gemelli: ottima la presenza di Marte, in questo frangente valutato speculare positivo al 90%. Le stelle premiano i nuovi amori e anche le nuove amicizie: dopo qualche giorno piuttosto pesante, in questa domenica recupererete bene; imponetevi di risparmiare qualcosa altrimenti con il solo lavoro non andrete lontani.

Cercate di adattarvi alle circostanze.

Cancro: cielo astrale sgombro da qualsivoglia attività legata ad altri pianeti. E' noto l'umore di molti Cancro, abbastanza altalenante, perciò cercate di evitare malelingue o pettegolezzi in generale. In definitiva se terrete la bocca cucita forse sarà la miglior cosa per voi. Le previsioni dell'Oroscopo del giorno consigliano di non trattare male il proprio partner.

Previsioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone: Luna sempre nel segno, finalmente si allenta la stretta dell'opposizione solare. Le predizioni zodiacali del giorno 9 febbraio fanno pensare ad un possibile recupero in quelle questioni legate all'amore, che risultano attualmente aperte. Le previsioni zodiacali indicano di fare attenzione alla sfera riguardante le salute: sapevate già che vi state trascurando? Consigliato mettersi un po' a dieta o fare sport.

Vergine: la buona posizione di Nettuno farà da volano alle intenzioni messe in conto a questa domenica. In questi giorni c'è uno stato di animo instabile; siete in attesa di alcune notizie che sembrano non arrivare.

Forse state pagando un pegno l'amore. Alcune proposte sono da rivedere e non si risolvono prima del prossimo lunedì. Le stelle del periodo regaleranno a parecchi di voi moltissime occasioni in campo affettivo. Le coppie saranno invogliate ad avere momenti romantici e notti infuocate.

Bilancia: Venere speculare positiva per il segno. Se vi interessa una persona e magari siete anche un po' ricambiati, questo è il momento giusto per farsi avanti: iniziate per primi a parlare di sentimenti. I più fortunati tra voi single potranno, entro l'estate prossima, pensar di andare a convivere con una bella persona.

Non male il comparto salute, con un piccolo contrattempo di lieve entità, a partire dalle prime ore della sera.

Scorpione: cielo terso, privo di legami a livello astrale con altri pianeti. E' nel complesso una bella giornata ed i conflitti verbali sono minori rispetto al solito. Dovete solo adattarvi alle circostanze. Dopo un periodo abbastanza turbolento, potreste aver bisogno di un po' di tranquillità. Per voi l'oroscopo prevede buone possibilità di portare a termine gli impegni messi in conto il giorno prima.

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario: Splendida domenica all'insegna della Luna e di Nettuno, entrambi in trigono a Marte, pianeta di comparto.

Lasciate perdere il passare del tempo ma concentratevi solo sul presente. In amore quando vi sono complicazioni avrete notato che più vi agitate e peggio è? Rischiate spesso di passare dalla parte del torto, anche se avete a favore tutte le ragioni di questo mondo. Dice il saggio: 'prevenire è meglio che curare',

Capricorno: Giove nel segno in sestile a Nettuno. i vostri astri ribadiscono il concetto che nella prima parte del periodo in analisi bisogna impostare una scaletta con un ordine di priorità per le cose da fare. Concentrarsi sui propri impegni potrebbe consolidare le opportunità per un eventuale successo.

L'amore invece torna coinvolgente più di prima: storie nate da poco stano diventando sempre più avvincenti. Esami in vista per qualcuno del segno.

Acquario: Sole nel segno sotto dura opposizione della Luna in Leone. In amore, secondo le predizioni zodiacali del momento, tante le buone intenzioni da mettere in campo per questa domenica. Ma le cose organizzate a priori potranno semplicemente sgonfiarsi, senza un valido motivo. Con il Sole messo in difficoltà dalla Luna, il vostro segno potrebbe incontrare difficoltà nel lavoro o nella professione. La Luna risulterà leggermente più malleabile a fine serata.

Pesci: Nettuno e Mercurio nel segno, rispettivamente in sestile a Giove in Capricorno e Urano in Toro. Le predizioni zodiacali di domenica 9 febbraio riguardo l'amore annunciano drastici propositi in merito all'ultimo giorno della settimana. Vorreste mollare tutto e scappare su un'isola lontana, non è così? Calma, se non siete tra i pochi fortunati che possono permetterselo in questo momento dovreste cercare d'evitare la noia, visto che non vi va di fare le solite cose.