Il secondo mese dell'anno è ormai alle porte e l'Oroscopo preannuncia, in questa settimana compresa fra lunedì 3 e domenica 9 febbraio, giornate interessanti per alcuni dei segni zodiacali. Tra questi vi è proprio il Leone, che dopo un periodo decisamente sfavorevole si prepara ad accogliere l'amore e le sue essenze. I nati sotto al segno della Vergine potranno godersi qualche giornata in piena serenità, mentre i Gemelli privi di energie fisiche e mentali accompagneranno i nati sotto il favore dell'Acquario in un cammino alquanto confusionario.

L'importante, in casi come questi, è non abbattersi alla prima difficoltà ed attendere l'arrivo di giorni migliori, ricordando che la pioggia non dura mai in eterno.

Di seguito approfondiamo le previsioni per i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo settimanale da Ariete a Vergine

Ariete - si tratta di un inizio di settimana decisamente con i fiocchi, soprattutto per chi da tempo aspetta l'arrivo del vero amore. Con Venere in posizione ottimale, i sentimenti assumono un significato propizio e positivo in questo primo periodo del mese di febbraio.

Buone prospettive anche in ambito lavorativo.

Toro - c'è chi dice che i sacrifici, di qualsiasi genere, vengono sempre ricompensati e questo sembra essere proprio il momento adatto per i nati sotto al segno del Toro. Chi ha dovuto affrontare un periodo a dir poco stancante e stressante a lavoro, potrà finalmente raccogliere i frutti del proprio sudore e godersi qualche giornata di meritato riposo.

Gemelli - un periodo non proprio fortunato per i Gemelli, soprattutto per coloro che speravano di potersi prendere qualche giornata di riposo da dedicare esclusivamente a sé stessi. La cura della persona va al primo posto, in determinati casi, ma la troppa stanchezza e la mole di lavoro non indifferente rendono difficoltoso ogni passo verso questa direzione.

Cancro - secondo l'oroscopo di questo periodo, il momento migliore per interfacciarsi con il proprio partner sta per arrivare.

Se c'è qualcosa che non va nella vita di coppia o si ha semplicemente il desiderio di togliersi un peso di dosso, questo è il momento adatto per farlo. Potrebbe nascere qualche litigio, ma nulla che non si potrà risolvere con il tempo.

Leone - dopo aver trascorso gli ultimi giorni a doversi confrontare con stress e nervosismo, finalmente gli astri decidono di dare una tregua e permettere anche al Leone di recuperare le proprie energie. In amore non ci sarà nulla di cui doversi preoccupare, i sentimenti saranno maggiormente ampliati in questo periodo.

Vergine - le posizioni astrali poco favorevoli hanno portato qualche nota di malinconia in questo segno.

Fortunatamente, da questi giorni sarà possibile voltare pagina ed iniziare ad osservare il mondo con tonalità più accese e positive. Il momento di crucciarsi è finalmente giunto al suo termine, quello della serenità è invece appena arrivato.

Oroscopo e previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia - la settimana che sta per arrivare non sarà tra le migliori, soprattutto in amore. Se vi sono argomenti lasciati in sospeso, questo è il momento adatto per riprenderli e portarli al termine. Attenzione a non tirare le discussioni troppo per le lunghe.

Scorpione - gli astri tornano finalmente a sorridere al segno dello Scorpione, rendendolo decisamente fortunato in ambito lavorativo e nello studio.

Chi si è impegnato fino a questo momento potrà godere dei frutti del proprio lavoro e dei propri sacrifici. Un po' meno fortunati coloro che hanno preferito poltrire.

Sagittario - secondo l'oroscopo non vi sarà nulla da prendere alla leggera, soprattutto se si considera che il periodo che sta per arrivare non rientra tra quelli più fortunati. Il nervosismo potrebbe farla da padrone e potrebbe cercare di rovinare i rapporti con le persone care. Attenzione alle parole che si intende pronunciare.

Capricorno - in amore ci saranno dei piccoli battibecchi che potrebbero rendere animate le conversazioni con il partner.

Attenzione a non tirare fuori argomenti arretrati, potrebbero far scattare una lite non da poco. Andrà meglio con l'arrivo del weekend.

Acquario - i sentimenti non sembrano essere espressi nel migliore dei modi, le parole risultano essere confuse e nessun Acquario potrebbe essere in grado di capirci qualcosa. Venire a capo di una qualsiasi situazione, in questo periodo, potrebbe risultare più complicato del solito. Meglio stringere i denti e dedicarsi al relax ed alla meditazione.

Pesci - la passione è già nell'aria ed alcuni tra i Pesci hanno già avuto il piacere di assaporarne qualche piccolo "antipasto".

In amore non ci sarà scusa che tenga, soprattutto se si ha paura di affezionarsi troppo alle persone. Il momento migliore per lasciarsi andare e sperimentare qualcosa di nuovo è decisamente questo. Attenzione a non esagerare.