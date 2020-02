L'oroscopo della giornata di domenica 1° marzo prevede la Luna in congiunzione al segno del Toro, che avrà una mentalità molto aperta verso progetti originali, mentre Scorpione sarà molto generoso nei confronti dei propri cari. Venere renderà amorosi i nativi Leone, ma anche piuttosto confusi, mentre potrebbe avere qualche difficoltà dal punto di vista delle finanze. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 1° marzo 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 1° marzo segno per segno

Ariete: oroscopo di domenica che vedrà i pianeti Marte e Giove in trigono nel vostro cielo oltre che a Venere stazionaria. Sul fronte sentimentale, se siete single, potrebbe essere una buona idea tentare di fare nuove conquiste. Magari potreste uscirne vincitori. Coloro che sono già impegnati saranno riflessivi e attenti l'uno verso l'altro. Sul fronte lavorativo sarete liberi di esprimere voi stessi in pieno, senza nessuno che ostacoli i vostri piani in quanto dimostrerete idee chiare e concise.

Voto - 8

Toro: ottima Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale secondo l'oroscopo della giornata di domenica. Il cielo splendente nel segno vi rende piuttosto socievoli agli occhi degli altri, soprattutto per voi nati nella seconda decade. L'amore sarà un punto chiave durante la giornata, e vi mostrerete parecchio disponibili nei confronti del partner. Se siete single sarete più orientati verso i vostri progetti personali.

In ambito lavorativo avrete una mentalità decisamente aperta verso nuovi progetti, che potrebbero rivelarsi parecchio originali. Voto - 8,5

Gemelli: configurazione astrale piuttosto scontrosa per voi nativi del segno a causa del Sole in posizione sfavorevole. In ambito sentimentale una parte di voi desidera romanticismo nella relazione di coppia, ma ci sono alcune problematiche che per il momento ve lo impediranno.

Se siete single non perdete la calma di fronte a delle richieste difficili da esaudire. Nel lavoro anche se solitamente siete obiettivi nei progetti, potreste avere le idee confuse. Voto - 6,5

Cancro: oroscopo di domenica che vi vedrà alle prese con la vostra relazione sentimentale. Sole, Marte e Giove in buon aspetto suggeriranno un approccio un po’ più romantico nei confronti del partner. Infatti, se vi lascerete guidare dai sentimenti positivi apporterete miglioramenti evidenti nella relazione. Se siete single avrete modo di trascorrere momenti molto piacevoli. Per quanto riguarda il lavoro portare avanti quei progetti lasciati in sospeso potrebbe essere una buona idea.

Voto - 7,5

Leone: proverete sentimenti piuttosto confusi secondo l'oroscopo di domenica. Venere amorosa in quadratura contrapposta ad una Luna capricciosa potrebbe rendervi una persona difficile da gestire, soprattutto sul fronte sentimentale, rischiando di causare alcuni litigi. Se siete single forse un pomeriggio per svolgere i vostri impegni e per riflettere potrebbe farvi bene. In ambito lavorativo i guadagni stanno diminuendo e ve ne siete resi conto, e dovreste cercare una soluzione al più presto. Voto - 6

Vergine: un forte desiderio d'indipendenza sarà al centro del vostro interesse secondo l'oroscopo della giornata di domenica.

Sul fronte sentimentale tale atteggiamento vi consentirà di essere più liberi nella vostra relazione di coppia, non chiedendo il permesso al partner per qualunque cosa. Se siete single potrebbe esserci un incontro fortunato che cambierebbe la vita a molti del segno. Nel lavoro fare progetti surreali non sarà la giusta soluzione per riprendersi da una situazione economica difficile. Volate più in basso. Voto - 7,5

Bilancia: Venere in opposizione al segno zodiacale completa per voi un oroscopo dalle mille sfaccettature. in ambito sentimentale infatti, sarete indecisi se perdonare il partner per un errore oppure non, ma alla fine, spetterà al vostro cuore la soluzione definitiva.

Se siete single aprite la mente e cercate una persona che non sia bella solo fisicamente. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo potrebbe esserci qualche ostilità da affrontare: forse un capo ostinato, qualche critica di troppo, discussioni da evitare con i colleghi impiccioni. Voto - 7

Scorpione: con il Sole in trigono rispetto al segno dei Pesci, l'oroscopo della giornata di domenica sarà vi renderà piuttosto generosi con più voglia di condividere i vostri sentimenti. In amore infatti condividere sogni e obiettivi con il partner aumenterà di molto l'intesa di coppia. Se siete single sapete essere di conforto agli altri e questo vi fa onore, considerando che vi capita anche di dover riparare ad errori non commessi da voi.

Sul posto di lavoro la collaborazione con i colleghi sarà più facile del solito e potreste dare inizio a nuovi progetti oppure terminarne alcuni di gruppo. Voto - 8,5

Sagittario: oroscopo di domenica in recupero per voi nativi del segno grazie a Marte positivo. In amore infatti cercherete di fare qualche sforzo in più per riconciliarvi con il vostro partner, soprattutto se le ultime tensioni hanno lasciato un forte nervosismo in entrambi. Se siete single potreste riuscire a risolvere una faccenda delicata parlandone senza timore. Nel lavoro i vostri colleghi potrebbero comportarsi in modo ambiguo e per voi potrebbe essere motivo di ansietà.

Voto - 6,5

Capricorno: avrete modo di fare programmi a lunga scadenza grazie a Marte e Giove benefici. Sarete decisamente di buon umore e riuscirete a riempire il vostro tempo e tenere occupata la mente con tante cose da fare che vi metteranno allegria ora dopo ora. In amore i sentimenti avranno il primo posto nella vita degli altri e le persone a voi care vi ringrazieranno molto. Se siete single trovare l'amore potrebbe passare in secondo piano. Nel lavoro i colleghi intorno a voi inizieranno a rivalutarvi e ad avere più stima delle vostre opinioni. Voto - 8

Acquario: con la Luna in opposizione rispetto al segno del Toro durante la giornata di domenica, sarete piuttosto cauti nelle spese sul fronte lavorativo, cercando di risparmiare un po’ per il momento, soprattutto se siete nati nella prima decade.

In amore avrete bisogno di stabilità, quindi se avete qualcosa da chiarire, portate alla luce i dubbi con il partner e definite la vostra posizione una volta per tutte. I cuori solitari avranno a che fare con situazioni personali complesse e delicate, tanto che bisognerà riflettere molto prima di agire. Voto - 7

Pesci: Sole stazionario nel segno zodiacale, renderà la giornata molto piacevole con la vostra anima gemella, tanto da trascorrervi gran parte del tempo. Se siete single soprattutto nati nella terza decade, potreste rimanere affascinati da un nuovo incontro. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo la vostra popolarità vi porterà a svolgere incarichi sempre più importanti, magari raggiungendo obiettivi e guadagni più importanti.

Voto - 8