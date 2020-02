L'oroscopo del 27 febbraio è pronto a raccontare ciò che succede a metà settimana. I nativi dell'Ariete devono fare i conti con le insoddisfazioni d'amore, mentre le persone del segno Sagittario devono evitare di fare scelte precipitose. Segno per segno, l'astrologia della giornata di giovedì e le previsioni degli astri su amore, lavoro e salute per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Questo è un periodo che potrebbe minare l'intesa di coppia con tensioni, stanchezza, insoddisfazioni.

Magari siete alle prese con qualche problema di ordine pratico o divergenza familiare. Nulla, però, che non possiate risolvere o affrontare, contando sulla vostra buona volontà e sulla vostra capacità di dialogo. Coloro che si stanno separando non devono essere possessivi, anche se non c'è più amore tra voi e il partner. Questo potrebbe anche essere un periodo favorevole per contatti lavorativi o lavori part-time. Potrebbe emergere qualche problema economico, oppure dovrete sanare un errore commesso tempo fa.

Occuparvi di voi stessi deve far parte del vostro programma quotidiano. L'esercizio fisico è un ottimo modo per amarvi.

Toro – Atmosfera tranquilla e piacevole. Se ci sono dubbi e tensioni da affrontare nella vostra relazione, fatelo adesso. Se siete una coppia datata, riscoprite il desiderio di vivere e di godervi la vita insieme. I single entrano in una fase più riflessiva, forse perché più consapevoli e maturi dopo alcune esperienze dolorose legate al passato.

Un buon modo per scoprire i vostri sentimenti è fare meditazione silenziosa o fare lezione di yoga. Questo è anche tempo di rinnovamento, che si annuncia soddisfacente e fortunato. Nuove amicizie e tante nuove opportunità in arrivo. In campo lavorativo siete astuti, abili nelle relazioni e vi farete notare ed apprezzare da tutti. In ambito economico potreste mettere a segno dei bei colpi.

Gemelli – Le coppie longeve possono davvero rallegrarsi delle scelte fatte fino ad adesso.

Aver superato problemi anche importanti significa che lui/lei è la persona giusta. Questa giornata potrebbe essere dolce e appassionata, le nuove coppie potrebbero fare progetti legati al futuro. Alcune unioni meno fresche potrebbero cementare la complicità. Anche se c'è poca passionalità, c'è più attenzione ai dettagli, alla routine, alla quotidianità. Occhio alle distrazioni e agli equivoci. In ambito lavorativo dovete muovervi con i piedi di piombo, essere prudenti ed evitare azioni impulsive. Con tanta riflessione, potreste evitare errori irreparabili e cogliere qualche buona occasione. Coloro che vivono un momento delicato devono fare attenzione a ciò che mangiano.

Meglio mangiare roba fresca e salutare, come legumi e pesce.

Previsioni di giovedì 27 febbraio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Anche se questo è un periodo buono per l'amore. qualcuno o qualcosa potrebbe complicare la vostra situazione. Occhio alla famiglia, alle interferenze nelle scelte amorose e all'insistenza. È meglio evitare ossessioni e lotte di potere. Elasticità, sensibilità, disponibilità ma anche fermezza nel dire 'No', potrebbero aiutarvi a evitare strascichi e polemiche esasperate. Potrebbe essere anche un ottimo periodo per lavoro e soldi. Coloro che stanno cercando un nuovo impiego, devono aggiornare il curriculum e allargare il giro di conoscenze.

In questa giornata regalatevi una sauna o un massaggio. Trattatevi come vorreste che gli altri vi trattassero e vi sentirete più preparati ad affrontare gli imprevisti che potrebbero sorgere in questa giornata.

Leone – Conoscenze, flirt, sguardi maliziosi, chiacchiere da salotto, un po' di rivalità: sono tutti gli elementi che potrebbero caratterizzare questa giornata di giovedì. Potreste anche trovare ciò che cercate, soprattutto se avete le idee chiare. La mancanza di chiarezza potrebbe crearvi qualche problema. Ad esempio, potreste dedicare tutte le vostre attenzioni a una persona speciale, per poi scoprire di voler qualcun'altra.

L'oroscopo consiglia di aspettare un po' prima di prendere una decisione definitiva. Periodo positivo per lavoro e denaro, anche se dovrete fare attenzione ad eventuali equivoci o distrazioni. Oltre a concentrarvi su ciò che volete veramente, concentratevi sulla vostra salute.

Vergine – Molti progetti iniziano a concretizzarsi e le vostre speranze si avvicinano ai risultati auspicati. Tutto questo vi fa sentire felici e appagati. I battibecchi tra coniugi sono all'ordine del giorno, non dovete allarmarvi. I cuori solitari potrebbero trovare l'amore ed eliminare tutti quegli ostacoli che in passato hanno impedito di essere felici.

Siate fiduciosi, farete centro. Nel lavoro dovete dare il meglio delle vostre potenzialità. Poteste compiere importanti passi in avanti, anche in ambito economico. Fate attenzione all'insicurezza, potrebbe spingervi a rinunciare a un incarico o a un progetto oppure a farvi prendere una decisione sbagliata. Infine, potreste aumentare l'energia creata dagli influssi favorevoli di questa giornata per aumentare la vostra autostima. Fate del vostro meglio per prendervi cura di voi stessi.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Questo potrebbe essere un periodo riflessivo che aiuta a capire che cosa volete veramente, che cosa vorreste migliorare e come muovervi in vari settori della vita.

Non sottovalutate la tranquillità, nei prossimi giorni l'atmosfera sarà più calda, specie se tutto non andrà come vorreste. In amore, la vostra arma secreta potrebbe essere la comunicazione. In campo lavorativo siete in cerca di stabilità e le scelte che vorreste fare potrebbero darvi buone soddisfazioni. Giornata positiva per chi cerca un impiego diverso da quello attuale. Per eliminare sentimenti negativi, la tensione e i risentimenti dovete fare alcuni esercizi di respirazione. Non trascurate la vostra salute, fate qualche ora di esercizio fisico ogni settimana.

Scorpione – Questo potrebbe essere un ottimo periodo per la vostra carriera amorosa, per riflettere su voi stessi e su quello che provate, per prendere decisioni o per migliorare tutto ciò che non ha funzionato.

I single che di recente hanno vissuto un periodo altalenante, ora possono tirare un sospiro di sollievo. Finalmente le vostre scelte in campo professionale cominciano a mostrare i primi frutti. Se state cercando lavoro, sfruttate questo momento. Proponetevi, aggiornate il curriculum e cercate anche sui social. Qualcosa potreste trovare. Questa è anche la giornata per prendersi cura di voi stessi e guardarvi dentro. L'esercizio fisico è di grande aiuto, anche un buon riposo notturno.

Sagittario – In questa giornata, l'amore potrebbe darvi qualche grattacapo. Evitate di fare scelte precipitose, perché la vostra situazione migliorerà con il tempo.

L'incertezza cede il posto alla certezza e avete anche voglia di chiudere con il passato e di abbracciare il futuro. In questa giornata potreste avere una sorpresa inaspettata. In campo professionale avete una sensazione di affaticamento e di pesantezza. Dovete fare molta attenzione agli investimenti. Tutte le cose carine per voi stessi che avete rimandato fino ad adesso, realizzatele in questa giornata. Concentratevi sulle vostre emozioni e confortatevi con cibo sano e nutriente.

L'oroscopo di giovedì 27 febbraio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Questa giornata potrebbe essere positiva per l'amore.

Emozioni, passione, fascino e tanta sensualità potrebbero farvi sentire la persona più felice sulla faccia della Terra, o quasi. Se dovessero nascere dei contrasti, contate fino a cento e dite ciò che pensate con gentilezza. Nei vostri modi di fare potrebbero esserci interessanti cambiamenti. In campo lavorativo avete l'intenzione di fare meglio, di ottenere di più, di impegnarvi per raggiungere obiettivi e aumentare le entrate. Potreste fare un investimento vantaggioso. Non dimenticate di prendervi più cura di voi stessi, la salute è importante perché incide sul vostro umore.

Acquario – Se la persona che avete al vostro fianco è quella giusta, potreste stupirla con una decisione inaspettata.

Nel vostro cuore c'è un forte bisogno di pensare al futuro della vostra vita di coppia, magari un matrimonio o una convivenza. Se la vostra unione è datata, l'oroscopo consiglia di coltivare maggiore passionalità e qualche piacevole trasgressione. Periodo eccellente in campo lavorativo, soprattutto per colloqui, comunicazioni, trattative e contratti. Anche in questa giornata non dovete trascurare voi stessi. Prendervi cura della vostra persona significa mangiare cibi sani e nutrienti, bere molta acqua e fare buon riposo notturno. L'esercizio fisico vi impedisce di diventare stagnanti.

Pesci – Togliete l'amore a un pesciolino e gli avete tolto l'essenziale per vivere. In questo periodo i sentimenti non spariscono dal vostro cuore, ma alcune antipatiche nuvolette potrebbero offuscare la visione limpida e serena del vostro futuro. Cercate di non vedere il bicchiere mezzo vuoto. Scuotetevi e reagite, presto tornerete a essere quella persona sensibile, intuitiva e passionale del solito. Nel lavoro potreste avvertire fatica, noia, timore o insoddisfazione. Cercate di contrastare il pessimismo usando lucidità e razionalità. Niente panico e andate avanti. Il miglior tipo di esercizio è quello che vi piace. Potreste non voler fare la stessa cosa ogni giorno, anche se è più facile seguire una routine. Assicuratevi che ciò che fate sia abbastanza importante da non saltare il vostro allenamento quotidiano.