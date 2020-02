L'oroscopo del 9 febbraio è pronto a raccontare come si conclude questo secondo weekend del mese degli innamorati e delle maschere. Tale giornata vede i nativi del Toro appianare alcune questioni in amore. Per i nati sotto il segno del Leone è un periodo ideale per chiarire problemi familiari. Segno per segno, l'astrologia della giornata di domenica e le previsioni degli astri su amore e lavoro per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete – In questa giornata le tensioni e le contraddizioni si addolciscono, anche se vi ostinate a puntare il dito su ciò che vorreste.

Mai accontentarsi, avete ragione ma anche volere l’impossibile può avere risvolti negativi. Le coppie annoiate dalla solita routine hanno la possibilità di riscoprire emozioni dimenticate. Incontri particolari per i single, che finalmente dimenticheranno il passato e i suoi tormenti. Le occasioni che aspettate sono probabilmente in arrivo. Potete iniziare a concretizzare alcune delle vostre aspettative riguardo il denaro e il lavoro.

Toro – In questa domenica potreste appianare alcune questioni che ci sono tra voi e il partner.

Quello che vi manca è una maggiore apertura all'esterno, vi siete adagiati troppo nel rapporto con il partner, perdendo di vista la vostra identità e la voglia di socializzare. Questo atteggiamento potrebbe danneggiare il rapporto, provvedete subito. Maggiore possibilità di incontri per i cuori solitari, anche se alcuni sperano in un ritorno di un ex. Per affari, denaro o per lanciare una campagna di marketing questo è un periodo vantaggioso.

Potreste mettere a segno un bel colpo ricavandoci un po' di denaro extra.

Gemelli – Preparatevi a recuperare terreno, a chiarire tutte le cose che vi hanno tormentato, a dare nuovo significato alla parola emozione. In questo periodo sentirete l’amore più forte che mai. Se il partner dovesse fare capricci, peggio per lui o lei perché con il fascino che avete ci mettete davvero poco a trovare un nuovo amore.

Se siete ancora single vuol dire che avete scelto di non legarvi più a nessuno. A coloro che cercano l’amore in ogni vicolo della Terra, l'oroscopo consiglia di selezionare, osservare con attenzione e avere fiducia. Presto ciò a cui aspirate si avvererà. In campo lavorativo qualunque sia il vostro impiego, posizione o aspirazione, compirete passi importanti e farete centro.

Previsioni astrologiche di domenica 9 febbraio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro – Se avete qualche problema in ambito affettivo, vi conviene essere tolleranti con certe persone. Se serve alzare la voce, fatelo. Essere troppo buoni non sempre è utile.

Massima attenzione ai familiari, specie la famiglia del vostro partner. Questo è un periodo migliore per i single che vogliono allargare il giro di conoscenze, farsi notare e risultare simpatici. Affrontate colloqui e fatevi notare dal datore di lavoro. State alla larga da pasticci e bisticci con colleghi invadenti e superiori arroganti.

Leone – Periodo favorevole per chiarire eventuali problemi familiari. Avete la possibilità di chiarire alcuni dubbi con il partner, conoscente o un amico e allargare il giro delle vostre frequentazioni. Ai single l'Oroscopo consiglia di non passare da flirt a flirt.

Vivrete un periodo vantaggioso sotto parecchi aspetti in campo lavorativo e potreste ricevere una chiamata a sorpresa, una proposta o avere un’idea eccellente. Non male in campo economico, anche se le spese sono eccessive.

Vergine – Il rapporto con il vostro partner d'amore è improntato a un bisogno di concretezza, testato forse da qualche dubbio che nutrite nel vostro cuore. I rapporti platonici non fanno per voi. Anche se non ci sono aspetti da manuale, Cupido potrebbe venire lo stesso a trovarvi. In campo lavorativo questo periodo indica disattenzioni, imprevisti e un po' di confusione riguardo agli obiettivi che intendete raggiungere.

Massima prudenza, soprattutto se dovete firmare qualcosa.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia – Ci sono tensioni in famiglia a causa dei soldi, figli, suocere o dubbi d'amore. Avete la sensazione che il vostro partner voglia esplorare nuovi orizzonti o sperimentare la vita di coppia aperta. L’oroscopo consiglia di introdurre diversivi nella routine in genere. La freccia scoccherà anche per i single, le emozioni appena nate potrebbero essere venate di gelosia. In campo lavorativo, se volete raggiungere il vostro obiettivo dovete sforzarvi e impegnarvi molto. Anche se non siete raccomandati da nessuno, ce la farete lo stesso.

Moderate le spese.

Scorpione – Aleggia qualche preoccupazione in questo periodo. Forse si tratta di problemi familiari, oppure di un equivoco o molto semplicemente di timori che avete nel cuore. Siete in una fase positiva e presto i timori svaniranno. Non dovete avere paura di ciò che provate, di sicuro otterrete quello che volete. Per i single non ci sono mezze misure e molti di loro non hanno voglia di corteggiare e di essere corteggiati. In campo lavorativo fate passare qualche giorno prima di firmare o concludere un affare o una compravendita. In questi giorni potreste essere molto distratti.

Sagittario – Avete voglia di stupire ed essere stupiti, e guai se il partner dovesse pensare ad altro. Magari perché state insieme da molto tempo e noia e routine hanno logorato il vostro rapporto d'amore. Se fosse così, ricordatevi che la comunicazione è la migliore medicina per eliminare le incomprensioni. I single non devono dare peso ai pettegolezzi. Sfruttate la vostra bella spontaneità e immaginazione. Questo è un periodo buono per mettere in cantiere i progetti. Vi conviene leggere ogni clausola prima di firmare accordi.

L'oroscopo del 9 febbraio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno – Periodo un po' complicato per la vostra vita affettiva.

Potrebbe esserci l'ombra dell'insoddisfazione o il timore di aver compiuto una scelta sbagliata. Emozioni contraddittorie, ma non mancano anche momenti speciali. Allora è meglio temporeggiare e non prendere nessuna decisione, adesso. Presto vi sentirete meglio e guarderete la situazione da un altro punto di vista. I single potrebbero vivere una giornata all'insegna della movida scatenata e fare nuove conoscenze. Se cercate, però, la sicurezza o il matrimonio immediato, questo non è il periodo adatto. Concentrate le vostre azioni ed energie, potreste ottenere vantaggi sperati in un lampo. Nonostante qualche imprevisto, riuscirete a bypassare tutto con bravura.

Acquario – In questo periodo non c'è spazio per le ombre, i rimpianti e le tristezze. Avete voglia di corteggiare ed essere corteggiati e di trasformare la vostra relazione in qualcosa di insolito e diverso dalle vostre abitudini. Gli sguardi e le proposte alternative non vi mancheranno. I single potrebbero avere più opportunità del solito. Il vostro atteggiamento più aperto e comunicativo del solito potrebbe attirare sguardi e consensi. Periodo eccellente per il lavoro, un po' meno per i soldi.

Pesci – Periodo positivo per concretizzare le vostre aspirazioni, non permettete agli estranei di intromettersi tra voi e la famiglia o il partner.

Nel complesso, vi aspetta un periodo scorrevole. Se avete conosciuto una persona interessante, portate avanti questa conoscenza e dichiaratevi. La fortuna è dalla vostra parte. Occhio alle invidie degli amici. Il vostro cammino verso la realizzazione degli obiettivi lavorativi potrebbe subire qualche intralcio, ma si tratta di situazioni che potete facilmente gestire e risolvere con un po' di pazienza.