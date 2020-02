L'Oroscopo di mercoledì 12 febbraio ci delucida sull'andamento di coloro che stanno cercando l'anima gemella. Per quanto riguarda i segni di Fuoco, l'Ariete sarà tentato da qualcosa, mentre in quelli di Terra la Vergine vuole essere spensierata. Tra i segni d'Aria la Bilancia penserà esclusivamente alle avventure, mentre in quelli d'Acqua lo Scorpione proseguirà con gli incontri fugaci.

La giornata astrologica per i segni di Fuoco

Ariete: una situazione vi sta stuzzicando molto, siete tentati di andare fino in fondo, nonostante alcune perplessità.

Cercate di capire se il gioco vale la candela, altrimenti non perdeteci troppo tempo.

Leone: una serata particolarmente spensierata vi farà ragionare su alcune situazioni. Sarete molto presi da una persona e vorrete capire se la cosa può essere reciproca. Telefonatele subito e invitatela per un aperitivo.

Sagittario: siete sempre più desiderosi di voler trovare l'amore. È molto tempo che qualcuno non vi fa battere il cuore e non vedete l'ora di provare di nuovo alcune sensazioni.

L'oroscopo per i segni di Terra

Toro: siate tranquilli e non abbiate la presunzione di ottenere tutto e subito: a volte le cose meglio riuscite sono quelle che arrivano in maniera del tutto inaspettata. L'ossessione fa vivere male anche la sfera amorosa.

Vergine: navigate a vista e non fatevi troppe domande, in questo momento avete bisogno solo di ciò che vi fa stare bene. Lasciatevi andare a qualche momento di relax con degli amici fidati.

Capricorno: cercate di socializzare di più e non chiudetevi troppo in voi stessi. Una persona aspetta un vostro cenno per poter dichiararsi. Non fatevi scappare l'opportunità, potrebbe essere una buona occasione.

Le previsioni zodiacali per i segni d'Aria

Gemelli: una cena a cui non volevate nemmeno partecipare, potrebbe essere decisiva. Avrete la possibilità di fare nuove conoscenze, una in particolare vi risulterà particolarmente gradita: se son rose fioriranno.

Acquario: Cupido sta per entrare nella vostra vita, lo status di single potrebbe avere i giorni contati. Avrete tutte le carte in regola per tentare di costruire qualcosa di solido e impegnativo.

Bilancia: sarete più portati a pensare alle avventure piuttosto che a un legame concreto. Se questo è quello che volete, non abbiate recriminazioni e procedete, ci sarà tempo e modo per pensare ad altro.

Le predizioni astrali per i segni d'Acqua

Cancro: avete deciso di forzare la mano, siete convinti che una cosa potrebbe scapparvi di mano. Agite secondo il vostro istinto e non perdete tempo: meglio cercare di riparare che avere dei rimorsi futuri.

Scorpione: siete consapevoli che le avventure non possono essere per sempre, ma avrete uno spirito indomito e difficilmente vi farete convincere a intraprendere qualcosa di concreto.

Pesci: siete convinti di quello che state facendo, ma un dubbio vi assale: non riuscite a capire se vi state innamorando del gioco piuttosto che del giocatore. Andate avanti e avrete le idee più chiare.