È arrivato il mese di febbraio. Scopriamo come sarà il periodo compreso tra l'1 e il 29 febbraio per tutti i nati sotto il primo segno zodiacale. Di seguito le stelle e l'oroscopo riguardanti l'amore, il lavoro e la salute, ma anche accorgimenti per vivere nel migliore dei modi il periodo in arrivo. Nell'ultimo periodo il segno dell'Ariete ha vissuto dei momenti di tensione soprattutto a livello psicofisico. Non sono mancati momenti di nervosismi e di arrabbiature, che vi hanno creato delle problematiche.

In amore molti sono stati gli stimoli, ma nonostante questo non siete riusciti a fare dei grandi passi avanti. A livello professionale, poi, avete cercato delle soluzioni, in attesa di notizie che tardavano a giungere.

Stelle di febbraio: la salute dell'Ariete

Nel mese di febbraio, Giove e Saturno saranno dissonanti, questo provocherà delle tensioni che non gioveranno al lato psicofisico. Cercate quindi di badare in particolare alla vostra salute, nelle prime settimane del mese, la situazione più critica sarà intorno alla metà del mese, quando potrete sentire qualche fastidio in più.

Nella seconda parte di febbraio ci sarà invece un momento di maggiore serenità, vivrete un recupero, anche se lievi agitazioni proseguiranno a causa di questioni riguardanti il lavoro, la famiglia e l'amore. Nel mese di marzo ci saranno delle stelle importanti per chi desidera recuperare a livello fisico, Saturno in particolare non sarà più contrario, mentre il Sole entrerà nel segno. In campo amoroso nel secondo mese dell'anno vivrete una ripresa, sarete più energici e, in particolare dalla seconda settimana del periodo, con Venere nel segno, avrete nuovamente voglia di mettervi in gioco.

A livello lavorativo ci sono delle strategie da approfondire, dei nuovi progetti da vagliare. Vediamo di seguito da dettagliatamente l'oroscopo che riguarda il campo professionale e quello amoroso dei nati Ariete.

Oroscopo febbraio: lavoro e amore dell'Ariete

Come anticipato, il cielo è ottimo per chi desidera mettersi in gioco in amore, con Venere che sarà per voi positivo, potrete fare dei passi avanti e vivere delle belle emozioni.

Qualcuno potrebbe anche pensare a dei cambiamenti, trasferimenti. Giove sarà però dissonante, per questo motivo cercate di mantenere sotto controllo le situazioni e soprattutto prendete delle decisioni ragionate. A livello lavorativo, l'intero 2020 sarà per voi importante, ma in particolare in questo mese di febbraio potrete organizzare e presentare dei nuovi progetti, che potranno darvi dei risultati e delle soddisfazioni. È un buon periodo anche per gli studenti che devono affrontare delle sessioni d'esame. Marzo sarà per voi un periodo creativo, potrebbero anche nascere delle nuove collaborazioni.