L'Oroscopo di domenica 2 febbraio vede l'entrata di Luna nel domicilio astrologico del Toro. I segni di Terra iniziano così a vivere la vita in modo più concreto e pratico, magari nascondendo la parte più volubile e proteggendola da una corazza che mette al riparo dalle delusioni. Il bisogno di maggiore stabilità è forte non solo per il Toro, ma anche per il Capricorno, i Pesci, Cancro e Vergine.

Di seguito approfondiamo per tutti i segni le previsioni astrologiche.

Astri e oroscopo di domenica

Ariete: la forma fisica è impeccabile, anche grazie a Venere e Giove favorevoli e molto generosi nei vostri riguardi.

Mercurio in quadratura, ma ancora per poco, crea qualche incomprensione che potete raggirare facendo affidamento a una razionalità brillante e vivace che non vi abbandona mai.

Toro: Luna nel segno garantisce passionalità e una percezione delle sensazioni molto spiccata. Propensi a vivere la sfera materiale traendo benessere da ciò che avete costruito fino a ora, attenzione a non chiudervi a un cambiamento costruttivo solo per paura di perdere la stabilità che ora possedete.

Gemelli: Luna e Urano molto vicini al segno cercano di avviare un cambiamento imprevedibile, provocando situazioni inaspettate e fulminee.

Dovete coglierle al volo per ottenere successo, concretizzandole al meglio con un pizzico di istintività irrazionale.

Cancro: buoni gli influssi lunari dalla casa astrologica seconda che fa prendere le decisioni amorose in maniera più ponderata e concreta. Le novità vi spaventano e non vi aprite facilmente alle nuove opportunità sentimentali, ma non prolungate in maniera eccessiva questo "ancoraggio emotivo" alle sensazioni passate.

Leone: in amore tendete a nascondere i sentimenti, con Luna dissonante dal Toro. Mascherate bene le sensazioni che provate, ma attenzione a non travolgere chi vi sta accanto con i vostri improvvisi scatti d'ira. Marte dal Sagittario in compenso, garantisce uno spiccato sexappeal.

Vergine: l'influenza del satellite notturno si fa sentire e promette bene poiché in trigono. Avete bisogno di tempo per lasciarvi andare all'amore e vi muovete con serietà e circospezione, valutando i pro e i contro delle situazioni sentimentali.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: cercate di trascorrere più tempo con la persona amata. I momenti di magica intimità a due sono lì che vi aspettano, dunque non tergiversate oltre. Nuovi incontri e brillanti amicizie sono elargite da Mercurio e Sole in splendida forma dall'Acquario.

Scorpione: attenzione a Luna in opposizione che potrebbe provocare testardaggine. Non incaponitevi quindi, portando avanti le vostre idee a tutti i costi. Potreste creare una situazione di "stallo emotivo" difficile da sbloccare. Che ne dite invece di valutare le situazioni in chiave più obiettiva?

Sagittario: Venere, Nettuno e Marte in quadratura astrale confondono un po' le idee e avete la sensazione di stare con la testa tra le nuvole. Questa quadratura produce anche una spiccata litigiosità, quindi attenzione a non esagerare con i gesti e le parole. E' in arrivo una bella rivincita.

Capricorno: Luna è complice dal domicilio astrologico del Toro e crea un equilibrio perfetto tra l'interiorità e la praticità. In amore utilizzate la ponderazione per tenere la situazione sotto controllo. Gli astri e soprattutto Saturno nel segno, esortano alla prudenza valutando la situazione a 360°.

Acquario: gli astri spingono a prendere una decisione che avete rimandato da tempo.

Mercurio e Sole sono vostri consiglieri ed elargiscono intraprendenza, arginando una congiunzione Venere-Nettuno troppo fantasiosa dai Pesci, che tende a far idealizzare l'amore.

Pesci: in amore, sentite il bisogno di instaurare un rapporto affettivo solido e basato sulla soddisfazione dei piaceri fisici ed emotivi. Siete alla ricerca di una sicurezza interiore che fa pianificare in modo prudente. Marte in quadratura però procura degli scatti d'ira improvvisi, offuscando questo cielo amoroso splendido per l'amore.