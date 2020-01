Le previsioni astrali di lunedì 10 febbraio analizzano l'andamento sentimentale di coloro che non hanno ancora trovato l'anima gemella. Per segni di Fuoco, il Leone si dedicherà ad incontri fugaci, mentre per quelli di Terra, la Vergine sarà attratta fisicamente da una persona. Tra i segni d'Aria, la Bilancia potrà valutare alcune situazioni, mentre per quelli d'Acqua, lo Scorpione dovrà essere capace a non isolarsi.

La giornata astrologica per i segni di Fuoco

Ariete: sarete particolarmente allegri, le stelle sono dalla vostra parte e vi condurranno nella giusta direzione.

Sappiate assecondare gli astri e ne uscirà sicuramente qualcosa di buono.

Leone: è la giornata adatta da dedicare alle avventure. Siete consapevoli che non può essere così per sempre ma volete sfruttare al massimo questo momento di serenità e spensieratezza.

Sagittario: avrete la possibilità di conoscere persone interessanti, non fate cadere nel vuoto le possibilità che vi vedranno protagonisti. Non sempre capitano situazioni così favorevoli, sfruttatele.

L'oroscopo per i segni di Terra

Toro: sarete alla ricerca di qualcosa di concreto, potrebbe non bastarvi più la classica avventura o qualche flirt passeggero.

L'amore è dietro l'angolo, dovete essere bravi a saperlo acciuffare.

Vergine: l'attrazione fisica sarà alla base di una vostra conoscenza. Cercate di capire se anche l'aspetto mentale può essere di vostro interesse e agite come il vostro istinto vi consiglia.

Capricorno: state cercando insistentemente di iniziare una relazione a cui tenete molto, non siate opprimenti e considerate i giusti tempi e i modi appropriati.

La persona in questione potrebbe non gradire la vostra eccessiva frenesia.

Le previsioni zodiacali per i segni d'Aria

Gemelli: la frequentazione che state portando avanti non vi soddisfa particolarmente, valutate bene le decisioni da prendere. Rimanere in una possibile storia solo per abitudine è profondamente sbagliato.

Acquario: apritevi maggiormente, qualcuno sta aspettando con impazienza di capire i vostri sentimenti nei suoi confronti.

Non siate troppo titubanti e sappiate esternare meglio.

Bilancia: il momento è estremamente favorevole, avrete la possibilità di scegliere tra diverse situazioni stimolanti. Cercate di non sbagliare e valutate bene su quale situazione posare il vostro interesse.

Le predizioni astrali per i segni d'Acqua

Cancro: non siate eccessivamente spavaldi, cercate di capire prima in cosa e in chi vi state imbattendo. La calma e la ragione sono sempre le armi migliori, avrete tutto il tempo necessario per scegliere bene.

Scorpione: non isolatevi troppo, chiamate alcuni amici e uscite per una serata all'insegna del divertimento.

Ultimamente state diventando troppi pigri, cogliete al volo ciò che di bello vi potrà accadere.

Pesci: non pensate alle esperienze del passato, pensate alla vita sentimentale davanti a voi, dovrete essere bravi a sfruttare le occasioni propizie e a non chiudervi in voi stessi.