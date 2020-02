Durante la giornata di giovedì 13 febbraio - secondo le previsioni astrologiche - le relazioni di coppia saranno messe a dura prova da incomprensioni e gelosie come nel caso dei nati dei segni dei Pesci e dell'Ariete. Mentre altre invece troveranno il loro amore esattamente sui “giusti binari” come nel caso del segno della Bilancia, del Cancro e del segno dello Scorpione. La situazione amorosa sarà decisamente più traballante per i segni del Toro, dei Gemelli e dell'Acquario.

Approfondiamo ora le previsioni segno per segno della giornata .

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: farete molta più attenzione alla vostra situazione sentimentale, dal momento che vi renderete conto che starà sfuggendo decisamente di mano. Avrete anche più stimoli positivi nei confronti del partner.

Toro: sonderete il terreno per cercare di ritrovare la serenità di coppia, ma sicuramente ancor i tempi non saranno abbastanza maturi per tentare qualcosa di più. Nel frattempo, le amicizie costituiranno un supporto essenziale.

Gemelli: un abbassamento del “tenore” della vostra relazione vi darà di che riflettere, ma ora come ora il partner sarà molto “distante”, impedendo eventuali approcci.

D'altro canto, nemmeno voi sarete dell'umore adatto.

Cancro: la complicità all'interno della coppia sarà in netto rialzo, tanto che vi renderete conto di un senso di passionalità e di tenerezza dell'uno nei confronti dell'altro. Questa serata sarà una delle migliori della settimana.

Leone: voi ed il partner costituirete una vera e propria squadra che sarà in grado di risolvere le mille incombenze “casalinghe” quotidiane.

Giovedì in particolare le vostre menti lavoreranno praticamente in sincrono.

Vergine: guadagni. Finalmente le vostre finanze saliranno, ed anche la vostra situazione economica ne risentirà positivamente rispetto alle giornate precedenti. Attenzione a non eccedere subito con gli acquisti.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: una sorpresa da fare al partner sarà un ottimo pretesto per ravvivare la vostra relazione.

Purtroppo però il lavoro vi metterà in condizione, se non di rimandare, di porre in primo piano le vostre finanze.

Scorpione: un barlume di gelosia sarà determinante per esprimervi appieno con il partner. Aprirvi alla vostra dolce metà vi darà l'opportunità di comprendervi meglio a vicenda e a lasciare da parte i rancori.

Sagittario: shopping. Sarete alle prese con un cambio di look, che sia di capelli o di guardaroba, rivelando agli altri un'eccentricità che soltanto poche persone conoscevano prima d'ora.

Capricorno: vi farete convincere a concedervi uno sfizio o una serata interamente dedicata al divertimento con gli amici, ma qualche pensiero che di lavoro permarrà facendovi distrarre molto poco.

Acquario: ottime le conoscenze fatte in queste ore, specialmente per i single. Le coppie invece potrebbero essere messe in crisi proprio a causa di una forte affinità con una amicizia fatta recentemente.

Pesci: l'amore non brillerà particolarmente in questa giornata. Pochissima intesa vi porterà ad essere in disaccordo su molti punti, e non sempre riuscirete a “venirvi incontro”.