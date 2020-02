Marte e Luna in Capricorno nell'Oroscopo di giovedì rendono l'amore molto impulsivo e dirompente. Nuovi impulsi sono sprigionati da questa congiunzione che in sinergia con Plutone e Saturno, getta luci e ombre sulla sfera amorosa. Infatti, non solo Capricorno ma anche gli altri segni zodiacali di Terra, sono divisi tra il seguire queste sensazioni istintive o controllare gli eventi in modo più rigoroso. Di seguito anche le previsioni astrali dedicate al lavoro.

Impulsività o controllo nell'oroscopo di giovedì dall'Ariete alla Vergine

Ariete: alcuni turbamenti in amore sono sprigionati da Luna in quadratura agli astri presenti in Capricorno che vi rendono anche poco socievoli sul lavoro. Attenzione che l'approccio in campo sentimentale può essere troppo aggressivo o i tempi sono sbagliati.

Toro: il nuovo aspetto di Sole sestile a Urano crea nuovi eventi stimolanti per l'amore. Aspettatevi quindi nuovi cambiamenti, occasioni in cui dovete dare il meglio di voi, vivendo attivamente il momento fortunato.

Buono il lavoro che procura guadagni.

Gemelli: cambiate qualcosa nella vostra vita e mettete voi al primo posto nella classifica di coloro che meritano davvero attenzione. Stanchi di rincorrere gli altri, focalizzate le vostre energie su voi stessi compiendo le scelte giuste anche in amore. In ambito lavorativo, una telefonata garantisce successi.

Cancro: in amore muovetevi con circospezione. I pianeti presenti in Capricorno sono in opposizione e ripropongono scenari appartenuti a un passato che dovete lasciarvi alle spalle, per progredire nel presente con fiducia.

Quindi non siate precipitosi e analizzate anche la situazione lavorativa più nel dettaglio.

Leone: che ne dite di analizzare a fondo i propri sentimenti e capire cos'è che sprigiona irrequietezza? Ritrovare un'intesa con il partner forse non è facile, ma nemmeno impossibile. Quindi bando alla polemica e riflettete. La soluzione giusta arriva anche sul lavoro.

Vergine: Luna consiglia di non fare il passo più lungo della gamba e di stare in attesa poiché riceverete a breve alcune conferme circa un'attuale questione amorosa.

Non perdete la calma quindi, seguendo una scia molto "su di giri" impartita da Marte e Luna in congiunzione in Capricorno. Piuttosto sdrammatizzate su cose di poco conto, anche in campo lavorativo.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna in quadratura con Venere può tendere a farvi isolare, per paura di non essere bene accetti dagli altri. Alcune sofferenze in amore sono inflitte anche da Saturno e Plutone quadrati al segno che vi rendono molto vulnerabili ed emotivi. Affrontate questo aspetto planetario come una sfida per fare di più in amore. Occhio a non spendere denaro in maniera eccessiva.

Scorpione: piuttosto intraprendenti in amore, prendete delle iniziative che sgomenterebbero anche voi in altri periodi. Per ora siete trascinati dall'impulso dirompente di Marte e Luna che tutto rivoluziona, ma attenzione a non perdere del tutto l'obiettività. Buono il lavoro che garantisce successi inaspettati.

Sagittario: Sole passa in quadratura dai Pesci e priva un po' di quella vitalità che vi è consona. Ma voi Sagittario non mancate mai di attingere a quell'ottimismo innato, capace di affrontare anche le avversità più difficili da superare. Affermate le vostre idee con coraggio, i problemi sentimentali e lavorativi sono in via di risoluzione.

Capricorno: in campo lavorativo tendete a non "ingoiare il rospo", rischiando di perdere la calma pur di affermare la vostra volontà a tutti i costi. In amore, non agite precipitosamente. Venere in quadratura non è nella posizione migliore, ma ancora un po' e le cose migliorano.

Acquario: Venere è ancora in splendida posizione e promette amore. Urano in quadratura chiude un po' il vostro entusiasmo alle novità, ma bando all'inquietudine. Tenete a distanza la gente che non è ben disposta nei vostri confronti. Sono previsti incontri per i single e splendidi momenti a due. Ottime le possibilità lavorative.

Pesci: Sole nel segno introduce nuove occasioni favorevoli, attività più interessanti. Il bisogno di affermare voi stessi è forte così come il senso di libertà sprigionato da Urano in Toro. Acquisite maggiore controllo di voi stessi così potete indirizzare le energie nel verso giusto. Sul lavoro è previsto un miglioramento di carriera.