Nella giornata di giovedì 20 febbraio 2020 il segno dei Gemelli e il segno del Capricorno avranno la fortuna in amore dalla loro parte, con un incremento di intesa e passionalità con i rispettivi partner. La Vergine sarà ben disposta a fare progetti con la propria dolce metà, mentre il Leone ancora dovrà fare i conti con i dissidi all'interno della famiglia di origine. In rialzo il segno dello Scorpione, stabile quello dei Pesci.

Le previsioni astrali dall'Ariete alla Vergine

Ariete: il lavoro subirà un calo che non vi piacerà affatto, mentre le vostre finanze vi costringeranno ad assumere un atteggiamento più parsimonioso nei confronti dei vostri soldi.

In ribasso anche la salute.

Toro: avrete finito con dei progetti che sicuramente vi varranno dei guadagni, sia a voi che ai vostri colleghi in caso di collaborazioni. Favoriti i lavori per cui sarà necessaria la vostra creatività e un pizzico di intraprendenza.

Gemelli: qualcosa di organizzato avrà le carte in regola per permettere alla vostra relazione di fiorire nuovamente, magari con dei chiarimenti che finalmente non conosceranno alcuna “ombra”.

Cancro: la priorità principale sarà il lavoro, ma il vostro sentimentalismo vi spingerà a trovare una soluzione per quei rapporti interpersonali che recentemente sono stati messi in crisi a causa di incomprensioni serie.

Leone: i guadagni vi daranno occasione di rafforzare la vostra posizione all'interno del contesto lavorativo, ma avrete ancora molta strada da fare per quanto riguarda eventuali riappacificazioni con gli affetti più cari.

Vergine: ottimi i progetti da fare in due per un eventuale futuro insieme, ma sarete in grado di cogliere prevalentemente gli aspetti “concreti” senza scendere troppo nel sentimentalismo e commettere degli “errori”.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la tensione in amore e sul posto di lavoro sarà molta, quindi cercate di non litigare per un nonnulla e contate fino a dieci prima di rispondere male a chi vi sta attorno. Il nervosismo purtroppo persisterà ancora per molto.

Scorpione: in cerca di serenità. Farete di tutto per avere una relativa tranquillità con il partner, ma anche con la famiglia e le amicizie. Sul luogo di lavoro si ristabilirà lentamente una maggiore collaborazione.

Sagittario: qualche successo in ambito lavorativo sarà alla vostra portata, ma la strada per un salto di qualità sarà ancora piuttosto lunga. Meglio non procrastinare su una idea messa a punto di recente.

Capricorno: vi farete in quattro affinché all'interno della vostra relazione si ritrovi la passionalità e la voglia di fare progetti in due. Sarà quindi presumibile che facciate una sorpresa del tutto inedita al partner.

Acquario: se non ci sarà molta passione e sensualità con il partner, instaurerete un approccio molto amichevole e pronto a trascorrere una serata in tranquillità. I single avranno le amicizie dalla loro parte.

Pesci: amore stabile. Non ci saranno evoluzioni che farebbero pensare ad un passo avanti nella vostra relazione amorosa, ma nemmeno contrasti che vi farebbero allontanare l'uno dall'altro.