L'Oroscopo del weekend dal 7 al 9 febbraio analizza la sfera amorosa e la fortuna di ciascun segno zodiacale basandosi sulla posizione degli astri di fine settimana. Luna presente in Cancro venerdì e in Leone sabato e domenica, regala un forte impatto emotivo anche agli altri pianeti alle prese con le faccende del cuore. L'entrata di Venere in Ariete sabato punta un riflettore sui rapporti amorosi.

Approfondiamo ora le previsioni astrologiche segno per segno.

Sentimenti ardenti nell'oroscopo del weekend di febbraio

Ariete: esasperati da una Luna in quadratura che urlerà per farvi ottenere ciò che vi è stato negato, le pulsioni saranno incontrollabili e smuoveranno paure e insicurezze. Per fortuna sabato Venere giungerà in vostro aiuto garantendo sensualità, ardore e un forte entusiasmo iniziale nelle storie in via di sviluppo.

Toro: buoni gli influssi previsti nella giornate di venerdì che punteranno un riflettore sugli affetti più profondi e romantici.

Attenzione a non essere troppo critici con voi stessi: rischierete di riversare la vostra insicurezza sulle persone a cui volete bene.

Gemelli: se venerdì Venere dai Pesci remerà contro, sabato e domenica avrete l'astro d'argento dalla vostra parte. Passando in Ariete, valorizzerete in modo armonioso tutto ciò che è intorno a voi, apprezzandone la bellezza in modo più sensibile. Così potrete contrastare anche un'opposizione marziana che insieme alla dissonanza di Nettuno, confonderà un po' le idee.

Cancro: venerdì la Luna nel segno vi renderà affettuosi ma anche insicuri e in cerca di maggiori attenzioni da parte della persona amata. Gli astri in Capricorno remeranno contro, bloccando un'introspezione benefica per emergere e anche Venere sarà in quadratura rendendo l'amore un po' teso. In compenso, potrete contare su Mercurio che garantirà un'intelligenza brillante. Sabato e domenica le sensazioni saranno più nervose.

Leone: nel weekend Luna entrerà nel segno e un modo di amare più intraprendente e idealista darà campo libero allo spirito di iniziativa. Molto affascinanti e ricchi di charme, affermerete la vostra volontà e al tempo stesso farete di tutto per essere ammirati dal partner, ricevendo così le conferme che aspettavate.

Vergine: Venere in opposizione dai Pesci, ma ancora per poco, venerdì potrebbe caricare Marte di energia dirompente atta a farvi litigare in amore. Sabato e domenica la situazione migliorerà e l'astro venusiano vi chiederà di lasciarvi andare alle novità amorose con maggiore vitalità ed entusiasmo.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la voglia di fare sarà tanta, soprattutto sabato e domenica con Luna e Marte in posizione favorevole. Ritroverete maggiore energia che sarà tutta da investire in coppia o se single, negli incontri amorosi. L'astro d'argento in Leone garantirà un'ambizione grintosa che farà progredire con successo.

Scorpione: una marcia in più verrà elargita venerdì dalla posizione favorevole di Luna in Cancro che renderà il modo di amare più romantico e sensibile. Venere sabato e domenica passerà in Ariete ma non smetterà del tutto di elargire i suoi influssi benefici.

Vi chiederà però di approfondire maggiormente le sensazioni che provate.

Sagittario: il fine settimana vedrà una Luna favorevole dal Leone che offrirà vivacità di spirito e farà portare avanti le proprie idee con maggior fiducia in voi stessi. Una nuova grinta sarà confermata anche da Marte nel segno che in trigono favorevole a Venere, darà campo libero a un modo di amare passionale.

Capricorno: venerdì tenderete a nascondervi nel vostro malumore subendo una Luna in opposizione che farà evitare ogni confronto emotivo. In compenso la situazione migliorerà nella restante parte del weekend, quando il satellite notturno romperà l'opposizione e vi chiederà di amare in maniera più ambiziosa.

Acquario: Venere nel weekend rafforzerà i suoi influssi sentimentali entrando nel domicilio astrologico dell'Ariete. Incrociando le sue energie con Sole nel segno potrete ottenere favori, approfondire di più le amicizie e raggiungere con maggiore facilità gli obiettivi che vi siete prefissati fino a ora.

Pesci: l'astro dell'amore passerà nel domicilio astrologico prossimo al vostro ma non vi abbandonerà, garantendo passionalità, sensibilità e intuizione. Potreste essere soggetti a veri e propri colpi di fulmine resi ancora più eccitanti dalla posizione di Urano in Toro.