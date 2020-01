Durante la giornata di venerdì 7 febbraio ci sarà un drastico calo dell'affiatamento di coppia per i nati del segno dei Pesci, mentre per il segno dell'Ariete la relazione amorosa sarà in netto rialzo, magari con qualche iniziativa che accenderà anche la passione.

Ottimo l'umore anche per i nati dei segni della Bilancia e della Vergine, mentre il Cancro dovrà vedersela con un brusco calo della concentrazione su posto di lavoro. Di seguito, l'Oroscopo per i 12 segni zodiacali della giornata di venerdì.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: si aprirà qualche spiraglio per la vostra situazione sentimentale, con potenziali incontri per i single e maggiori probabilità di dialogo per le coppie più datate. Sarà bene afferrare queste preziose possibilità.

Toro: recupererete parte delle vostre finanze, molte delle quali avevate perduto a causa di spese non previste. Provate comunque a risparmiare per intraprendere un'avventura affaristica più ambiziosa.

Gemelli: tanto successo in amore e maggiori probabilità di fare qualcosa di divertente insieme al partner, ma anche con il proprio gruppo di amicizie.

Ci saranno occasioni di fare progetti in due molto impegnativi.

Cancro: potreste essere ripresi per una mancanza sul lavoro, fortunatamente sarete determinati a risolvere eventuali problemi e a recuperare in un batter d'occhio. Ci sarà più serenità all'interno della coppia.

Leone: la vostra dedizione lavorativa di questi giorni vi impedirà di essere espansivi, di fare qualche follia, o semplicemente di uscire in serata.

Oltre a recuperare energie e salute, avrete modo anche di dialogare all'interno della famiglia.

Vergine: il partner o un amico vi inviteranno a distrarvi uscendo o facendo dello shopping. Avrete ancora mille pensieri per la testa, molti dei quali vi preoccupano, ma accetterete questo “strappo alla regola” di buon grado.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: buonumore. Finalmente in questa giornata tirerete un sospiro di sollievo, grazie sia ad alcune ore di riposo in più dalla fatica lavorativa sia a qualche sorpresa economica che non vi dispiacerà affatto.

Scorpione: gli affari saranno i favoriti di questa giornata di venerdì, e andrà a gonfie vele anche l'intesa con il partner e con gli amici. All'interno della famiglia di origine ci saranno alcune faccende da ridimensionare.

Sagittario: sarà in programmazione un viaggio in un luogo lontano dalla frenesia di tutti i giorni, magari con qualcuno che cova il vostro stesso desiderio da tempo. Ci sarà del divertimento assicurato.

Capricorno: molte delle faccende lavorative non stanno andando come dovrebbero, e vi sentirete per di più decisamente più stanchi del previsto e del tutto insofferenti nei confronti dei colleghi.

Acquario: scoppierà la tenerezza fra voi ed il partner, ma coinvolgerete anche la famiglia di origine nel vostro atteggiamento più tenero del solito. Sarete in vena anche di fare qualche regalo.

Pesci: il lavoro vi farà ridiscendere sulla terra, mentre un calo del desiderio vi indurrà a isolarvi per un po' di tempo, lontani soprattutto dal partner. Ora ci saranno molti più pensieri ad affollare la vostra mente.