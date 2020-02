Durante la giornata di venerdì 21 febbraio 2020 molte delle situazioni sentimentali e amorose avranno una situazione in bilico: né in miglioramento ma neanche in peggioramento. Non ci saranno infatti le condizioni che permetteranno un eventuale “tracollo”. Sarà il caso particolare del segno dell'Acquario e del segno dei Pesci, mentre gli affari saranno abbastanza proficui per il segno del Leone e del segno del Toro. Attimi di tensione per il segno della Bilancia, mentre i Gemelli ritroveranno il buonumore.

Di seguito, le previsioni segno per segno della giornata.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sul lavoro avrete poco entusiasmo e di conseguenza non ci saranno nemmeno delle idee significative da mettere a segno. Sul fronte amoroso invece si respirerà un'atmosfera decisamente più appagante.

Toro: guadagni. I recenti successi economici vi daranno motivo di soddisfazione sul campo economico. Avrete la possibilità di fare qualche passo avanti di stampo personale, e magari anche un investimento.

Gemelli: ritroverete il sorriso definitivamente grazie non solo al supporto degli affetti, ma anche grazie alla vostra voglia di organizzare qualcosa di diverso, come un viaggio in una località lontana per scoprire nuovi orizzonti.

Cancro: svago. Ci saranno momenti in cui sarete propensi a dedicarvi al divertimento, mentre in serata le uscite vi faranno fare qualche conoscenza interessante. Approfittatene anche per sfogarvi con qualcuno.

Leone: altri affari conclusi vi faranno entrare molto più in sintonia con la cerchia dei colleghi, ma fate attenzione a qualche invidia che aleggerà sulle vostre teste per qualche tempo.

Vergine: sarà bene chiarire qualche piccola scaramuccia di qualche tempo fa con qualcuno, mentre sarà opportuno fare il punto sulla vostra situazione amorosa anche se al momento sembra esserci un rialzo significativo.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: furenti. Purtroppo lo stress, il nervosismo e qualcuno sul posto di lavoro che vi risulterà alquanto irritante vi faranno perdere le staffe molto facilmente. L'importante è che la cosa non si protragga a lungo.

Scorpione: un po' di gelosia vi darà di che pensare anche se sarà totalmente infondata. Non potrebbe esserci momento migliore per avere maggiore controllo di voi stessi e sulle vostre emozioni.

Sagittario: ottimi i successi anche grazie alla vostra voglia di fare. Si apriranno i primi “spiragli” per una collaborazione vincente con un collega, ma fate attenzione a che le vostre idee lavorino in sincrono.

Capricorno: amore al 'top'. Vivrete una giornata di passionalità pura, ma anche di condivisione positiva all'interno della famiglia, che sia la vostra oppure quella di origine. Continuate così.

Acquario: sintonia con il partner. Non ci sarà un grande affiatamento, ma sicuramente le cose all'interno della vostra relazione procederanno molto più serenamente anche grazie alla vostra calma e al vostro autocontrollo.

Pesci: vorreste maggiori attenzioni da parte del partner, ma per il momento il vostro orgoglio vi spingerà a non chiedere niente, anche perché non sarete nemmeno propensi a donare la vostra tenerezza.