Le previsioni astrali di domani, venerdì 7 febbraio 2020, annunciano una situazione astrologica particolarmente favorevole per i segni zodiacali di Scorpione e Gemelli, entrambi molto fortunati in amore e nelle relazioni sociali in generale. Momento positivo anche per il Sagittario, che si prepara a vivere una fase di grande serenità.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): avrete qualcosa da chiarire con il partner che non perderà occasione per mettervi sotto gli occhi tutte le vostre mancanze nei suoi confronti.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): è tempo di pensare all'amore che nell'ultimo periodo avete, purtroppo, trascurato in maniera esagerata. Ciò, ovviamente, potrebbe causarvi liti e discussioni con il partner.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): finalmente, dopo tanto tempo, si risolverà al meglio una situazione importante che vi ha procurato molte ansia. A partire da oggi, vivrete un momento di particolare serenità.

L'oroscopo per i segni d'aria

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): le cose anche se iniziano con il verso sbagliato possono sempre cambiare con il passare del tempo.

L’importante è non scoraggiarsi mai, tanto meno darsi per vinti. Il segreto è credere nei propri sogni.

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): in questa giornata saranno molto favoriti i rapporti interpersonali tra colleghi di lavoro e nuove amicizie e conoscenze.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): non è la giornata adatta per dirimere una questione delicata o risolvere qualche problema lavorativo con il vostro capo.

Le previsioni per i segni d'acqua

Cancro (22 giugno – 22 luglio): la normalità non vi è mai piaciuta e vi ha sempre annoiato oltremodo. Dovete cercare nuovi stimoli per ridare energia e vitalità alle vostre giornate.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): l'invidia è notoriamente una brutta bestia, quindi, se non volete vivere male questa giornata, cercate di far in modo che questo sentimento non si impossessi di voi, soprattutto in ambito lavorativo.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): l’amore vi riserverà grandi sorprese, soprattutto in serata quando il partner avrà modo di dimostrare tutto l’amore che prova nei vostri confronti: per quanto concerne i sentimenti siete davvero una persona fortunata.

La giornata per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): le distanze con il partner aumentano sempre più, tuttavia potrebbe esserci un riavvicinamento con un ex.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): in ufficio non perdete la calma e siate sempre gentili e cordiali con i colleghi, nonostante le provocazioni che vi giungono quotidianamente.

Toro (21 aprile – 21 maggio): mantenere in vita una relazione sentimentale che ormai è alla frutta non farà bene né a voi né al partner.