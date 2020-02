L'Oroscopo di domani, domenica 2 febbraio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Il primo quarto lunare stimola le emozioni e le sensazioni destinate a durare fino alla prossima domenica, ovvero fino a quando ci sarà il plenilunio. In questo periodo delicato sarà normale sentirsi affamati e gonfi. In una fase del genere, inoltre, si possono verificare delle crisi o delle trasformazioni. I Pesci si sentiranno pimpanti, ossia euforici e pieni di se. Arriveranno delle novità sentimentali per i nati della Bilancia.

Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni del 2 febbraio

Gemelli - 12° in classifica - Qualche volta cadete tra le braccia dello sconforto e dello scoramento perché non vedete la luce in fondo al tunnel. Qualcuno non sta attraversando un buon periodo, forse in famiglia ci sono dei problemi oppure nel lavoro qualcosa vi preoccupa rendendovi insonne. Ne avete vissute di cotte e crude nella vita e questo non ha mai intaccato il vostro carattere solare e socievole, ma rispetto a prima siete un pochino più diffidenti e schivi.

In queste 24 ore domenicali sarete più percettivi del consueto. Avete bisogno di un cambiamento, di dare una bella smossa alla vostra routine quotidiana. Entro la fine del mese arriverà quello che state cercando, intanto imparate a lasciarvi andare.

Sagittario - 11° posto - Marte nel segno attiva la vostra consapevolezza e autostima che ultimamente ha scarseggiato. Vi ponete un sacco di obiettivi, siete un segno ambizioso e mirate sempre più in alto.

Nei giorni scorsi non vi siete sentiti bene ed avete combattuto contro uno stato d'animo agitato. Spesso vi sembra che gli altri stiano meglio di voi, in realtà è solamente un'impressione in quanto ognuno porta la sua croce. Non sprecate ore preziose a pensare che l'erba del vicino è più verde della vostra e tenete sempre presente che ognuno ha i suoi difetti, quindi non ha alcun senso criticare il prossimo.

Pensate a lottare per i vostri ideali, fatevi sentire e siate rispettosi delle opinioni altrui. Se sarete tenaci e costanti, prima o poi si spalancheranno molte porte interessanti ed arriverete in cima alla montagna.

Scorpione - 10° in classifica - Finalmente domenica! Da tempo non chiedete altro che un po' di tranquillità. Ascoltatevi di più, avete bisogno di tempo per voi. Siete un pozzo di conoscenza in quanto dotati di profonda sensibilità e grande empatia. Chi lavora, molto spesso ha difficoltà a relazionarsi con gli orari imposti dal capo, inoltre, anche i colleghi non rendono la vostra quotidianità facile.

Non è mai troppo tardi per cambiare o imparare, specie se sognate di mettervi in proprio. Dunque, se occorre, fate un corso o riprendete a studiare. Coloro che sono in cerca di un'occupazione dovrebbero cominciare a valutare anche un impiego part-time. Non date niente per scontato, specialmente in un periodo del genere. Le coppie sposate o conviventi rischieranno di discutere per questioni familiari o di denaro.

Vergine - 9° posto - Nella vita nessuno è insostituibile, per cui se avete vissuto una rottura d'amore, è solo questione di tempo prima che riusciate a voltare pagina. Dunque date tempo al tempo e permettete alle ferite di rimarginarsi.

A partire da questa giornata, dedicatevi ad un progetto diverso. Questo febbraio permetterà di riscoprire una passione che sinora è rimasta sopita. Di solito, quando è inverno tendete ad andare in una sorta di letargo. Il freddo, le giornate corte e grigie non vi stimolano abbastanza. In un periodo del genere preferite di gran lunga restare rintanati in casa, al calduccio e a mangiare davanti alla tv. Chi ha una famiglia da accudire è ancora più spossato del solito poiché non è facile incastrare lavoro e faccende di casa. Fate uno sforzo in più e organizzate un'uscita o una cenetta romantica con il partner.

Ariete - 8° in classifica - Il vostro corpo da tempo brama riposo e attenzione. Il freddo, l'influenza, la noia e le festività tra dicembre-gennaio vi hanno rallentato un po' durante lo scorso mese. In questa prima domenica di febbraio vi sentirete invadere da una sensazione di quiete e relax. Non avrete voglia di uscire, dunque concedetevi una coccola personale tra le mura di casa, come ad esempio un bel bagno caldo, una maschera facciale o un massaggio dal partner. Qualcuno si sentirà stanco a causa delle ore piccole effettuate sabato sera, ma essendo domenica sarà possibile svegliarsi più tardi del solito.

Coloro che invece dovranno lavorare, se la prenderanno comoda.

Capricorno - 7° in classifica - Si conclude una settimana carica di impegni dove avete sudato sette camice. Presto arriverà l'agognata busta paga e potrete fare i salti di gioia. Qualcuno sta risparmiando per una vacanza estiva o per un acquisto personale come una casa, un'auto, ecc. In giornata pagherete le conseguenze di uno stress prolungato avvenuto nei giorni scorsi. Sarete tentati a lasciar perdere tutto ma purtroppo dovrete rimettere a posto dei conti oppure fare le pulizie casalinghe. Organizzatevi al meglio programmando nero su bianco le cose da fare nella seguente settimana.

Oroscopo del giorno

Acquario - 6° posto - La prossima sarà una settimana piena di fatica e di impegni, quindi dovrete sfruttare bene questa giornata per pensare alle faccende di cuore, di famiglia e personali. Chiedete aiuto se occorre, ma non sovraccaricatevi di faccende. In giornata rischierete di sentirvi poco bene. Quando si ha un problema, di solito ne vengono a galla altri. Confidatevi con una persona fidata perché: 'Mal comune mezzo gaudio'. Ogni cosa può essere sistemata, bisogna solamente sapersela cavare. Imparate a sfruttare quello che avete a disposizione. Presto sarete colti da una ventata di ispirazione e potrete realizzare un capolavoro.

Bilancia - 5° in classifica - Le previsioni astrologiche parlano di novità nel settore sentimentale e lavorativo. State attraversando un periodo di riscoperta amorosa, forse c'è stata una riappacificazione dopo un periodo di crisi e lontananza. Febbraio favorirà maggiormente le coppie giovani che hanno in serbo di sposarsi o di andare a convivere al più presto. Questo è un 2020 di grossi cambiamenti, per cui non fatevi trovare impreparati quando le occasioni busseranno alla vostra porta. Ultimamente avete i nervi a fior di pelle per questo vi lasciate andare a delle lunghe diatribe, ma così facendo sprecate solamente il vostro preziosissimo tempo.

Piano piano state mettendo a posto la vostra vita, anche nel lavoro state cominciando ad emergere. Dovrete solamente stringere i denti per tutto febbraio, a partire dalla primavera le cose viaggeranno speditamente.

Leone - 4° posto - Giornata serena, vi alzerete con calma e svolgerete con tranquillità le consuete faccende. Tuttavia, sarà bene non sottovalutare la Luna in Toro in quanto potrebbe benissimo causare delle tensioni. Un familiare o una persona amica cercherà il vostro supporto morale. Vi ritroverete a riflettere su quello che è avvenuto durante la settimana, ma cercate di non pensare alle cose negativo.

Qualcuno vi darà un consiglio utile, tuttavia imparare a pensate con la vostra testa. Chi non risica non rosica, per cui siate consapevoli che bisogna essere disposti anche a rischiare per ottenere una determinata cosa. Quindi se volete cambiare, chiedete consiglio, rifletteteci con calma e poi fate un decisivo passo avanti.

Pesci - 3° in classifica - L’oroscopo di domani vi vedrà abbastanza pimpanti e saggi. Siete degli ottimi amici, non a caso siete sempre pronti ad ascoltare e a confortare. Tuttavia, ultimamente questa situazione non vi va più a genio in quanto anche voi avete i vostri problemi di cui occuparvi.

'Vivi e lascia vivere', siate più tolleranti e non criticate tutto ciò che vi capita sotto tiro. Siete un segno straordinario e dolce, avete bisogno di ritrovare un po' di serenità. In queste 24 ore domenicali risulteranno favorite le comunicazioni e le riflessioni. Potrete finalmente mettere a posto alcuni conti e guardare avanti. Entro la prossima domenica una situazione si chiarirà ed arriveranno delle entrate che vi consentiranno di ripianare eventuali debiti. Non è facile sbarcare il lunario di questi tempi e questo lo sapete benissimo.

Cancro - 2° posto - L’oroscopo del 2 febbraio dice che sarà una domenica sorprendente e ricca di emozioni.

La Luna, nel suo primo quarto in Toro, donerà forza e consapevolezza. In una fase del genere il vostro segno è solito sentirsi pervaso da un'ondata di energia. Nulla vi potrà fermare, nemmeno le intemperie esterne. Siete un segno attaccato alla casa e alla famiglia, se toccano qualcuno a voi caro tirate fuori le unghie. A gennaio vi siete impegnati duramente e non avete avuto vita facile. Troppi imprevisti e intoppi vi hanno portato all'esasperazione ed hanno generato litigi e crisi di pianto. Febbraio vi premierà portando relax e produttività. Sarete talmente forti e ve la caverete alla grande, niente riuscirà a scalfirvi. Stanno per arrivare delle liete novità in amore.

Toro - 1° in classifica - Dopo un gennaio ricco di eventi, febbraio si appresta a seguire un percorso un po' più sereno ma comunque emozionante. Questa sarà una domenica importante, potrebbe arrivare una notizia o una chiamata inaspettata. Il plenilunio della prossima settimana illuminerà alcuni settori della vostra vita come quello familiare e domestico. Questo significa che da questa giornata, fino a domenica prossima, tutto sarà chiarito ed anche le idee più radicate potranno essere cambiare. La calma che vi pervaderà nelle prossime 24 ore terrà a bada l'ansia e le preoccupazioni. Spesso le vostre opinioni divergono da quelle altrui. Con i familiari o gli amici occorre avere buonsenso e pazienza.