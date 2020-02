Nel corso della giornata di mercoledì 26 febbraio 2020 ci saranno molte “turbolenze” astrologiche, che riguarderanno sia le tensioni con gli affetti per i segni del Cancro e del Sagittario, sia tanta passionalità positiva come nel caso dei nati del segno dei Pesci. Ottimi i momenti di svago per il segno del Leone, eccellenti le prospettive di autostima e guadagno per i nati del segno del Toro. A seguire, le previsioni astrologiche della giornata.

Toro sicuro

Ariete: dovreste avere una maggiore cura dei vostri risparmi e delle vostre finanze in generale.

Qualche spesa di troppo però potrebbe catapultarvi in una difficoltà maggiore, perciò fate attenzione.

Toro: la sicurezza non sarà soltanto della vostra mente, ma anche dal punto di vista economico. Questo vi sarà di enorme aiuto nell'organizzazione di un investimento importante.

Gemelli: sarà bene prendere un po' di fiato dalle fatiche lavorative e optare per un lungo periodo di riposo. Sarà anche un'occasione per coltivare i vostri interessi o fare qualcosa di inedito ed esclusivo.

Cancro: un amico vi aiuterà a tranquillizzarvi con un'uscita in totale spensieratezza o semplicemente per dialogare e sfogarvi in assoluta libertà.

Esprimervi ed aprirvi con qualcuno vi sarà di grande aiuto.

Scorpione annoiato

Leone: sarete in grado di ritagliarvi dei momenti di divertimento nel mezzo delle ore lavorative, quindi approfittatene anche per portare l'allegria ai vostri colleghi sul posto di lavoro.

Vergine: avrete bisogno di rivedere qualche appunto riguardo ad un progetto professionale che presenta qualche “incrinatura”. Non saranno necessarie grandi “revisioni”, ma potrebbe assalirvi qualche dubbio.

Bilancia: irrequieti. Vorreste maggiori sicurezze da parte del vostro partner, peccato che poi potreste risultare alquanto noiosi e addirittura pretenziosi nei suoi confronti. Sarà bene avere il proprio spazio, per entrambi.

Scorpione: annoiati. Anche se il lavoro vi sta regalando qualche prospettiva interessante, vi sentirete fortemente demotivati. Nel frattempo, prendetevi cura maggiormente del vostro corpo, magari con qualche sfizio da togliervi.

Ostacoli sul lavoro per il Capricorno

Sagittario: sarete indisponenti nei confronti della famiglia. Vi sentirete incompresi, a tratti la “pecora nera” rispetto agli altri membri del vostro nucleo familiare di origine. Sarà opportuno vedere un amico che vi distragga.

Capricorno: l'intesa fra voi ed il partner sarà ancora abbastanza buona. Chi invece potrebbe crearvi degli ostacoli significativi purtroppo sarà qualcuno sul lavoro che vorrà mettervi i bastoni fra le ruote.

Acquario: anche se il recente lavoro vi ha dato una posizione rilevante all'interno del posto di lavoro, sarà opportuno non cedere alla pigrizia che vi assalirà durante questa giornata.

Pesci: non avrete altro che l'amore in testa. Sarà una delle giornate della settimana più splendide per il settore amoroso, ma un po' meno per quello che riguarda la sfera lavorativa. La monotonia potrebbe prendere il sopravvento.