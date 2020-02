L'Oroscopo dell'amore di coppia di giovedì 13 febbraio individua tanti punti di incontro in ciascun segno zodiacale alle prese con le faccende del cuore. Gli astri invogliano ad approfondire l'amore con slancio e in modo romantico, lasciando alle spalle le difficoltà e i fantasmi del passato, per progredire nel presente e nel futuro con maggiore consapevolezza. Venere in Ariete favorisce nuovi entusiasmi in due anche ad Acquario, Sagittario e Leone nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Venere in Ariete nell'oroscopo di giovedì

Ariete: Venere nel segno urta contro la sensibilità lunare derivante dalla Bilancia e sprigiona delle incomprensioni in coppia. Ma Sole benefico dall'Acquario cerca di riequilibrare il tutto, intavolando nuovi entusiasmi tutti da condividere in due.

Toro: Urano in quadratura con Sole può innescare dei litigi o comunque un comportamento che provoca tensione. La relazione a due diventa più difficile a causa del desiderio di rivoluzionare la solita routine in maniera troppo audace.

La vicinanza di Venere in compenso punta un riflettore più sui sentimenti che sulla vostra impulsività.

Gemelli: avviate un'introspezione più armoniosa con Luna in trigono a Sole che coinvolge i sensi e i pensieri. Più equilibrati, vivete l'amore attingendo a un coinvolgimento mentale che consiglia le mosse giuste da attuare in coppia. Solo capendo di più voi stessi riuscite a risolvere anche alcune incomprensioni di coppia.

Cancro: Venere in quadratura a Nodi lunari esorta a disfare questi blocchi emotivi, per aprirvi all'amore in maniera più consapevole. Una "banca della memoria" è a vostra disposizione ma solo comprendendo le sue dinamiche passate potete mettere una pietra sopra ed evolvere nel presente e nel futuro con maggiore equilibrio.

Leone: Venere in trigono a Marte rende l'amore molto esplicito, esponete le vostre idee con chiarezza e convinzione.

La vicinanza di Nettuno dai Pesci avvolge il sentimento di un alone soffice e armonioso, smorzando gli influssi alquanto tesi di una Luna in opposizione.

Vergine: in amore, siate pazienti ed evitate inutili gelosie che servono solo a farvi litigare. Lasciatevi alle spalle le esperienze passate e progredite nel presente con maggiore fiducia. Solo così riuscite ad arginare alcune situazioni confuse dovute a vari equivoci che pesano in coppia.

Previsioni astrologiche fortunate

Bilancia: le esperienze a due coinvolgono mente e sensazioni. Portate avanti le vostre idee con convinzione. Il sestile che si va a formare con Marte e Luna è energico e rende molto impulsivi in amore.

Attenzione a un'opposizione venusiana che può provocare qualche noia sentimentale.

Scorpione: cercate di arginare il malumore sprigionato da Sole in quadratura, altrimenti rischiate di far vacillare anche il rapporto con il partner. Preparatevi invece ad accogliere buone notizie da un Mercurio molto sensibile poiché in sinergia con Nettuno in Pesci.

Sagittario: Marte nel segno si rafforza di energia positiva. Attenzione però a non giungere a conclusioni affrettate, piuttosto valutate la relazione a 360°.

Capricorno: in amore siete molto aperti a un dialogo chiarificatore che argina un po' gli influssi troppo malinconici di Luna in Bilancia e quelli eccessivamente impulsivi di Venere in Ariete.

Sole molto vicino al segno rigenera le forze e in sinergia con Mercurio favorisce gli incontri romantici.

Acquario: Sole nel segno incrocia i suoi influssi in quadratura con Urano e l'andazzo naturale di coppia viene rivoluzionato da un'inquietudine che salta fuori in modo dirompente.

Pesci: la vicinanza di Venere rigenera l'amore e indica una strada che porta alla felicità di coppia. Lasciatevi andare a queste splendide sensazioni, arginando i pensieri negativi e vivendo il presente in modo romantico. Queste occasioni sono irripetibili.